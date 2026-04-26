Dos muertos al caer un coche al río Clariano en Ontinyent y detenido el conductor tras dar positivo en droga

Un camión de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia en una imagen de archivo.

Las víctimas mortales son un hombre de 45 años y una mujer, de 41

Un hombre de 45 años y una mujer de 41 han fallecido este domingo tras caer el vehículo en el que viajaban desde un puente al río Clariano en la localidad valenciana de Ontinyent, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación y posteriormente el Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU). El conductor del vehículo, que ha resultado ileso y ha dado positivo en el control de drogas, ha sido detenido por la Guardia Civil.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 17:25 horas, cuando los servicios de emergencias han sido movilizados por la caída de un vehículo por el puente del Camí del Carril al río Clariano, apuntan fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la CV-668, se han desplazado tres dotaciones de los bomberos de Xàtiva y Ontinyent, el sargento de Alzira, rescatadores del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio con un médico a bordo.

También han acudido dotaciones del Consorcio de Alicante, debido al protocolo de actuación en zonas limítrofes entre provincias.

Los bomberos han extraído del vehículo accidentado a las tres personas que había en su interior, de las que finalmente dos han resultado fallecidas.