La ministra de Igualdad pide a jueces y fiscales aplicar las leyes “con contundencia” tras el triple crimen de Miranda de Ebro

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha acudido este jueves a un minuto de silencio convocado en Miranda de Ebro (Burgos, 36.00 habitantes) tras el incendio provocado que mató a tres mujeres, un incendio provocado por la expareja de una de ellas, José M.G., ya detenido. El hombre, que está pendiente de pasar a disposición judicial, tenía antecedentes por maltrato a la pareja con la que estaba en 2007, por secuestrar y abusar sexualmente de una niña de nueve años en 2015, y retener, agredir y encadenar a una mujer en 2023. Redondo ha lamentado estos “asesinatos machistas que suponen un salto cualitativo en el terrorismo machista”.

La ministra ha instado a jueces y fiscales a aplicar a las penas máximas, pues el acusado había salido de la cárcel recientemente; también ha cargado contra Vox por “negacionista” y ha acusado a las redes sociales de “generar odio y violencia en la vida real”. Redondo ha condenado los hechos, ha reclamado consensos sociales y pedido una legislación contra la violencia machista específica en Castilla y León, que carece de ella. La comunidad está en plena campaña electoral ante las elecciones autonómicas previstas este domingo.

La ministra ha expresado una “terrible impotencia”. “Pero no puede ser desesperanza, hemos avanzado y tenemos que seguir con unidad, rigor y firmeza, mejorando lo que no funciona, mejorando los instrumentos de protección”, ha añadido antes de asegurar que van a contactar con todos los representantes de los partidos políticos en el Congreso para estudiar cómo seguir avanzando y que va a convocar un comité de crisis sobre los últimos asesinatos machistas el próximo 17 de marzo.

Los periodistas le han preguntado cómo el detenido, José M. G., estaba libre pese a su historial delictivo y pudo cometer algo así. A ello, Redondo ha señalado que “es posible revisarlas. Lo importante es aplicarlas correctamente con contundencia, que los jueces y fiscales lleguen a los máximos que permiten las leyes y que la sociedad e instituciones colaboren en prevención y en el cambio de cultura machista, de dominación, por la paz, democracia y respeto si queremos una sociedad libre de violencia machista”.

La ministra ha señalado a las mujeres que hay sistemas de seguimiento sobre hombres reincidentes y que ellas pueden recurrir a ellos “para saber si están con un maltratador reincidente”. Ese registro al que la ministra se refiere pertenece al Ministerio del Interior pero los datos, sin embargo, no son públicos. No cualquier mujer puede acceder a ese listado. Es al ser víctima de violencia machista, y al poner una denuncia, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado valoran el caso y deciden si comunicar o no a la mujer que su actual pareja ya tiene antecedentes por maltrato.

La titular de Igualdad ha participado en un minuto de silencio ante el ayuntamiento mirandés, en cuya calle trasera se produjo la triple defunción del martes: José M. G. acudió a la vivienda que su expareja compartía con su madre y, tras increparla, apiló enseres en el rellano de la vivienda y les prendió fuego, muriendo estas dos mujeres y otra vecina que no pudo escapar, además de causar varios heridos, entre ellos dos niños.

“Son proyectos de una vida que se ven truncados, un fracaso en una sociedad democrática que sigue avanzando hacia una sociedad libre de violencia machista”, ha afirmado Redondo, que considera una “cuestión de Estado la lucha contra el terrorismo machista” y ha apelado a la unidad entre instituciones para reforzarse contra ello. La alto cargo vallisoletana ha recordado que Castilla y León, gobernada por el PP desde 1987 y que el domingo celebra elecciones autonómicas, carece de leyes propias en violencia machista: “Necesitamos legislación, falta una legislación específica que adapte los avances y consensos. Es importante y sigue en el cajón, necesitamos que se rechace el negacionismo”.

Las encuestas señalan el posible crecimiento de la extrema derecha de Vox en Castilla y León, contra quien ha cargado la titular de Igualdad, crítica con su “negacionismo”. Redondo acusa a Vox de “generar odio en las redes sociales, que generan violencia en la vida real de las mujeres y tiene consecuencias dramáticas”.

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.354.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.