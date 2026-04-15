La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social alcanza un nuevo récord con 3,15 millones de empleos, a las puertas de la regularización

El empleo de origen extranjero marca un nuevo récord en España, según indican las cifras de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo difundidas este miércoles. Ya hay 3,15 millones de afiliados foráneos, por encima del anterior máximo registrado en octubre, 3,1 millones. La cifra se ha contraído ligeramente durante el invierno y ha acelerado en el primer mes de la primavera, coincidiendo con el despegue de la temporada turística. Este es el último registro de la Seguridad Social previo al inicio de la regularización extraordinaria habilitada por el Ejecutivo, que beneficiará a, según cálculos de entidades especializadas, medio millón de personas. Con todo, cabe esperar que el proceso tarde más en apreciarse en las cifras de afiliación, dado que el Gobierno prevé tardar unos tres meses en responder cada solicitud.

Los 3,15 millones de afiliados extranjeros suponen un incremento de 74.700 empleos respecto al mes anterior, un 2,4% más en un solo mes, lo que supone el mayor incremento en un mes de marzo desde el inicio de la serie histórica (empieza en 2012). En 2025 la subida fue de 46.800 (+1,6%) y en 2024 de 62.600 (+2,3%). Son números muy superiores a los registrados antes de la pandemia, cuando el alza del tercer mes rondaba las 40.000 afiliaciones adicionales.

En términos anuales, la Seguridad Social incorpora 230.400 afiliados, un 7,9% más. De nuevo, es un ritmo de subida absoluta que supera al que se produjo en 2025 (+187.100), en 2024 (+208.200) y en 2023 (+227.100).

Por países, la comunidad que más creció en el último mes es la marroquí, con 11.740 afiliaciones más, muy cerca del impulso de los colombianos (+11.367). También avanzaron con fuerza en el tercer mes los empleos de rumanos (+6.789), venezolanos (+4.860), italianos (+4.612) y peruanos (+3.665). Con una mirada anual, con menos peso estacional, se mantiene la tendencia de los últimos meses y el país que más trabajadores incorpora es Colombia (+39.700), seguido de Venezuela (+36.400), Marruecos (+32.300) y Perú (+16.600). Estas tendencias mantienen a la comunidad marroquí como la más numerosa en la afiliación (387.600), por delante de Rumanía (343.003) y Colombia (264.236).

En su análisis de estos datos, la Seguridad Social subraya que el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. “De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, destaca el departamento de Elma Saiz, que agrega: “La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave“.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación en breve].