Regalos para el Día del Padre: más de 15 ideas perfectas para amantes de la lectura
¿Tu padre es de los que devora los libros? Descubre nuestra selección de obsequios originales para sorprenderle en esta fecha especial
Leer es liberarse, leer es escapar de nuestra realidad... O quizá, sumergirnos más en ella. Es una forma de entretenimiento que, en su sentido más profundo, puede llegar a transformar almas, cuerpos y pensamientos. Por eso, si tu padre es de los que siempre están con un libro en las manos, hoy queremos que celebres su día con un regalo que le ayude a disfrutar más de su pasión.
A continuación recopilamos diferentes detalles para sorprenderle sin gastar demasiado.
Los mejores regalos para padres lectores
Te proponemos una selección en la que todos los presupuestos tienen cabida. Una luz de lectura, marcapáginas o una almohada especial forman parte de la lista. ¡Empezamos!
Luz de lectura para el cuello
El gadget cuenta con brazos flexibles, tres niveles de brillo (el color de la luz también se puede ajustar) y una batería de alto rendimiento.
Kindle
Con motivo de las ofertas de primavera de Amazon tiene un precio mínimo histórico. El dispositivo incorpora una pantalla sin reflejos y con una sola carga puede funcionar hasta por 12 semanas.
Pasapáginas para Kindle
Este control remoto permite pasar de página sin necesidad de tocar la pantalla. Está disponible en diferentes colores y tiene más de 11.000 valoraciones en Amazon.
Marcapáginas magnéticos
Se incluyen 12 piezas con diferentes diseños de obras de dos grandes artistas: Monet y Van Gogh.
Soporte de libro
Tiene una estructura robusta que ofrece mayor estabilidad, asimismo, incorpora una base giratoria que permite ajustar el ángulo de lectura fácilmente.
Soporte de páginas personalizado
Este práctico objeto está fabricado con madera de alta calidad. Lo mejor es que se puede personalizar con el nombre de tu padre o un pequeño texto.
Libro: Mentira (La Trama)
Es un apasionante thriller, en el que el misterio, las identidades ocultas y los secretos se convierten en protagonistas de la historia.
Libro: Adiós a la inflamación
El ejemplar está escrito por una dietista y nutricionista profesional. “Es un manual imprescindible para conocer tu cuerpo y poder interpretar las señales que nos va enviando”, comenta su autora, Sandra Moñino.
Diario de lectura
Se trata de un cuaderno cosido de tapa dura donde se pueden registrar hasta 100 libros. Los títulos se pueden agrupar por géneros, autores u otras listas personalizadas.
Marcapáginas personalizados
Se incluyen seis piezas magnéticas, fabricadas en cuero, que se pueden personalizar con un monograma.
Luz de lectura recargable
Incorpora un práctico clip que le ayuda a sujetarse de los libros. Tiene una batería de larga duración y se puede ajustar tanto el brillo como el color de la luz.
Funda de libro
Está hecha a mano, con una mezcla de algodón y poliéster. Posee el tamaño perfecto (27 x 20 cm) y se puede comprar en diferentes diseños.
Lupa rectangular
Está equipada con luces LED que facilitan la visibilidad y asas plegables que permiten guardarla en cualquier parte.
Sello para libro personalizado
Este será un regalo especial que permitirá a tu padre dejar una huella personal en su colección de libros.
Lámpara plegable con forma de libro
Está fabricada con madera de arce y su diseño es perfecto para complementar cualquier decoración. Posee una función de temporizador e incluye un mando a distancia.
Almohada de lectura
Ofrece un cómodo respaldo en el que se puede apoyar no solo la espalda, sino también el cuello y los brazos. Su forro interior está relleno con una fibra acolchada muy suave y resistente.
Soporte de suelo para Kindle
Sirve para colocar diferentes dispositivos como teléfonos, tablets o libros digitales. Su base es resistente, estable y tiene una rotación completa.
Preguntas frecuentes sobre los regalos para padres lectores
¿Cuál es el mejor obsequio?
Todo dependerá de los gustos de tu padre. En nuestra selección se pueden encontrar diferentes opciones con las que seguro acertarás.
¿Hay alguna oferta especial en esta lista de regalos?
Sí. Queremos destacar la del Kindle, ya que por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, cuenta con un precio mínimo histórico en la plataforma.
