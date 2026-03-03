Marlaska nombra a una mujer al frente de la Comisaría de Lleida tras los casos de acoso sexual en la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho un primer gesto hacia las mujeres tras la sucesión de escándalos por acoso sexual que sacuden a la Policía Nacional. Y lo ha hecho en forma de nombramiento al elegir a una comisaria, María Pilar Callejero Cornao, para dirigir a este cuerpo en Lleida en sustitución del alto mando cesado en diciembre tras conocerse que en 2003 había sido condenado por dar “un manotazo en los glúteos” a una subordinada. Este cese fue días después suspendido por la justicia.

La decisión de Grande-Marlaska se produce, además, cuando está abierto el proceso para elegir un nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, vacante desde que el pasado 17 de febrero dimitiera del cargo el comisario José Ángel González Jiménez tras ser acusado por una agente de haberla agredido sexualmente en abril de 2025. Desde que saltó el escándalo, ha calado en Interior la idea de que Grande-Marlaska optará, por primera vez en la historia, por una mujer como nueva DAO por la carga simbólica que tiene tras lo ocurrido.

En el caso de Lleida, el proceso para elegir a la nueva jefa de la Policía Nacional en Lleida ha pasado por los tribunales. Su antecesor en el cargo, el también comisario Antonio José Royo Subías, fue cesado pocos días después de tomar posesión tras conocerse que había sido condenado 22 años antes por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales. Royo, de 63 años, fue considerado por aquellos hechos autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. La sentencia no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación (se incorporó a este delito en la reforma del Código Penal de 2022), por lo que el agente continuó en la policía y ascendió a comisario en 2017.

El comisario recurrió a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó días después suspender su cese. Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluyeron en la orden de Interior “podrían concurrir múltiples vicios de pleno derecho y de anulabilidad”, entre ellos que se hubiese adoptado sin escuchar al alto mando y con el único argumento de que mantenerle en el puesto podía provocar “un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional”. No obstante, el auto también advertía que esta medida no suponía “perpetuar” al comisario en el puesto y dejaba abierta la puerta a que Interior lo relevase por otro alto mando tras un concurso interno, ya que Royo fue designado para el cargo de manera provisional.

De hecho, el ministerio decidió iniciar el pasado 13 de enero el procedimiento para elegir al nuevo jefe de la Policía Nacional en Lleida por el sistema de libre designación y este lunes acordó adjudicar el cargo a la comisaria Callejero, que hasta ahora había ocupado el cargo de responsable de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tras haber estado al frente de la Comisaría de Arrabal en Zaragoza. La toma de posesión está prevista para el próximo 12 de marzo. No obstante, el nombramiento aún puede ser recurrido ante el propio director general de la Policía, Francisco Pardo, o ante la justicia.

En el caso para elegir al nuevo DAO, el plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo jueves a las 23.59 horas y, aunque no existe un límite temporal para que Interior elija quién ocupa el puesto, fuentes del departamento de Grande-Marlaska insisten en que la decisión se tomará en el menor tiempo posible para acabar con la situación de interinidad actual. La convocatoria recordaba que al puesto solo pueden concurrir los agentes que sean comisarios principales y que, además, “no se encuentren en suspensión firme de funciones o en situación de segunda actividad [un retiro previo a la jubilación] por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas”. En la actualidad hay 89 comisarios principales hombres y 22 mujeres que cumplen estos requisitos.