La segunda mujer que acusa a Errejón por violación no ratifica su denuncia ante la jueza

La segunda mujer que a finales de este febrero denunció al exdiputado Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual no acudió este jueves ente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 de Madrid para ratificar sus acusaciones, según ha adelantado The Objective y ha confirmado su abogado, Alfredo Arrién, a este periódico. El siguiente paso es que la magistrada archive provisionalmente el caso, ha afirmado Arrién: “Lo hará en breve”. La mujer solicitó la condición de testigo protegido porque, según aparece en la denuncia, es una “actriz de reconocida notoriedad pública y proyección”, pero la magistrada no se la ha concedido.

Arrién, que también es el abogado que representa a la presentadora Elisa Mouliaá (la primera que acusó a Errejón de abusos sexuales y cuyo caso está pendiente de juicio), ha confirmado que la segunda denunciante ha justificado que, en estos momentos, tiene “más que perder, que ganar”.

La denuncia de esta segunda mujer señalaba que los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021, en casa del exdiputado de Sumar, después de que la mujer se negase a tener relaciones sexuales. “De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó”, recoge el texto.

La mujer relata que ese día estaba en una boda en Madrid, en la urbanización de La Moraleja, y el entonces diputado le propuso ir juntos a otra fiesta en Móstoles. Ella accedió y el político abonó el taxi. Ya allí, ambos, bajo los efectos del alcohol, entraron en el baño de un bar, “donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación”, según aparece en la denuncia, que añade: “En un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína ―sustancia que ambos inhalaron― la denunciante accedió de manera renuente".

Después, los dos abandonaron el local para ir a casa de Errejón en el coche de un amigo de este. “Durante el trayecto, el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. La denunciante manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo”, señala el documento. El exdiputado persistió y, según la denunciante, se aproximó a su oído y le dijo: “Si te resistes será peor”.

El relato de la denunciante señala que en este momento estaba en un estado de bloqueo y que, bajo presión del acusado, accedió a subir a su vivienda y le practicó sexo oral en el portal del edificio y en el ascensor. Una vez dentro de la casa de Errejón, ella describe que este la violó. Después de recriminarle lo que había hecho, abandonó el edificio.

Los dos volvieron a quedar en otra ocasión, en la que Errejón siguió “persistiendo en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando llamadas insistentes”. El abogado de la denunciante describe en la denuncia que su clienta fue una vez más a casa del denunciado y mantuvieron relaciones sexuales “en las que ella se sentía con un profundo malestar”. Ella terminó la relación, aunque, según aparece en la descripción de los hechos, Errejón le dijo que la relación terminaría “cuando él quisiera y no cuando ella quisiera” y mantuvo contacto con ella en redes hasta el 6 de enero de 2022.