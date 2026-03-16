Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 16 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE es uno de los sorteos más esperados de toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número (más la serie) agraciados.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada en 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades. En un primer momento, se trataba de boletos provinciales con números de tres cifras hasta llegar al formato más cercano a lo que conocemos en la actualidad, el formato nacional de cinco cifras y múltiples premios.

Además, de este sorteo diario, están los Sorteos Extraordinarios de la ONCE en los que se reparten premios especiales, como el Extraordinario del Día del Padre del próximo 19 de marzo.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este lunes día 16 de marzo, los números premiados han sido los siguientes:

Número: 97554

Serie: 012

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

• 97554 serie 012: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

• 97554: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

• 9755: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

• 7554: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

• 975: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

• 554: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

• 97: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

• 54: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

• 9: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

•4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cobrar los cupones premiados

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.