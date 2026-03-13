Detenida una mujer por prender fuego a su marido en Chiva

Una mujer ha sido arrestada este viernes en Chiva (Valencia, 17.951habitantes) tras haber quemado a su marido, de 49 años, con un líquido inflamable de encender estufas mientras dormía. Tras la agresión, la víctima, de 48 años, fue trasladada a un centro hospitalario de Valencia con síntomas de quemaduras “muy graves”, según confirma a este diario la Policía Local de Chiva.

Cuando fue arrestada, la mujer denunció haber sufrido malos tratos, aunque no constan denuncias previas. Los agentes de la Policía Local trasladaron el caso a la Guardia Civil, que ha asumido las pesquisas y está tomando declaración a familiares y testigos.

El caso trascendió a las tres de la madrugada, cuando el marido de la agresora salió a la calle gritando y pidiendo auxilio a los viandantes, según la Policía Local. Tras presenciar la escena, un vecino llamó al 112. La víctima, que regenta un de los dos talleres de motos de la población, fue hallada con fuertes quemaduras en estado “muy grave”, según los agentes.

Según el diario Las Provincias, la hija de la mujer, de 16 años, estaba en casa cuando ocurrieron los hechos. La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil, que ha tomado declaración a varios testigos.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.