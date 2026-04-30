The Cure, Katy Perry, Juan Luis Guerra, Foo Fighters: guía con los mejores festivales de música de 2026

Katy Perry en una actuación en Italia.

Nick Cave, Iron Maiden, Van Morrison o The Prodigy son algunos de los cabezas de cartel de la temporada. Consulta los artistas, las fechas y el precio de las entradas

Ya están aquí los festivales de música, esos que nos acompañan durante todo el año, aunque la mayoría se concentre en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Desde que anuncian su cartel hasta que se celebran pasan muchas cosas, y aunque algunos ya han agotado sus entradas, como el Primavera Sound, siempre es conveniente una guía que ayude a superar la agenda cultural y de ocio que se aproxima. Un calendario que comienza con la celebración de dos eventos míticos: el Viña Rock de Villarrobledo, que se ha independizado del fondo KKR, y el Warm UP Estrella de Levante de Murcia.

La agenda festivalera de este 2026 vive dos grandes aniversarios en el circuito: el Bilbao BBK Live cumple dos décadas y el Mad Cool una. Pero también hay bandas con cifra redonda: es el caso de Celtas Cortos, que giran por su 40 aniversario, o el de Iron Maiden, que festejan medio siglo. En la variada programación hay nombres como Katy Perry y Marilyn Manson, que visitará por primera vez el Resurrection Fest. Este año también destaca la visita de bandas noventeras como Foo Fighers, Moby, The Offspring, el paso de iconos como Juan Luis Guerra y el regreso de The xx. Nombres más electrónicos como David Guetta y Charlotte de Witte también dejarán su huella en el circuito. Así como Megadeth, el clásico del metal, que se despide. Eso sí, si hay un nombre que se repite este año en casi todos los festivales es Sanguijuelas del Guadiana, la banda emergente extremeña.

Desde el bajón de la pandemia, la música en directo no ha parado de crecer en España: en 2025 recaudó unos 807 millones de euros, un 11,2% más que el año anterior y casi el doble que en 2019. Mucha resposabilidad de este dato la tienen los festivales, que siguen dominando la temporada primaveral y estival y que mantienen el mismo podio de asistencia que la temporada pasada: Arenal Sound (300.000 asistentes), Primavera Sound (297.000) y Viña Rock (240.000). Sonorama Ribera de Aranda de Duero y Sónar de Barcelona ocupan el cuarto y quinto puesto. En total, estos cinco festivales vendieron 1.198.000 entradas el curso pasado.

A continuación, la agenda para los meses de mayo a septiembre con las más de 70 citas seleccionadas, ordenadas según su fecha de celebración:

Mayo

Viña Rock

Fechas: del 30 de abril al 2 de mayo.

Ubicación: Villarrobledo, Albacete.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Sex Pistols, Celtas Cortos, Turbonegro, Poncho K, Kiko Veneno, La Cabra Mecánica, Barón Rojo, Mägo de Oz, Seguridad Social, Mojinos Escozíos, Amparanoia, Medina Azahara y Tomasito.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de tres días con zona de desacanso vale 39,99 euros.

Extremúsica

Fechas: del 30 de abril al 2 de mayo.

Ubicación: Recinto Hípico de Cáceres.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Pedro Pastor, Reincidentes, Boikot, El Último Ke Zierre, Hamlet, Sanguijuelas del Guadiana, Balkan Bomba, Def con Dos, La Fuga, Lorna, Metrika y Poncho K.

Enlace a las entradas | Precios: el abono vale 59 euros y los boletos de día 38 euros.

WARM UP Estrella de Levante

Fechas: 1 y 2 de mayo.

Ubicación: Recinto de La Fica, Murcia.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: James, Soulwax, Fatboy Slim, Bloc Party, Guitarricadelafuente, Ultraligera, La La Love You, Lori Meyers, Rusowsky, Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana y Carlos Ares.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de dos días vale 87,99 euros con gastos de gestión incluidos.

Guitarricadelafuente en el Tiny Desk Concert

Toledo Beat

Fechas: 8 y 9 de mayo.

Ubicación: Recinto Ferial de la Peraleda, Toledo.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Love of Lesbian, Sexy Zebras, Crystal Fighters, Carlos Ares, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Siloé y Amigos, Veintiuno y Amigos, La La Love You y Amatria.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día desde 60 euros y abonos agotados.

Interestelar Sevilla

Fechas: 15 y 16 de mayo.

Ubicación: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Crystal Fighters, Siloé, Xoel López, Dorian, Pignoise, Ojete Calor, Sexy Zebras, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Samuraï, Carlos Sadness, Carlos Ares y Veintiuno.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de dos días vale 80 euros con gastos de gestión incluidos.

Deleste Festival

Fechas: 22 y 23 de mayo.

Ubicación: Jardines de Viveros, Valencia.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Primal Scream, Röyksopp, Kerala Dust, Anna Calvi y Apparat.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de dos días vale 86,90 euros con gastos de gestión incluidos. Hay entradas de día a partir de 49 euros.

Spring Festival

Fechas: 29 y 30 de mayo.

Ubicación: Alicante.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Carolina Durante, Siloé, La M.O.D.A., Love of Lesbian, Ginebras, Sexy Zebras, Ultraligera, Temples, Dorian, Xoel López, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza y Ladilla Rusa.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de dos días vale 76,99 euros con gastos de gestión incluidos.

El grupo musical Carolina Durante en Madrid en 2025. Eduardo Parra (Europa Press)

Iruña Rock

Fechas: 29 y 30 de mayo.

Ubicación: La Ciudadela, Pamplona.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Soziedad Alkoholika, Non Servium, Kaos Urbano, Kaotiko, Narco, Tremenda Jauría, Dinamita y Motxila 21.

Enlace a las entradas | Precios: el abono de dos días vale 65,50 euros con gastos de gestión incluidos.

Marenostrum Fuengirola

Fechas: ciclo de conciertos de mayo a septiembre.

Ubicación: Fuengirola, Málaga.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Fito & Fitipaldis, Pablo Alborán, Camela, Aitana, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Sting, Alejandro Sanz, Underworld, Lola Índigo y Los Delinqüentes.

Enlace a las entradas | Precios: cada entrada tiene un precio diferente. Algunos conciertos ya están agotados.

Guitar BCN

Fechas: ciclo de conciertos de mayo a diciembre.

Ubicación: salas de Barcelona

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Rodrigo Cuevas, Marlon, Clara Peya, La Plazuela, Jorge Drexler, Sidecars, Ana Torroja, Iván Ferreiro, Valeria Castro y Álex Ubago.

Enlace a las entradas | Precios: cada concierto tiene un precio diferente y hay entradas de día desde 18 euros.

Junio

Noches del Botánico

Fechas: es un ciclo de conciertos que dura dos meses, del 3 de junio al 31 de julio.

Ubicación: Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense (Madrid).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Yerai Cortés, Van Morrison, Garbage, Silvana Estrada, Babasonicos, Elvis Crespo, Belle & Sebastian, The Kooks, María Becerra, Rubén Blades y Diana Krall.

Enlace a las entradas | Precios: el valor de las entradas varía según el concierto que se celebre cada día.

El guitarrista Yerai Cortés en el Teatro Gayarre de Pamplona. Villar Lopez (EFE)

Icónica Santalucía Sevilla Fest

Fechas: el festival de ciclo comienza el 4 de junio y termina el 18 de julio.

Ubicación: Plaza de España de Sevilla.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Aitana, Viva Suecia, Lola Índigo, Pablo Alborán, Los Delinqüentes, Raphael, Charlotte de Witte, Romeo Santos & Prince Royce, Isabel Pantoja & Il Divo, Robbie Williams, Lenny Kravitz y Juan Luis Guerra.

Enlace a las entradas | Precios: el valor de las entradas varía según el concierto que se celebre cada día.

Primavera Sound

Fechas: del 4 al 6 de junio.

Ubicación: Sant Adrià de Besòs, Barcelona.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: The xx, The Cure, Gorillaz, Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Little Simz, Marc de Marco, Addison Rae, My Bloody Valentine, Skrillex y Peggy Gou.

Enlace a las entradas | Precios: todas las entradas están agotadas.

Palencia Sonora

Fechas: del 11 al 14 de junio.

Ubicación: Palencia.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Carolina Durante, Siloé, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Sexy Zebras, Veintiuno, Marlena y Los Estanques y El Canijo de Jérez.

Enlace a las entradas | Precios: los abonos y las entradas de día están agotadas.

Mallorca Live Festival

Fechas: se celebra durante tres jornadas, del 12 al 14 de junio.

Ubicación: Es Bosq, Calvià (Mallorca).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, The Libertines, Cypress Hill, Aitana, Kaiser Chiefs, The Wombats, La Plazuela, Rusowsky y Belén Aguilera. Fiesta de cierre especial con David Guetta.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 130 euros, entradas de día desde 75 euros y entrada especial para David Guetta desde 89 euros.

Sónar

Fechas: del 18 al 20 de junio.

Ubicación: L’Hospitalet (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Amelie Lens, Boys Noize, Charlotte de Witte, Metrika, Skepta, The Prodigy, Carlita, Clara Cuvé y Sara Landry.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día desde 44 euros el jueves y desde 89 euros viernes y sábado.

Amelie Lens en Madrid este 2026. Daniel Vázquez.

O Son do Camiño

Fechas: del 18 al 20 de junio.

Ubicación: Monte do Gozo (Santiago de Compostela).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Katy Perry, Dani Martín, Carlos Ares, Leire Martínez, Linkin Park, DJ Snake, Lola Índigo, Guitarricadelfuente, Afrojack y Sen Senra.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día desde 67 euros.

Azkena Rock

Fechas: del 18 al 20 de junio.

Ubicación: Mendizabala (Vitoria-Gasteiz).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: The Hives, Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Sugar, Carpenter Brut, Jason Isbell and the 400 Unit, Evaristo y Alcalá Norte.

Enlace a las entradas | Precios: abonos a la venta a partir de 175 euros y entradas de día desde 60 euros más gastos.

A Summer Story

Fechas: 19 y 20 junio.

Ubicación: Ciudad del rock de Arganda del Rey.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: David Guetta, Armin Van Buuren, Korolova, Nicky Romero, Jamie Jones y Nifra.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día desde 45 euros más gastos y abonos de dos días por 85 euros más gastos.

Puro Latino Fest

Fechas: se celebra los días 26 y 27 de junio.

Ubicación: Arganda del Rey (Madrid).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Anuel AA, Alvama Ice, Cyril Kamer, JC Reyes, Morad, Roa, RVFV, Ñengo Flow, Kidd Voodoo y Young Cister.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 90 euros.

Starlite Occident

Fechas: es un festival boutique de ciclo que se celebra desde el 19 de junio al 29 de agosto.

Ubicación: Marbella (Málaga).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Ozuna, Lenny Kravitz, Gipsy Kings, Danny Ocean, Marron 5, Deep Purple, Jean-Michel Jarre, Anastacia, Juan Luis Guerra 4.40, Miguel Ríos, Yandel Sinfónico, Malú y Vanessa Martín.

Enlace a las entradas | Precios: el precio para los boletos de cada jornada es diferente según el artista o artistas que vayan.

Juan Luis Guerra en los Grammy Latinos en 2024. Mario Anzuoni (REUTERS)

Les Nits de Occident

Fechas: se trata de un ciclo de conciertos y se celebra del 26 de junio al 21 de julio.

Ubicación: Palau de Pedralbes (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Taburete, Mika, Hakuna Group Music, Sting 3.0, Carles Sans, Raphael, Vanesa Martín, Silvana Estrada, Zaz, Pablo López, Rosario y Diana Krall.

Enlace a las entradas | Precios: cada concierto tiene un precio diferente en función del artista.

Julio

Resurrection Fest

Fechas: del 1 al 4 de julio.

Ubicación: Viveiro (Lugo).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Sabaton, Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, A Day to Remember, Anthrax, Trivium, Mastodon, Thrown y Angelus Apatrida.

Enlace a las entradas | Precios: los abonos de cuatro días se pueden adquirir por 235 euros, gastos incluidos. Las entradas de día para el sábado valen 99 euros.

Vida Festival

Fechas: se celebra del 2 al 4 de julio.

Ubicación: Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Fatboy Slim, Amaia, Yerai Cortés, Lia Kali, Saint Ettiene, Alcalá Norte, Sidonie, Depresión Sonora, Maria Arnal, Barry B y Cupido.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día desde 70 euros y abonos por 134 euros más gastos.

Captura de pantalla del Tiny Desk Concert de Amaia.

Granca Live Fest

Fechas: empieza el 2 de julio y termina el día 5.

Ubicación: Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Ms. Lauryn Hill, Dani Fernández, Viva Suecia, Ptazeta, Juan Luis Guerra, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Omar Courtz, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Maroon 5 y Grupo Frontera.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 108 euros más gastos y entradas de día desde 71 euros más gastos.

Rock Imperium Festival

Fechas: del 3 al 5 de julio.

Ubicación: Parque El Batel (Cartagena).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Within Temptation, Iron Maiden, Sabaton. Mastodon, Trivium, y Anthrax.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de tres días desde 235 euros y entradas de día desde 95 euros.

Barcelona Rock Fest

Fechas: del 3 al 5 de julio.

Ubicación: Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Megadet, Sex Pistols y Frank Carter, Helloween, Accept, Sabaton, The Offspring, Powerwolf, Bad Religion, Evaristo y Testament.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de tres días por 225 euros y entradas de día por 120.

Río Babel

Fechas: se celebra los días 3, 4 y 5 de julio.

Ubicación: Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Katy Perry, Amaia, La M.O.D.A., Bomba Estéreo, The Offspring, Molotov, La Pegatina, Chambao y La Casa Azul.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 99 euros y entradas de día desde 55 euros.

Puro Latino Sevilla Fest

Fechas: se celebra los días 3 y 4 de julio.

Ubicación: Zona exterior del Estadio de La Cartuja (Sevilla).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Anuel AA, Alvama ICE, JC Reyes, Juan Magán, Ñengo Flow, Morad, Kidd Voodoo, Roa, RVFV, Tito el Bambino y Young Cister.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 90 euros.

Alterna Fest

Fechas: 3 y 4 de julio.

Ubicación: El Bonillo (Albacete).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Soziedad Alkohólika, Kaotiko, Trashtucada, Sanguijuelas del Guadiana, Amygdala, Boikot, La Élite, Dubioza Kolektiv y Biznaga.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de tres días por 225 euros y entradas de día por 120.

Cap Roig Festival

Fechas: es un ciclo de conciertos que se celebra del 3 de julio al 18 de agosto.

Ubicación: Jarín Botánico de Cap Roig en la Calella de Palafrugell (Girona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Bryan Adams, Víctor Manuel, Anastacia, Amaia, Miki Núñez, Café Quijano, Mika, Pablo López, Malú, Luz Casal y Miguel Ríos.

Enlace a las entradas | Precios: el valor de cada entrada varía según el concierto.

Cruïlla

Fechas: se celebra del 8 al 11 de julio.

Ubicación: Parc del Fòrum de Sant Adriá de Besòs (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Pixies, David Bryne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Garbage, Two Door Cinema Club, Suede, Bomba Estéreo, Judeline, y Ezra Collective.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de 4 días desde 156 euros, boletos para asistir durante 3 días desde 147 euros, entradas para dos jornadas desde 125 euros. Además hay pases de día desde 75 euros.

Mad Cool

Fechas: se celebra del 8 al 11 de julio.

Ubicación: Recinto Iberdrola Music (Madrid).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Foo Fighters, Moby, The War on Drugs, Wolf Alice, Florence + The Machine, Lorde, Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey, Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, The Black Crowes y David Byrne.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 240 euros más gastos y entradas de día desde 95 euros.

Lorde en un festival en Nueva Orleans en 2026. Chris Granger (AP)

Pirata Beach Festival

Fechas: se celebra del 8 al 11 de julio.

Ubicación: Gandía (Valencia).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: La Gossa Sorda, Molotov, Evaristo, La Fúmiga, La Pegatina, Fernandocosta, Non Servium, Sanguijuelas del Guadiana, Nach y Yung Beef.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 70 euros.

Pirineos Sur

Fechas: se celebra del 9 al 26 de julio y cuenta con diferentes ciclos de conciertos de jueves a domingo durante tres fines de semana consecutivos

Ubicación: Auditorio Natural de Lanuza (Huesca).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: José González, Nacho Vegas, Suede, Los Planetas, Bomba Estéreo, Judeline, Dani Fernández, Rubén Blades, Valeria Castro y La Fùmiga.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día a partir de 32 euros más gastos. Cada jornada y sus conciertos tienen un precio diferente.

Portamérica

Fechas: se celebra los días 9, 10 y 11 de julio.

Ubicación: Azucreira de Portas (Pontevedra).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Rigoberta Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín, Amaia, Fillas de Cassandra, The Rapants, Sexy Zebras, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López y Grande Amore.

Enlace a las entradas | Precios: entradas de día por 50 euros y abonos por 90 euros.

Bilbao BBK Live

Fechas: se celebra los días 9, 10 y 11 de julio.

Ubicación: Kobetamendi (Bilbao).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Calvin Harris, David Byrne, FKA Twigs, Robbie Williams, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Dellafuente, Idles, Lily Allen, Interpol, Charlotte de Witte, Zaz, Richie Hawtien, Dani Fernández y Belén Aguilera.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 160 euros y entradas de día desde 65 euros.

Weekend Beach

Fechas: del 9 al 11 de julio.

Ubicación: Torre del Mar (Málaga).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Dellafuente, David Bisbal, Ana Mena, Morad, La Pegatina, Myke Towers, Abraham Mateo, Boris Brejcha y Medina Azahara.

Enlace a las entradas | Precios: entradas del día desde 45 euros y abonos por 89 euros.

Concert Music Festival

Fechas: el ciclo de conciertos se celebra del 10 de julio al 16 de agosto.

Ubicación: Poblado de Sancti Petri, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Malú, Sting, Manuel Torizo, Chayanne, Ana Torroja, Guitarricadelafuente, Pablo Alborán, Mëstiza y Lola Índigo.

Enlace a las entradas | Precios: el valor de cada entrada varía según el concierto elegido.

Boombastic Asturias

Fechas: se celebra del 16 al 18 de julio.

Ubicación: La Morgal, Llanera (Asturias).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: DJ Nano, José de las Heras, Juan Magán, Marlena, Barry B, Elena Rose, Iñigo Quintero, JC Reyes, La Zowi, María Becerra, Lorna, Young Beef, Hijos de la Ruina/Natos y Waor & Recycled J, Metrika y Kidd Keo.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 104,99 euros y entradas de día por 51,99 euros.

FIB

Fechas: se celebra del 16 al 18 de julio.

Ubicación: Benicàssim (Castellón).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Franz Ferdinand, The Kooks, The Prodigy, Biffy Clyro, The Fratellis, Jet, Kaiser Chiefs, Lori Meyers, Ultraligera, Niña Polaca, Dorian, Pendulum Live y La La Love You.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 55 euros más gastos.

Atlantic Fest

Fechas: se celebra los días 17, 18 y 19 de julio.

Ubicación: Pinar da Concha, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Carlos Ares, Nacho Vegas, Triángulo de Amor Bizarro, Depresión Sonora y Nadadora.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 80 euros más gastos.

La Mar de Músicas

Fechas: del 17 al 26 de julio.

Ubicación: Cartagena (Murcia).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Carminho, Silvia Pérez Cruz, María Arnal, Monsieur Periné, Silvana Estrada, Xoel López, Bewis de la Rosa, Raül Refree y Niño de Elche, Rodrigo Cuevas, Rubén Blades y Roberto Delgado Big Band y Judeline.

Enlace a las entradas | Precios: el valor varía según el artista que sea. Algunos conciertos son gratuitos y para algunos escenarios hay abonos.

La cantante Sílvia Pérez Cruz en un Encuentro con suscriptores de El País. Jaime Villanueva

Puro Latino Torremolinos Fest

Fechas: 17 y 18 de julio.

Ubicación: Recinto Ferial de Torremolinos (Málaga).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Anuel AA, Alvama ICE, Cyril Kamer, Farruko, JC Reyes, Juan Magán, Kidd Voodoo, Omar Montes, Roa, Saiko, Tito el Bambino y Ñengo Flow.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 90 euros.

Jazzaldia

Fechas: del 22 al 27 de julio.

Ubicación: San Sebastián (Gipuzkoa).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Pat Metheny, Diana Krall, Samara Joy, Marcus Miller, David Murray, Joe Lovano, Cécile Mclorin Salvant y LP.

Enlace a las entradas | Precios: algunos conciertos son gratuitos. El precio del resto varía según el artista. También existen abonos.

Puro Latino El Puerto de Santa María Fest

Fechas: se celebra los días 23, 24 y 25 de julio.

Ubicación: Recinto Ferial de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Don Omar, Cali & El Dandee, Myke Towers, Anuel AA, Saiko, Omar Courtz, JC Reyes, Kidd Voodoo, Ñengo Flow y Young Cister.

Enlace a las entradas | Precios: abonospor 122 euros y entradas de día a partir de 50 euros.

Fan Futura Fest

Fechas: se celebra los días 24 y 25 de julio.

Ubicación: Los Alcáceres, Región de Murcia.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Ralphie Choo, Walls, Mvrk, D. Valentino, Barry B, Funzo, Cupido, Depresión Sonora, Rojuu y Lorna.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 47 euros.

Share Festival

Fechas: se celebra los días 24 y 25 de julio.

Ubicación: Parc del Forum, Sant Adrià de Bèsos, Barcelona.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Dellafuente, Lola Índigo, Myke Towers, Omar Courtz, Dei V, RVFV, Juan Magán, De la Rose y Delaossa.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 89 euros.

Morriña Fest

Fechas: se celebra los días 24, 25 y 26 de julio.

Ubicación: Puerto de A Coruña.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Manuel Turizo, Mike Towers, Juanes, Young Miko, Luck Ra, Hard GZ, Belén Aguilera, Marlena, y Henry Méndez.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 95 euros.

17º Festival Ribeira Sacra

Fechas: se celebra del 24 al 26 de julio.

Ubicación: Cañón del Río Sil. Los núcleos urbanos cercanos son Monforte de Lemos y Sober (Lugo).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: The Divine Comedy, Sidonie, Baiuca, Annie B Sweet, Puño Dragón, Vera Fauna, Los Invaders y Mariagrep & Mundo Prestigio.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 86 euros y entradas de día desde 53 euros.

Zevra Festival

Fechas: se celebra del 24 al 27 de julio.

Ubicación: Playa de Cullera (Valencia).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Nicky Jam, JC Reyes, Leire Martínez, Ozuna, Anuel AA, Chanel, Juan Magán, La Pantera, Omar Montes, La La Love You, Luar La L y Saiko.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 107 euros y entradas de día desde 59 euros.

Sinsal SON Estrella Galicia

Fechas: se celebra durante dos semanas consecutivas, el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio, y el del 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Ubicación: esta edición visitará diferentes localizaciones además de la isla de San Simón; pasará por Vigo y por otras localidades del Camino Portugués (Pontevedra).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: la programación del festival es sorpresa, el público lo descubre el mismo día cuando entra al recinto.

Morriña Fest

Fechas: se celebra los días 24, 25 y 26 de julio.

Ubicación: Puerto de A Coruña.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Manuel Turizo, Mike Towers, Juanes, Young Miko, Luck Ra, Hard GZ, Belén Aguilera, Marlena, y Henry Méndez.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 95 euros.

Monegros Desert Festival

Fechas: sábado 25 de julio.

Ubicación: Desierto de Los Monegros (Huesca).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Adrián Mills, Ben Sims, Amelie Lens, Andrés Campo, Clara Cuvé, Daria Kolosova, Fatima Hajji, Héctor Oaks, Indira Paganotto, Joseph Capriati, Klangkuenstler, Buenri, Marco Faraone, Paco Osuna, Patrick Mason, Richie Hawtin y Vendex.

Enlace a las entradas | Precios: entrada general por 87 euros.

La DJ y productura Indira Paganotto en el Monegros Desert Festival 2025, el 27 de julio de 2025. CORTESÍA Monegros Desert Festival

Arenal Sound

Fechas: se celebra del 30 de julio al 1 de agosto.

Ubicación: Burriana (Castellón).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Myke Towers, María Becerra, Dimitri Vegas, Omar Montes, Ana Mena, Delaossa, W&W, JC Reyes, RVFV, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Nil Moliner, Cali y El Dandee y Juan Magán.

Enlace a las entradas | Precios: Entradas de día desde 40 euros y abonos desde 72 euros.

SonRías Baixas

Fechas: se celebra del 30 de julio al 1 de agosto.

Ubicación: Bueu (Pontevedra).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: La M.O.D.A., La Pegatina, Ultraligera, Zahara Rave, Barry B, Alcalá Norte, Veintiuno, Alizza, Juventude y Chiquita Movida.

Enlace a las entradas | Precios: Abonos a la venta por 69 euros.

Dreambeach Costa del Sol

Fechas: del 31 de julio al 1 de agosto.

Ubicación: Vélez-Málaga.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: David Guetta, Eric Prydz, Nico Moreno, Sasha & John Digweed, Andrés Campo, Luciano y Vendex.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 89 euros más gastos y entradas de día desde 49 euros.

Low Festival

Fechas: se celebra los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Ubicación: Torrevieja (Alicante).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: The Hives, Kasabian, Editors, Dani Fernández, Fangoria, Iván Ferreiro, Love of Lesbian, La Casa Azul, Ultraligera, Barry B, Alcalá Norte, Natalia Lacunza y Ginebras.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 78 euros.

Santander Music Festival

Fechas: se celebra del 31 de julio y el 1 de agosto.

Ubicación: Península de la Magdalena, Santander (Cantabria).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, El Mató a un Policía Motorizado, Sanguijuelas del Guadiana, Siloé, Pignoise, Carlos Ares y Xoel López.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 91 euros y entradas de día por 51 euros.

Festival Porta Ferrada Occident

Fechas: el ciclo de conciertos se celebra durante los meses de julio y agosto.

Ubicación: Sant Feliu de Guíxols.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Angus & Julia Stone, Jordi Savall, Gades y Fuego, Benjamin Clementine, Israel Fernández, Maria Arnal, La Tania y Los Delinqüentes.

Enlace a las entradas | Precios: el valor de cada entrada varía según el concierto elegido.

Agosto

Sonorama Ribera

Fechas: se celebra del 5 al 9 de agosto.

Ubicación: Aranda de Duero (Burgos).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: La M.O.D.A., Leiva, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Valeria Castro, Crystal Fighters, Guitarricadelafuente, La Cabra Mecánica, León Benavente, Pablopablo, Ramoncín, Rigoberta Bandini y Rusowski.

Enlace a las entradas | Precios: Abonos a la venta desde 96,5 euros.

The Juergas Rock Festival

Fechas: se celebra del 5 al 8 de agosto.

Ubicación: Playa de Adra (Almería).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Pendulum Live, Dubioza Kolektiv, Evaristo, La Gossa Sorda, Narco, Celtas Cortos, Soziedad Alkoholika, Boikot, Sanguijuelas del Guadiana, Canteca de Macao, The Locos y Segismundo Toxicómano.

Enlace a las entradas | Precios: abono general a partir de 64,9 euros.

Prestoso

Fechas: se celebra del 6 al 8 de agosto.

Ubicación: Paraje de Las Barzaniellas, Cangas del Narcea (Asturias).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, Sprints, Standstill, Lorena Álvarez, Ortiga, Axolotes Mexicanos, Nadadora y Joseluis.

Enlace a las entradas | Precios: Abonos a la venta desde 90 euros más gastos.

Brunch Electronik Festival

Fechas: se celebra los días 7, 8 y 9 de agosto.

Ubicación: Parc del Fòrum de Sant Adrià de Bèsos (Barcelona).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Jeff Mills, Miss Monique, Paul Kalkbrenner, Camelphat, Deborah de Luca, Eric Prydz, I Hate Models, Luciano, The Blaze, Mind Against y Parra for Cuva.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de dos días desde 115 euros y entradas de día a partir de 39,90 euros.

Aquasella

Fechas: se celebra del 13 al 16 de agosto.

Ubicación: Arriondas, Cangas de Onís (Asturias).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Ben Sims, DJ Pepo, Fatima Hajji, I Hate Models, Novah, Amelie Lens, Blondex y Héctor Oaks.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 104 euros.

Medusa Sunbeach

Fechas: se celebra del 13 al 17 de agosto.

Ubicación: Playa de Cullera (Valencia).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Andrés Campo, Dimitri Vegas, Fatima Hajji, Miss Monique, Nico Moreno, Ben Sims, Carl Cox, Serafina, Marco Carola, Nervo, Pastis & Buenri, Sara Landy y Tiësto .

Enlace a las entradas | Precios: Abonos a la venta desde 97 euros y entradas de día por 63,84 euros.

Aupa Lumbreiras

Fechas: se celebra los días 13 y 15 de agosto.

Ubicación: Villena (Alicante).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Soziedad Alkoholika, Evaristo, El Drogas, La Pegatina, Dubioza Kolektiv, Narco, Talco, Boikot y Porretas.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 69 euros más gastos y entradas de día por 49 euros.

Rototom Sunsplash

Fechas: del 16 al 22 de agosto.

Ubicación: Benicàssim (Castellón).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Queen Omega & The Royal Souls, Protoje & The Indiggnation, Israel Vibration & The Roots Radics, Lia Kali, Kybba, Biga*Ranx, Greetea Peng, Eskorzo y Dub Inc.

Enlace a las entradas | Precios: abonos de 8 días desde 220 euros.

Cooltural Fest

Fechas: se celebra del 20 al 23 de agosto y el día 29 la clausura.

Ubicación: Recinto Ferial de Almería.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Carlangas, Depresión Sonora, La M.O.D.A., La Plazuela, Lori Meyers, Rusowsky, Ana Torroja, Hombres G, La Pegatina, Rigoberta Bandini, Sidecars, David Bisbal y Los Punsetes.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 90 euros y entradas de día por 55 euros.

La cantante y compositora Rigoberta Bandini durante su actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona en 2025. Alejandro Garcia (EFE)

Riverland Fest

Canela Party

Fechas: se celebra del 27 de agosto al domingo 30 de agosto.

Ubicación: Torremolinos (Málaga).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Baiuca, Basement, Ángeles Toledano, La Paloma, Rufus T. Firefly, Amor Líquido, Carolina Durante, Cervatana y Las Petunias.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 109 euros más gastos.

Festival Gigante

Fechas: del 27 al 29 de agosto.

Ubicación: Estadio Fuente de la Niña, Guadalajara.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: La M.O.D.A., Ultraligera, Belén Aguilera, Ginebras, Zahara Rave, La Cabra Mecánica, Repion, Queralt Lahoz y Chimo Bayo.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 40 euros.

Festival de la Luz

Fechas: se celebra los días 28, 29 y 30 de agosto.

Ubicación: Boimorto, A Coruña.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Pablo Alborán, Repion, Chambao, Boikot, Nena Daconte, La Bien Querida, Ráfaga, Luar na Lubre, La Paloma, Budiño y Ona Mafalda.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 27,5 euros y entradas de día desde 17 euros.

Septiembre

Ebrovisión

Fechas: se celebra los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre.

Ubicación: Miranda de Ebro (Burgos).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Carlos Ares, Shego, Lori Meyers, Sanguijuelas del Guadiana, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Rufus T. Firefly, Repion, Mujeres, Getdown Services, Juventude y Rata.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 82,5 euros.

Actuación de Sanguijuelas del Guadiana en la Sala Salamandra este 2026. GIANLUCA BATTISTA

Vive Latino

Fechas: 4 y 5 de septiembre.

Ubicación: Espacio Expo (Zaragoza)

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Amaia, El Kuelgue, Ed Maverick, Julieta Venegas, Loquillo, M-Clan, Pignoise, Rawayana, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, La M.O.D.A., Biznaga y La Plazuela.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 125 euros más gastos.

Revenidas

Fechas: se celebra los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre.

Ubicación: Vilaxoán de Arousa (Pontevedra).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Evaristo, The Rapants, El Drogas, La Gossa Gorda, Sara Hebe, Kumbia Queers y Rebeliom do Inframundo.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 69,50 euros.

Granada Sound

Fechas: 11 y 12 de septiembre.

Ubicación: Cortijo del Conde (Granada).

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Fangoria, La La Love You, Siloé, Ultraligera, Belén Aguilera, Pignoise, Carlos Sadness, Sexy Zebras, Elyella, Marlena y Carlangas.

Enlace a las entradas | Precios: abonos por 65 euros y entradas de día por 50 euros.

Brava Madrid

Caudal Fest

Fechas: 18 y 19 de septiembre.

Ubicación: Lugo.

Enlace a la programación | Cabezas de cartel: Lori Meyers, Siloé, Ultraligera, Xoel López, La La Love You, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras, Barry B, Leire Martínez y Ortiga.

Enlace a las entradas | Precios: abonos desde 70 euros mas gastos.

Madrid Salvaje