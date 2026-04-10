Arbeloa vuelve a hablar del esfuerzo de los jugadores tras otro gatillazo con el Girona: “Necesitamos dar el 200%”

El Madrid recuperó el liderato a mediados de febrero. Desde entonces, ha perdido contra Osasuna, Getafe en casa, Mallorca y empató este viernes con el Girona en el Bernabéu. Diez puntos de 21. Y durante la temporada, también sumó fallos frente al Rayo, Celta, Elche, Girona en Montilivi y Atlético. “Necesitamos dar el 200%. No somos un equipo que sea capaz de ganar siempre al 90%. Si no, te pueden pasar accidentes de manera demasiado continuada”, afirmó un Álvaro Arbeloa lacónico cuando le tocó explicar esta secuencia de fallos, y que se retiró de la sala de prensa masticando cada paso y dando sorbitos a una botella de agua. Dentro de cinco días, la temporada del Madrid quedará reducida a un todo o nada en Múnich después de muchas desatenciones en el torneo doméstico.

Frente al conjunto de Michel, chocó contra uno de sus muros habituales: los rivales cerrados. “Debemos mejorar ante equipos que nos esperan. Nos sigue costando y esto tiene que ver con el trabajo colectivo más que con el talento individual”, argumentó. Pese al ritmo bajo de los suyos durante una parte importante del choque, el Madrid fabricó 22 tiros, nueve de ellos a portería. “Sin hacer el encuentro más brillante, lo teníamos que haber ganado con todas las ocasiones y lo poco que concedimos”, destacó Arbeloa.

De fútbol se habló poco en sala de prensa. El mayor tiempo se dedicó a hablar del árbitro, que no consideró pena máxima una acción con el brazo de Vitor Reis en el tramo final sobre Mbappé, que terminó con la cara ensangrentada. “Un penalti aquí y en la Luna. Es otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y lo que hay. Nadie entiende cuándo entra el VAR. Me imagino que cuando viene bien y cuando no, no entra. Es una acción clarísima. Hemos tenido muchas con los árbitros, con este, la semana pasada en Mallorca… Lo de siempre”, se explayó el técnico blanco, que en la previa también miró a los colegiados de la Liga.

Flotaba en el Bernabéu un clima de vida suspendida. Como si nada importara hasta el juicio final de Múnich, el partido que puede sentenciar una temporada, y ya se verá si mucho más. De momento, lo que se le terminó al Madrid, si ya no lo estaba, fue la Liga. La afición se retiró mansa, tan rendida como el equipo. Hubo pitos, pero con desgana, casi por obligación según fue avanzando la noche, sin la rabia de hace dos meses, cuando el estadio empezó a levantarse contra los suyos. Camavinga se volvió a llevar otra ración de silbidos al ser sustituido en el 80.

Sin Tchouameni para el miércoles por sanción ni en el once de este viernes, el centro del campo con Camavinga, Bellingham y Valverde sonó a probatura para la Champions. “Quería ver a Camavinga en esa posición [de pivote]. Él se siente muy cómodo de seis, cree que ahí es donde más rinde. Para mí era importante verlo, que entienda lo que quiero de esa posición, dónde quiero que se ubique. Siempre ha sido un jugador con mucha movilidad y quizá en ese puesto necesita ubicarse de manera distinta”, apuntó Arbeloa.

Jude, que regresó a la alineación inicial tras varios partidos con minutos racionados después de la lesión, operó en el medio junto al galo. No es su posición favorita, pero sí tuvo tramos en los que se mostró activo y en el Allianz Arena será uno de los grandes examinados. “Ha tenido buenas sensaciones. Ágil, con confianza. Le ha servido para coger ritmo”, valoró el entrenador blanco.

Con la Liga a varias Lunas desde antes de empezar, casi todo tuvo que ver con la vuelta de Alemania. A la hora de juego, Militão y Bellingham ya habían completado el rodaje prescrito y dejaron sitio a Huijsen y Güler. Y a falta de un cuarto de hora, salió Mendy por Fran García. “Para la vuelta vamos a tener más tiempo de preparar el partido que en la ida. El miércoles es nuestro partido. Tenemos que ir convencidos y a morir. Van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo, y seguro de que vamos a plantear mucha batalla”, cerró Arbeloa en ciernes de la noche de la que pende todo el curso.