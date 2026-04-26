Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Accidentes trafico

Dos muertos al caer un coche al río Clariano en Ontinyent y detenido el conductor tras dar positivo en droga

Las víctimas mortales son un hombre de 45 años y una mujer, de 41

Un camión de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia en una imagen de archivo.Consorcio Provincial Valencia
EP
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un hombre de 45 años y una mujer de 41 han fallecido este domingo tras caer el vehículo en el que viajaban desde un puente al río Clariano en la localidad valenciana de Ontinyent, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación y posteriormente el Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU). El conductor del vehículo, que ha resultado ileso y ha dado positivo en el control de drogas, ha sido detenido por la Guardia Civil.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 17:25 horas, cuando los servicios de emergencias han sido movilizados por la caída de un vehículo por el puente del Camí del Carril al río Clariano, apuntan fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante, debido al protocolo de actuación en zonas limítrofes entre provincias.

Los bomberos han extraído del vehículo accidentado a las tres personas que había en su interior, de las que finalmente dos han resultado fallecidas.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_