ASML dispara previsiones con la IA para consolidar su trono de mayor empresa europea por capitalización bursátil

La compañía, que sube en Bolsa un 40% desde enero, prevé para este ejercicio unos ingresos de entre 36.000 y 40.000 millones de euros

ASML, el mayor proveedor mundial de equipos para la fabricación de chips, ha elevado sus previsiones para el conjunto del año con el tirón de la demanda de chips para la inteligencia artificial (IA). Un camino que ha llevado al grupo de los Países Bajos a dispararse en Bolsa un 40% desde comienzos del año, para alcanzar una capitalización superior a 500.000 millones de euros, que consolidan a la firma como la primera empresa de Europa por valor de mercado.

De momento, las cifras son favorables a ASML. La compañía ha anunciado este miércoles unos resultados del primer trimestre por encima de lo esperado y elevó sus previsiones de ingresos para el conjunto de 2026, gracias al aumento de la demanda de sus herramientas impulsado por la IA.

“La demanda de chips supera la oferta. En respuesta, nuestros clientes están acelerando sus planes de expansión de capacidad para 2026 y años posteriores... y han incrementado su demanda prevista a corto y medio plazo de nuestros productos”, declaró el CEO, Christophe Fouquet, en un comunicado.

La empresa, con sede en Veldhoven, Países Bajos, comunicó que sus ingresos para 2026 se situarán entre 36.000 y 40.000 millones de euros (entre 42.000 y 47.000 millones de dólares), frente a la previsión anterior de entre 34.000 y 39.000 millones de euros. Los analistas pronostican una cifra de 37.700 millones de euros, según datos de LSEG.

Los beneficios del primer trimestre ascendieron a 2.760 millones de euros, con unas ventas de 8.760 millones. Esto supone un aumento con respecto a los 2.360 millones y las ventas de 7.740 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Los inversores consideran a ASML un actor clave en el sector de la IA, puesto que suministra equipos esenciales a fabricantes de chips como TSMC, que produce procesadores para Nvidia y Apple. La rápida construcción de centros de datos y la escasez de chips de memoria están impulsando la demanda de productos de ASML.

Ante las incógnitas entre los inversores sobre la capacidad de ASML para satisfacer la demanda, el director financiero, Roger Dassen, declaró que la compañía podrá enviar 60 de sus equipos insignia de litografía ultravioleta extrema (EUV) de baja apertura numérica (NA) en 2026 (un 25 % más que en 2025) y tendrá capacidad para enviar 80 en 2027. ASML es el único fabricante de estos equipos de EUV, que pueden costar 300 millones de dólares cada uno y son necesarios para crear los diminutos circuitos de los chips avanzados.

En este escenario, ASML se ha convertido en una de las 10 acciones de IA con mejor rendimiento para comprar, según UBS. El pasado 10 de abril, el banco suizo nombró a un grupo de “Líderes Europeos”, empresas que se espera que se beneficien de importantes tendencias estructurales como la IA, la automatización, la descarbonización, la infraestructura, la demografía y la reforma financiera.

ASML es uno de los integrantes de esta lista. Según UBS, ASML tiene un casi monopolio en la tecnología EUV, lo que la hace indispensable para el crecimiento de la IA y la computación de alto rendimiento. El banco de inversión señaló que la empresa goza de un fuerte poder de fijación de precios y una posición de visibilidad de la demanda a largo plazo, lo que la posiciona favorablemente para el crecimiento futuro.