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La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 16 de marzo

Consulta todos los números premiados del sorteo de este lunes

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El País
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La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió con fuerza y para quedarse en 1985 con el nombre actual aunque con la esencia del juego de siempre.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas, ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de hoy, lunes 16 de marzo son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 5, 8, 23, 28, 40, 44
  • Complementario: 18
  • Reintegro: 6
  • El Joker: 4706895

Todas las categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

La Primitiva: números premiados en el último sorteo

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado 14 de marzo, no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría. Sí resultaron ganadores 6 acertantes de segunda categoría que se llevaron cada uno un premio valorado en más de 41.600 euros siendo algunos de los boletos sellados en Tarragona, Villacañas (Toledo), Madrid o Granada.

Comprobar y cobrar

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Además, en EL PAÍS podrás consultar los números premiados de los principales sorteos del día. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE.

Otros sorteos del día

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