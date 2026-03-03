30 ideas originales para el Día del Padre con las que acertarás seguro.

Reunimos una serie de obsequios especiales para una fecha marcada en el calendario: desde ‘gadgets’ hasta detalles divertidos o para aumentar el confort

Como cada 19 de marzo, los protagonistas del día serán ellos: los que siempre están ahí, los que arreglan cualquier problema (o al menos lo intentan) y los que se merecen un buen regalo. Aunque las prisas no son las mejores aliadas —y pese a que aún quedan días para llegar a dicha fecha señalada en el calendario—, ser previsor marca la diferencia; sobre todo, si los obsequiados son nuestros progenitores.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado una selección con 30 ideas originales y variadas para el Día del Padre: desde experiencias hasta gadgets prácticos y regalos con un toque sentimental. Hay opciones para todos los presupuestos y tipos de papás, desde los amantes de la cocina hasta los más manitas y apasionados por el deporte.

Calcetines originales de diseño antideslizante

Los calcetines son un obsequio que nunca pasan de moda. Sobre todo, aquellos con mensajes irónicos o divertidos, como el que destacamos: “Yo no ronco, yo respiro con pasión”. Están confeccionados en algodón de la mejor calidad. En tallas de la 43 a la 46.

Lámpara personalizada con fotos incluidas

Los obsequios personalizados siempre marcan la diferencia en fechas tan señaladas como el Día del Padre. Por eso, esta propuesta de regalo gustará a cualquier progenitor: se trata de una placa acrílica en la que incluir las mejores imágenes a modo de recordatorio visual.

Taza de gran capacidad con leyenda exclusiva

Para los progenitores que no tienen el mejor despertar posible cada mañana va dirigido este obsequio: una taza de cerámica, resistente y con 350 ml de capacidad, con un mensaje tan directo como irónico: “Me dais asco casi todos”.

Libro ‘Escape Room’ con rompecabezas interactivos

Los buenos desafíos mentales nunca pasan de moda. Si, además, se convierten en un libro regalo, los apasionados de estos pasatiempos lo pasarán genial. El producto que destacamos presenta 40 enigmas inmersivos y conlleva más de 10 horas de juegos.

Delantal de cocina con leyenda para los papás

Se ha convertido en todo un superventas en Amazon: se trata de un delantal con un mensaje emotivo para cualquier progenitor y que servirá para protegerse de cualquier mancha que se produzca durante los cocinados: ya sea ante los fogones o en la barbacoa de los domingos.

Chaleco reflectante para papás recién jubilados

A la venta en dos colores chillones, este chaleco de obra dibujará una sonrisa en la cara de los padres más irreverentes: “Supervisor de obra. ¡Peligro! Recién jubilado”. El lote regalo contiene un libro original de firmas de tamaño bolsillo y con estética de pasaporte.

Camiseta de manga corta serigrafiada

La cerveza es un fiel acompañante para muchos aficionados a ella. Y los padres suelen serlo. Por eso, esta camiseta de manga corta hará las delicias de los más cerveceros. Presenta un diseño muy original, que recuerda a la portada de unos de discos de vinilo de los Beatles más afamados, y está confeccionada en algodón. Se vende en varias tallas.

Bolígrafo magnético para aliviar el estrés

Hay un montón de gadgets útiles que sirven para quitar el estrés diario, pero pocos tan completos como el bolígrafo magnético que proponemos: incluye 14 anillos magnéticos, 12 bolas de acero grandes y otras 18 pequeñas. Con estas combinaciones, se pueden crear todo tipo de figuras y estructuras (casi) infinitas, desde más simples a más complejas.

Taza con mango de diseño pistola

Al más puro estilo a película de Quentin Tarantino, este regalo le encantará a los padres que les encante el cine de acción o los western más épicos del cine. El mango de esta taza de cerámica es un revólver con una pátina dorada que sorprenderá a cualquiera. Su capacidad es de 330 ml.

Lote de calentadores de manos eléctricos

Disponible en varios patrones de color, estos calentadores de mano son muy eficientes y cuentan con un diseño muy compacto. Alcanzan hasta 50 grados de temperatura y se pueden ajustar a conveniencia para disfrutar de un calor agradable en todo momento.

Vaso de whisky personalizado

El mejor papá del mundo en cualquier familia se merece tomar un buen trago de whisky en el mejor recipiente: como sucede con el vaso de gran capacidad que resaltamos en la imagen. Está diseñado con un cristal grueso y su base es muy sólida.

Lámpara de lectura con seis niveles de iluminación

Este tipo de lámparas son ideales para llevarlas en el cuello sin que se noten: cuentan con sendos brazos flexibles y aportan hasta tres colores de iluminación. No solo son sirven para leer, también para tejer o reparar cualquier producto sin una luz auxiliar principal.

Consola mini arcade recreativa

Los apasionados de los juegos de arcade que ya son padres también están de enhorabuena en un día tan señalado. Esta consola de tamaño mini es el aliado perfecto para una sesión de entretenimiento como las de la niñez. Esta consola portátil integra 250 juegos míticos y su volumen es ajustable para generar una atmósfera insuperable.

Navaja multiusos 17 en 1

Se acerca la primavera y las salidas al campo o los planes de camping se multiplican. En estos lugares, siempre es recomendable llevar la mejor navaja multiusos del momento. Como sucede con el modelo que proponemos, el más vendido en Amazon.

Set de regalo con muestrario de salas picantes

Los padres que sean amantes de la cocina con condimentos picantes están de enhorabuena. Con estas cuatro salsas de chile, cualquiera de ellos explorará nuevos y sorprendentes sabores. Su presentación es toda una delicia estética a la vista.

Set de regalo para el baño con varios productos de aseo

“Es un detalle precioso. Me ha encantado el material y queda muy bonito como adorno”, reconoce un usuario. La experiencia del baño y el aseo personal puede ser más gratificante con un regalo como el de la imagen: se trata de un estuche abierto con forma de guitarra en el que se incluyen un gel de ducha, una loción corporal, un jabón y una toalla suave.

Soporte para el móvil con altavoz incluido

Funcionalidad y diseño se combinan a la perfección en este soporte plegable para colocar el móvil o la tableta y reproducir el contenido audiovisual preferido. Incorpora unos botones táctiles para controlar el volumen ya la reproducción de manera cómoda.

Cartera de piel con monedero incluido

A la venta en tres colores distintos (café, marrón y negro), esta cartera para hombre está confeccionada en piel de vacuno 100% genuina con costuras reforzadas. Presenta 14 ranuras para guardar tarjetas, un compartimento para billetes y otro para las monedas.

Radio de emergencia con toma de auriculares

Los gadgets útiles suelen ser los regalos que más aprecian los progenitores de cualquier edad. Por eso, elegimos esta radio de emergencia con tres opciones de carga distintas, manivela y panel solar incluidos. Además, puede administrar energía a otros dispositivos.

Neceser compacto y elegante para viajar

Fabricado en cuero de la más alta calidad y muy suave al tacto, es tanto impermeable como duradero. Además, incluye una leyenda emotiva con una cita como Te quiero papi. Viene equipado con un gancho colgante que ahorrará espacio en cualquier aseo de pequeñas dimensiones. Por eso, es ideal para llevarlo de viaje.

Organizador de escritorio con acabado rústico

Para muchas personas, conseguir un orden y armonía en la mesita de noche a la hora de guardar los objetos cotidianos no siempre es sencillo. Por eso mismo, existen este tipo de soportes verticales con mini estanterías: un hueco para dejar el móvil, un espacio para dejar las gafas o las llaves u otro para colocar el reloj inteligente.

Cuaderno inteligente con espiral

Escribe todas tus ideas en este cuaderno inteligente y guárdalas en la nube en cualquier momento mediante una aplicación muy intuitiva. Este gadget cuenta, entre otros elementos, con tapas impermeables y un bolígrafo de gel borrable.

Masajeador de pies shiatsu con calefacción

Este masajeador incluye un mando de pequeñas dimensiones en el que controlar todas las opciones, además de contar con una función de temporizador automático. Su sistema de calor aporta una terapia eficaz tanto en los pies como en la parte inferior de las piernas.

Caja regalo Smartbox

Si el padre al que regalas le gustan los planes alternativos, como ir de buceo, saltar en parapente o conducir un coche de superdeportivo, esta caja regalo es lo que necesitas. Entre su vasto catálogo ofrece más de 5.000 experiencias personalizadas y se puede utilizar hasta tres años después de su compra.

Alfombra de entrenamiento para practicar golf

Practicar el movimiento y la técnica lo son todo para seguir progresando en un deporte tan especial como el golf. Sin embargo, no siempre hay tiempo para pisar un campo como les gustaría a los padres más apasionados a esta actividad. Esta alfombra de putting se instala muy fácilmente, presenta dos velocidades de rodado y hasta diez ejercicios diferentes.

Sacacorchos eléctrico 6 en 1

Para los amantes del vino, este abridor incluye con batería recargable incluye todo lo necesario: corta cápsulas, aireador, tapón de vacío y más.

Guantes con luces LED

Un regalo práctico y original. Con luces LED en los dedos, es perfecto para bricolaje, reparaciones o incluso acampadas nocturnas. En la actualidad, es la linterna con manos libres más vendida de su categoría en Amazon.

Manta con mensaje

“Yo no ronco, respiro con pasión”, un regalo cómodo y con un toque de humor para esos padres que disfrutan de una buena siesta en el sofá.

12 en 1 martillo multiherramienta

Martillo, alicates, navaja, destornilladores… Todo en un solo accesorio portátil y resistente. Perfecto para los papás manitas.

Pulsera magnética para herramientas

El accesorio que todo manitas necesita. Con imanes de gran calidad, sujeta tornillos, clavos y brocas mientras se trabaja, evitando búsquedas interminables en la caja de herramientas.

Preguntas frecuentes sobre regalos originales para el Día del Padre

¿Qué otras experiencias se le pueden regalar a un progenitor?

Una cata privada de cerveza artesanal, de vino o de café de especialidad puede ser una buena idea; otra podría ser la invitación a una clase de fotografía o un taller de cocina, por ejemplo. Sin olvidar los regalos más emotivos, que suelen ser vídeos con mensajes de otros familiares o amigos una carta escrita a mano.

¿Qué debe tener un obsequio original a un padre para que se considere como tal?

Suelen mezclar tres premisas: la personalización, la experiencia junto una dosis de sorpresa imprescindible.

