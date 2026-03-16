Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 16 de marzo
Consulta los premios de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado, que se celebra de lunes a domingo
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.
En concreto, hoy lunes 16 de marzo, Bonoloto se juega por un bote de 1 millón de euros. Este sorteo se juega diariamente desde hace más de 30 años y se celebra en el Salón de sorteos Loterías y Apuestas del Estado.
Resultados de la Bonoloto
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 8, 12, 21, 32, 35, 48
- El complementario: 49
- El reintegro: 8
Si eres uno de los agraciados debes contar con la normativa de SELAE para poder cobrar tus premios.
Todas las categorías de premios
Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.
El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.
Números premiados en el sorteo de ayer
En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría ni de segunda categoría. Sí fueron 46 los acertantes de tercera categoría que se llevaron un premio de más de 4.000 euros.
BonoLoto: premios y ganadores del 15 de marzo de 2026 https://t.co/uTVByNWWqr— BonoLoto (@bono_loto) March 15, 2026
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