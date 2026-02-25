Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares tras la denuncia de dos mujeres por violencia de género

El comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, ha dimitido de su cargo este miércoles, días despúes de conocerse que dos mujeres lo habían denunciado por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. Ha sido Moreno quien ha solicitado formalmente su baja al ayuntamiento que dirige Judith Piquet (PP), que lo puso en el cargo de forma discrecional, y, aparentemente, no la alcaldesa, que se mantenía contraria a cesar al comisario a pesar de las graves acusaciones que se materializaron el pasado enero, pero que se conocían extraoficialmente desde hace más de un año. El ya excomisario ha pedido su traslado “por motivos estricatmente personales” al cuerpo de Torrejón de Ardoz, donde ocupaba ese mismo puesto hasta su llegada a Alcalá y lugar donde ocurrieron los hechos de los que se le acusa.

“Ha sido un verdadero honor y una gran responsabilidad dirigir este Cuerpo”, ha escrito Moreno en un comunicado destinado a los agentes y al que ha tenido acceso este diario. En el documento agradece a los efectivos por haber contribuido “al cumplimiento de las funciones” y por la “lealtad institucional” , a pesar de que entre las filas de la Policía local no gozaba de gran simpatía. Personas de su entorno lo describen como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, en lo personal y lo laboral y antes de conocerse la denuncia de las dos presuntas víctimas, ya había sido señalado por acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias. Moreno segura que se marcha “con el orgullo de haber formado parte de esta institución y con la tranquilidad de saber que el Cuerpo queda en manos de grandes profesionales”.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pese a haber apoyado que Moreno se quedara en el puesto, se ha desmarcado de la decisión y no ha querido hacer declaraciones al respecto. Un portavoz se ha limitado a comentar que el excomisario pidió su reingreso en Torrejón “para defender su plaza” y que respetan su decisión. Es en ese municipio vecino donde Moreno tiene una plaza de comisario como funcionario, por lo que hasta que no haya una sentencia condenatoria firme no podría ser cesado de su puesto.

La oposición en Alcalá de Henares ha celebrado la renuncia de Moreno. Javier Rodríguez, portavoz del PSOE en ese municipio asegura que este ha sido “un día grande” para la ciudad: “Hemos forzado la dimisión de una persona investigada por la justicia por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar”. Según Rodríguez, la alcaldesa ha “aguantado durante días” y “ya no ha tenido más remedio” que cesarlo. “Los siento por las personas de Torrejón, porque el PP de Alcalá de Henares les exporta un problema”, ha añadido. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha señalado a las preguntas de este diario que recién han conocido la noticia y que no hacen “ninguna valoración” aún.

Las filas municipales de Más Madrid tamién se han mostrado complacidas con la decisión “tardía, pero necesaria”. “Hoy dimite el comisario de la Policía, pero tenía que haber sido cesado hace meses hasta que su situación se resolviera. El Gobierno de PP y Vox, con la alcaldesa al frente, decidió defender una situación insostenible que ha terminado cayendo por su propio peso”, argumenta la formación municipal, que critica la “protección” que recibió de parte del Gobierno local. “Ahora toca asumir responsabilidades políticas por haberlo mantenido en el cargo. Alcalá merece ejemplaridad desde el minuto uno”.

El sindicato policial CPPM ha reaccionado calificando la dimisión como “una salida honrosa para él a título personal, pero en ningún caso para la Policía local de Alcalá de Henares, que no necesitaba ninguna salida porque jamás ha estado bajo sospecha ni vinculada a sus “asuntos particulares”. David Alonso, policía municipal y secretario general de la sección sindical, lamenta que el ayuntamiento “no haya adoptado una decisión más firme en el momento oportuno” y critica “la falta de contundencia”. “No compartimos la equidistancia mostrada por la corporación municipal, especialmente cuando mañana se participará en el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género sin haber actuado con la firmeza debida en este caso concreto”, explica Alonso, que también traslada su apoyo a las compañeras de Torrejón que han denunciado a Moreno.

Una de las denunciantes de Moreno es una agente de ese cuerpo, con la que este mantuvo una relación sentimental. En agosto de 2025 se conoció que la mujer lo había citado a un acto de conciliación en los Juzgados de Alcalá de Henares, después de acusarlo de acoso sexual y laboral, injurias, calumnias y vejaciones, al que el comisario nunca se presentó. El caso escaló hasta una denuncia, interpuesta frente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar a finales de enro, inlcuyendo a otra presunta víctima de Moreno.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares siempre ha estado al corriente de las denuncias que pesaban contra el comisario, a pesar de lo cual decidió no actuar. La alcaldesa aseguraba que, como los hechos habían ocurrido en Torrejón, nada tenían que ver con su administración y se rehúsaba a cesar a Moreno “hasta que no hubiera una sentencia judicial firme”.