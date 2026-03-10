El regalo estrella del Día del Padre: chaquetas Helly Hansen con descuentos de hasta el 50% en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

El regalo estrella del Día del Padre: cinco chaquetas Helly Hansen con descuentos de hasta el 50% en Amazon.

Quedarse sin propuestas de regalo en una fecha clave como es el Día del Padre, que se conmemora el próximo 19 de marzo (está a la vuelta de la esquina), le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, tiene fácil solución; sobre todo, si profundizamos en catálogos tan amplios como los de Amazon y que, además, coincida con la Fiesta de Ofertas de Primavera que acaba de poner en marcha. Es por eso por lo que obsequiar con una chaqueta de Helly Hansen bien rebajada supone una idea excelente.

En especial, cuando deseamos regalar un producto que se pueda llevar en el día a día, que proteja del clima incierto que también se da en primavera y que sea de materiales de calidad, condicionantes que tiene muy en cuenta la popular marca noruega. Que no solo se caracteriza por sus buenos acabados, también por hacer prendas de estética moderna, cómoda y también elegante. Tres características que cualquier padre apreciará.

Regalar chaquetas Helly Hansen en el Día del Padre: una elección acertada

Como venimos diciendo, el universo de la moda no deja de ser una fuente inagotable de buenos regalos. En el caso del Día del Padre, y si nos alejamos de lo más básico como puede ser una corbata, un reloj o unos mocasines, las chaquetas son ese regalo que marcará la diferencia y elevará el nivel este año. A continuación, hemos reunido una serie de chaquetas, parkas y cortavientos para hombre de Helly Hansen a unos precios bajos y con una variedad de estilos que abarcarán la mayoría de los gustos personales.

Chaqueta deportiva Hydropower para hombre, de Helly Hansen

Se trata de una prenda técnica que mezcla ligereza y funcionalidad a partes iguales. Aporta, y es algo que una chaqueta deportiva al uso no siempre consigue, una comodidad extra y una sensación de protección elevada, pero sin agobios. Es perfecta también porque permite una gran libertad de movimiento y proporciona un gran confort sin dar excesivo calor.

49% de descuento, ahorra 63,70 euros.

Chaqueta deportiva Hydropower para hombre, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Chubasquero Helly Hansen Dubliner para uso diario

A la venta en tres colores tan clásicos como el verde aceituna, el negro y el azul marino, este otro modelo de chaqueta ya reúne más de 4.500 valoraciones en Amazon. Es una de las prendas de abrigo técnico más apreciadas en la categoría de chubasqueros. Su fiabilidad ante la lluvia se debe a su tecnología Helly Tech: el exterior de la tela repele el agua y el forro ligero que lo acompaña se seca rápido tanto en climas fríos como cálidos.

49% de descuento, ahorra 66,15 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Chubasquero Helly Hansen Dubliner para uso diario. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta clásica de capa intermedia con capucha, de Helly Hansen

La chaqueta Midlayer Crew es todo un icono duradero en el catálogo de Helly Hansen. Y no es fácil verla con un descuento tan abultado como el que tiene ahora en Amazon. Es impermeable y también transpirable y se ha mejorado la calidez debido al diseño de su función cortavientos. Además de llevar forro polar, integra costuras selladas, cuello alto con forro polar interior, bolsillos dobles con cremallera y puños ajustables.

49% de descuento, ahorra 92,87 euros.

Chaqueta clásica de capa intermedia con capucha, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta superliviana con tejido hidrófugo, de Helly Hansen

El típico chubasquero de pescador de mediados del siglo XX, pero con un toque moderno inconfundible: así es esta prenda impermeable de Helly Hansen, con bolsillos incluidos, tan cómoda de llevar. Se vende en más colores que el amarillo chillón, en múltiples tallas y con un tejido que funciona muy bien bajo aguaceros continuados. Su diseño es algo holgado.

42% de descuento, ahorra 37,64 euros.

Chaqueta superliviana con tejido hidrófugo, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta Shoftshell Crew 2.0 para él, de Helly Hansen

Su tejido protege igual de bien tanto de las rachas de viento como de la lluvia gracias a su tratamiento duradero para evacuar el agua rápidamente. Aporta, además, un plus de calidez y su corte estilizado y elástico permite ponérselo sin tener la sensación de llevar una capa de más. Se vende en tallas hasta 4XL y en tonos elegantes como el azul marino o el ébano.

49% de descuento, ahorra 73,50 euros.

Chaqueta Shoftshell Crew 2.0 para él, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.