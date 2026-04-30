El presidente de Renfe desliga a sus trenes de las causas de los siniestros de Adamuz y Gelida y da un notable al servicio

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha eludido entrar al detalle este jueves en el Senado sobre la aportación de Koldo García a la gestión de Renfe durante la etapa en que el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, formó parte de uno de los consejos de administración del grupo (Renfe Mercancías). El ejecutivo, que no formaba parte entonces de Renfe —fue nombrado presidente en enero de 2025—, ha asegurado no conocer el papel que desempeñó García, lego en la materia ferroviaria y envuelto en causas bajo investigación relacionadas con el supuesto amaño de contratos públicos. También ha negado que actualmente exista “enchufismo” en su compañía.

La comisión de investigación abierta en el Senado para esclarecer los hechos que rodearon a los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron un total de 47 víctimas mortales el pasado enero, ha vuelto a situar en el estrado al presidente de Renfe, que esta semana ya dio explicaciones en el Congreso. El máximo responsable de la operadora pública ha justificado la presencia de perfiles políticos en los órganos de administración de Renfe: “Incluimos perfiles institucionales porque las relaciones institucionales son importantes para nuestra actividad. Todos han sido seleccionados por tener un valor importante y aportan a la compañía”.

Como hizo el martes en la Cámara baja, Álvaro Fernández Heredia ha mantenido que Renfe y sus viajeros fueron víctimas en ambos siniestros, en los que se investigan como hipótesis centrales la rotura de vía, en el caso de Adamuz, y el derrumbe de un muro, en el de Gelida. De este modo, ha desvinculado a sus trenes de las causas de ambas tragedias y también ha insistido en que debe investigarse la actuación del sistema de gestión de emergencias 112 Andalucía ante la tardanza de cerca de una hora en que llegara la atención a los viajeros del Alvia de Renfe accidentado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Preguntado desde Vox por la tensión que sufre la red ferroviaria ante un insuficiente gasto en mantenimiento, que deriva en más de un millar de limitaciones temporales de velocidad, Álvaro Fernández Heredia ha apuntado que los problemas en la red de Adif no están relacionados con problemas de seguridad, sino con la acumulación de obras, “lo que motiva una gestión compleja”. El compareciente ha aseverado, en referencia a los graves accidentes de enero, que “Renfe en todo momento hizo la intervención que tuvo que hacer. Recuerdo que fuimos perjudicados y, posteriormente, hemos actuado de forma ejemplar con las víctimas”. Durante una larga intervención, en la que ha afirmado que se utiliza a Renfe “como arma política” en el actual contexto de polarización, ha concedido que la compañía se abre a revisar los protocolos de actuación en cuanto sean conocidas las conclusiones sobre ambos accidentes.

En medio de una intensa lluvia de preguntas por parte del senador del grupo popular José Ramón Diez de Revenga, el máximo responsable de Renfe ha esgrimido los registros históricos de viajeros conseguidos por la empresa, tanto en 2024 como en 2025, cuando se le ha intentado acorralar con el argumento de la degradación del confort de los servicios. “Estamos prestando el mejor servicio que se puede dar a los viajeros, y nos eligen a nosotros por encima de a otros competidores”, ha dicho. Fernández Heredia se ha visto obligado a puntuar la operación de Renfe y ha otorgado una nota de ocho, reconociendo margen de mejora en la calidad del sistema de venta, actualmente en transformación, en las frecuencias y en la información al cliente. También ha sido autocrítico con el servicio ofrecido en Rodalies de Cataluña: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por mejorar. Tenemos en marcha una inversión de 1.200 millones en trenes, que espero comiencen a llegar pronto”. Ese notable al trabajo de Renfe, ha apuntado posteriormente, no se refiere al ferrocarril catalán, donde ha matizado que “el servicio no está a la altura, pero no solo depende de Renfe”, en referencia a una infraestructura con años de infrafinanciación. El popular Diéz de Revenga le ha acusado de “vivir fuera de la realidad y lejos de la percepción de los viajeros”.

Esfuerzo en mantenimiento

Durante los primeros minutos de la intervención ha salido a relucir la cifra de “unos 3.000 millones” gastados al año en mantenimiento de flota: “En términos relativos, creo que invertimos más que los competidores”. Álvaro Fernández Heredia ha aseverado que el programa de mantenimiento, vigilado por la Agencia de Seguridad Ferroviaria, se cumple escrupulosamente. Desde este punto, el ejecutivo ha sido llevado a la retirada, en julio de 2024, de los compromisos de puntualidad en la alta velocidad y la resistencia a recuperarlos. “Tenemos mejores índices de puntualidad que Iryo y Ouigo. No entendemos que se haga una ley [que obliga a restablecer el marco previo a 2024 de indemnizaciones al viajero por retrasos] que afecta en exclusiva a Renfe en un contexto de liberalización de los servicios comerciales. La defensa al consumidor debería garantizarse sobre todos los consumidores”. En todo caso, Álvaro Fernández Heredia ha destacado que los compromisos de puntualidad de Renfe siguen siendo mejores que los de sus competidores en la alta velocidad.

Respecto al incumplimiento con los horarios, el compareciente ha asegurado que el 75% de las incidencias que causan demoras no son imputables a su compañía, sino a la infraestructura, incidencias de otros operadores, agentes externos, etcétera. Desde su punto de vista, la fiabilidad de los servicios comerciales ha empeorado desde la liberalización que dio entrada a Iryo y Ouigo. A renglón seguido, ha remarcado que su empresa opera 5.300 circulaciones cada jornada, lo que deja las incidencias en un porcentaje “por debajo de la milésima”.

En un interrogatorio desde el grupo popular que se ha centrado en la calidad del servicio de Renfe, Fernández Heredia ha recordado que la empresa dejó de invertir en trenes durante años, coincidiendo con la crisis financiera y gobiernos del Partido Popular, y fue en 2020 cuando se lanzó un plan de inversión en la modernización de la flota de 4.500 millones con el que se modernizará, principalmente, el servicio en los núcleos de Cercanías. La operadora pública también tiene en marcha en estos momentos un concurso para la compra de 30 unidades de alta velocidad.

Aterrizando en el aspecto de la seguridad, el presidente de Renfe ha explicado que los reportes de los maquinistas sobre posibles incidencias son analizados tanto por la operadora como por el gestor de la infraestructura Adif, que es el que recibe en primer lugar los partes de incidencias. “Los partes son muy variables y se pueden atender en la banda de mantenimiento de esa misma noche o programarse”, ha zanjado ante las dudas de que se esté escuchando al personal de conducción, que denunció durante meses vibraciones en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona o fue a la huelga en febrero tras el fallecimiento de maquinistas en los accidentes de Adamuz y Gelida.