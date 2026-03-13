Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Regalos para el Día del Padre: más de 15 ideas perfectas para amantes de la lectura

¿Tu padre es de los que devora los libros? Descubre nuestra selección de obsequios originales para sorprenderle en esta fecha especial

Hombre leyendo un libro en el balcón. Tom Merton (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Leer es liberarse, leer es escapar de nuestra realidad... O quizá, sumergirnos más en ella. Es una forma de entretenimiento que, en su sentido más profundo, puede llegar a transformar almas, cuerpos y pensamientos. Por eso, si tu padre es de los que siempre están con un libro en las manos, hoy queremos que celebres su día con un regalo que le ayude a disfrutar más de su pasión.

A continuación recopilamos diferentes detalles para sorprenderle sin gastar demasiado.

Los mejores regalos para padres lectores

Te proponemos una selección en la que todos los presupuestos tienen cabida. Una luz de lectura, marcapáginas o una almohada especial forman parte de la lista. ¡Empezamos!

Luz de lectura para el cuello

El gadget cuenta con brazos flexibles, tres niveles de brillo (el color de la luz también se puede ajustar) y una batería de alto rendimiento.

Luz de lectura para el cuello.
Compra por 14,43€ en Amazon

Kindle

Con motivo de las ofertas de primavera de Amazon tiene un precio mínimo histórico. El dispositivo incorpora una pantalla sin reflejos y con una sola carga puede funcionar hasta por 12 semanas.

Kindle.
Compra por 129€ en Amazon

Pasapáginas para Kindle

Este control remoto permite pasar de página sin necesidad de tocar la pantalla. Está disponible en diferentes colores y tiene más de 11.000 valoraciones en Amazon.

Pasapáginas para Kindle.
Compra por 29,99€ en Amazon

Marcapáginas magnéticos

Se incluyen 12 piezas con diferentes diseños de obras de dos grandes artistas: Monet y Van Gogh.

Marcapáginas magnéticos.
Compra por 7,50€ en Amazon

Soporte de libro

Tiene una estructura robusta que ofrece mayor estabilidad, asimismo, incorpora una base giratoria que permite ajustar el ángulo de lectura fácilmente.

Soporte de libro.
Compra por 39,99€ en Amazon

Soporte de páginas personalizado

Este práctico objeto está fabricado con madera de alta calidad. Lo mejor es que se puede personalizar con el nombre de tu padre o un pequeño texto.

Soporte de páginas para el pulgar personalizable
Compra por 3,99€ en Amazon

Libro: Mentira (La Trama)

Es un apasionante thriller, en el que el misterio, las identidades ocultas y los secretos se convierten en protagonistas de la historia.

Libro: Mentira (La Trama)
Compra por 23,65€ en Amazon
Compra versión para Kindle por 8,07€ en Amazon

Libro: Adiós a la inflamación

El ejemplar está escrito por una dietista y nutricionista profesional. “Es un manual imprescindible para conocer tu cuerpo y poder interpretar las señales que nos va enviando”, comenta su autora, Sandra Moñino.

Libro ‘Adiós a la inflamación’
Compra por 18,90€ en Amazon
Compra versión para Kindle por 9,49€ en Amazon

Diario de lectura

Se trata de un cuaderno cosido de tapa dura donde se pueden registrar hasta 100 libros. Los títulos se pueden agrupar por géneros, autores u otras listas personalizadas.

Diario de lectura.
Compra por 16,99€ en Amazon

Marcapáginas personalizados

Se incluyen seis piezas magnéticas, fabricadas en cuero, que se pueden personalizar con un monograma.

Marcapáginas personalizados.
Compra por 12,93€ en Amazon

Luz de lectura recargable

Incorpora un práctico clip que le ayuda a sujetarse de los libros. Tiene una batería de larga duración y se puede ajustar tanto el brillo como el color de la luz.

Luz de lectura recargable.
Compra por 10,28€ en Amazon

Funda de libro

Está hecha a mano, con una mezcla de algodón y poliéster. Posee el tamaño perfecto (27 x 20 cm) y se puede comprar en diferentes diseños.

Funda de libro.
Compra por 16,99€ en Amazon

Lupa rectangular

Está equipada con luces LED que facilitan la visibilidad y asas plegables que permiten guardarla en cualquier parte.

Lupa rectangular.
Compra por 15,19€ en Amazon

Sello para libro personalizado

Este será un regalo especial que permitirá a tu padre dejar una huella personal en su colección de libros.

Sello para libro.
Compra por 22,99€ en Amazon

Lámpara plegable con forma de libro

Está fabricada con madera de arce y su diseño es perfecto para complementar cualquier decoración. Posee una función de temporizador e incluye un mando a distancia.

Lámpara plegable con forma de libro.
Compra por 27,99€ en Amazon

Almohada de lectura

Ofrece un cómodo respaldo en el que se puede apoyar no solo la espalda, sino también el cuello y los brazos. Su forro interior está relleno con una fibra acolchada muy suave y resistente.

Almohada de lectura.
Compra por 45,99€ en Amazon

Soporte de suelo para Kindle

Sirve para colocar diferentes dispositivos como teléfonos, tablets o libros digitales. Su base es resistente, estable y tiene una rotación completa.

Soporte de suelo para Kindle.
Compra por 28,88€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los regalos para padres lectores

¿Cuál es el mejor obsequio?

Todo dependerá de los gustos de tu padre. En nuestra selección se pueden encontrar diferentes opciones con las que seguro acertarás.

¿Hay alguna oferta especial en esta lista de regalos?

Sí. Queremos destacar la del Kindle, ya que por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, cuenta con un precio mínimo histórico en la plataforma.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

