PP y Vox rechazan prorrogar la comisión de investigación de la dana en Les Corts pese a que solo ha declarado un tercio de los comparecientes previstos

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consejera Susana Camarero (2i), comparece ante la comisión de investigación de la dana el pasado 28 de abril en Valencia.

PSPV y Compromís critican que el órgano se cierre sin que hayan comparecido la exconsejera Salomé Pradas y el resto de la cúpula de Emergencias el 29-O

PP y Vox, que suman la mayoría en Les Corts Valencianes, han rechazado este martes la prórroga de la comisión de investigación de la dana como ayer solicitó la oposición, sobre todo porque la comisión se cierra sin que haya comparecido la cúpula de Emergencias durante la riada del 29-O, que se saldó con 230 muertos. Los socialistas han avanzado su intención de recurrir la decisión al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

La comisión celebrará el próximo lunes, 11 de mayo, su última sesión y a final de mes votará sus conclusiones, tras haber comparecido solo 32 de las 96 personas previstas en el plan de trabajo, según el cálculo de la oposición. No han pasado por la comisión ni la exconsejera Salomé Pradas ni el resto de altos cargos que estuvieron al frente de la emergencia el día de la tragedia.

El PP ha justificado el rechazo a la prórroga en que quieren “huir del circo” y ha acusado a la oposición de no tener otra iniciativa política esta legislatura que “vivir de la dana”, por lo que “se revuelven” ante el final de la comisión. Su portavoz en Les Corts, Fernando Pastor, argumentó ayer que el plan aprobado fijaba un año para los trabajos y que ese plazo se cumplía a finales de mayo y había material “más que suficiente” para proponer las conclusiones.

Pastor ha afeado al PSPV y Compromís que se “rasguen las vestiduras como si fueran almas desatendidas, como si no tuvieran información” del Consell sobre la dana, y ha replicado que estas dos formaciones han realizado al margen de la comisión “casi 4.000 solicitudes y solo están pendientes 66”, con lo que a su juicio no tienen “credibilidad”.

El portavoz de Vox, José María Llanos, ha explicado que efectivamente han quedado pendientes en la comisión algunas comparecencias y ha destacado, por encima de las demás, “algunas denegadas por parte del Gobierno de España. No ha comparecido Pilar Bernabé, Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros y tampoco ningún representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

“Los tiempos son los que son. Se ha hecho lo que se ha podido en los plazos en que se ha podido”, ha defendido Llanos, quien ha justificado algunas ausencias, como la de los dos investigados por el juzgado de Catarroja, la exconsejera Salomé Pradas o el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, en que el caso está judicializado.

“Pensamos que había que aportar las declaraciones dadas ante el Congreso y Senado [de Pradas y el resto], y es lo que hemos solicitado. Con eso consideramos que la comisión de investigación quedaría cerrada”, ha añadido el portavoz de Vox, grupo que preside la comisión.

Por el contrario, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, afirma que “el PP y Vox pretenden echar tierra sobre la verdad y que no venga a comparecer nadie de la cúpula de Emergencias de la Generalitat”, y advierte que “estamos ante una de las peores comisiones de investigación a la altura de la del accidente de Metrovalencia”, en alusión a que la primera comisión sobre la tragedia ferroviaria se despachó en pleno agosto de 2006 en apenas dos semanas y más tarde, con el Gobierno del Botànic, se repitió con mayores garantías y comparecientes de acuerdo a la petición de las víctimas y sus familiares.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha considerado que cualquier persona “con dos dedos de frente” no puede entender que no hayan comparecido en Les Corts las personas con “responsabilidades directas” en la emergencia como Pradas y Argüeso y sí que lo haya hecho, por ejemplo, “un constructor de Madrid que no se sabe si pasaba por aquí”. “Parecía una comisión a paso de tortuga”, ha lamentado, entre críticas a la “degradación institucional” de la cámara autonómica, presidida por Vox.

Baldoví ha defendido que en la coalición han sido “muy coherentes” al pedir que comparecieran también representantes del Gobierno de España, aunque finalmente no haya acudido ninguno, y ha argumentado que consideraban “importante” que testificaran “quienes tenían responsabilidades” en la dana. No obstante, con este final, ha censurado que el PP y Vox quieran darle a la comisión “un portazo” de manera “vergonzosa”.

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l’Horta Sud de Valencia han expresado este martes su “indignación” ante la decisión del PP y Vox de dar por cerrada la comisión de investigación sin que hayan comparecido “personas clave” en la gestión de la emergencia. A su juicio, es una “operación de blindaje político” de ambos partidos.

Una “pantomima”, afirman las víctimas

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones han subrayado que, “desde el primer momento”, han considerado que la “verdadera comisión de investigación” es el Juzgado número 3 de Catarroja, porque “es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a documentación objetiva”.

“Las comisiones parlamentarias deben servir para ampliar información, confrontar relatos políticos y, sobre todo, extraer aprendizajes institucionales para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse”, han señalado, y añaden que la comisión de la cámara autonómica “ha acabado confirmando aquello que muchas víctimas ya denunciábamos: una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a esclarecer responsabilidades o escuchar honestamente a las víctimas y a la ciudadanía”.