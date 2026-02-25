Ayuso, sobre la retirada de Yolanda Díaz de las generales: “Lo único que le pido es que se dé prisa por meterse en el PSOE y lo termine de hundir”

El anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar en 2023, Yolanda Díaz, de que no se presentará como candidata a las elecciones generales de 2027 podrá haber sorprendido a otros, pero no a la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Lo hemos dicho en muchas ocasiones: acabará en el PSOE”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. No solo se ha mostrado complacida con que sus advertencias hayan terminado confirmándose, sino que le ha pedido a Díaz que “se dé prisa” y aproveche “su modo de operar” ―que, según dice Ayuso, consiste en llegar a un partido, ponerse al frente, vaciarlo, destrozarlo y saltar a otro― para “terminar de hundir” a la formación socialista.

La presidenta interpreta como “obsesión” la constante mención de la Comunidad de Madrid por parte del líder del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Debe dormir muy mal en las noches, porque todos los días de su vida, en todos los lugares a los que va, aunque sea fuera de España, tiene que mencionarnos e insultarnos”, ha dicho. Esa “obsesión” se traduce también en un caso construido contra su Gobierno: el de la exconcejala que ha denunciado el acoso sexual y laboral sufrido a manos del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Para Ayuso, Sánchez está “detrás de todo esto” porque fue Bautista quien “echó a patadas” del ayuntamiento la corrupción del caso ITV, una investigación en marcha que involucra a la exalcaldesa socialista de ese municipio Noelia Posse por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. “Casualmente explotan un caso años más tarde, en mitad de unas elecciones [las de Aragón] y el día que [Francisco] Salazar iba a comparecer en el Senado”, ha lanzado Ayuso, que asegura que el presidente del Gobierno usó “todo su poder jerárquico contra un alcalde”.

Es prácticamente lo mismo que dijo alcalde de Móstoles en el pleno extraordiario celebrado este martes a petición de todos los grupos políticos, que exigieron en bloque, de Vox a Más Madrid, su dimisión, y le recriminaron, al él y al PP madrileño, el trato que han dado a una persona que fue compañera y que se dio de baja de su partido de toda la vida después de meses en los que pidió ayuda y recibió silencio o presiones para no denunciar, informa Beatriz Olaizola. Ayuso obvia de forma deliberada, como también hizo Bautista ―que se aferra al cargo y anunció que no dimitirá y que emprenderá acciones legales contra todo el que ose “mancillar su honor”―, que el abogado de la exconcejala ha presentado una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

“Intentan reventar de manera antidemocrática a un ayuntamiento que el pueblo de Móstoles ha decidido que sea gobernado por el Partido Popular”, ha continuado. La posicón del partido en ese ayuntamiento, en la región y a escala nacional respecto a la denuncia de acoso de la exedil de Móstoles ha sido la misma: derribar a la presunta víctima, dementir que existiera acoso, limitar los hechos a una “disputa personal” y avivar la idea de que todo es una elaborada mentira de la izquierda para tapar el acoso que se ha denunciado dentro se sus propias filas. De paso, involucrar injustificadamente a la presidenta autonómica a través de “grabaciones e emails”, que se exime de cualquier culpa a pesar de que la exconcejala de Móstoles le pidió directamente su ayuda para ponerle freno a la situación que vivía. Fue su propio Gobierno, de hecho, el que hizo públicas las comunicaciones que sostuvo la exedil con su gabinete, y también los datos personales de la denunciante. “Ni siquiera se sabe qué se le acusa al alcalde”, ha concluido Ayuso. Y ha rematado con que Bautista es una persona que está realizando un trabajo “excepcional por todos los mostoleños”.

El de Móstoles no ha sido el único ataque que ha sufrido la Comunidad de Madrid, según la baronesa del PP. El rechazo del Tribunal Constitucional por cuarta vez al recurso interpuesto por el Gobierno de Ayuso a la Ley de Vivienda de 2023 por supuestamente invadir las competencias autonómicas ha sido uno de los más recientes. El Tribunal ha manifestado la constitucionalidad de varios preceptos de la ley impugnados no solo por Madrid, sino también por otras comunidades como Baleares, aunque al haber anulado otros aspectos Ayuso entiende que “tiene la razón”.

“La leyes liberticidas [de la vivienda] han acabado con la construcción en tiempo real como era necesario y ahora buscan culpables, fomentan okupaciones y sobre todo intentan arremeter contra las comunidades autónomas que trabajamos en una dirección contraria”, ha afirmado la presidenta, cuya Administración considera “moderados” los beneficios de 4.800 millones de euros que obtendrán las empresas por explotar las viviendas “asequibles” del Plan Vive. Y ha sacado sus datos, la disminución de la oferta de vivienda en alquiler en Cataluña y en A Coruña, como ejemplo de que intervenir la vivienda “lleva por mal camino”.

Según Ayuso, reciente publicación de los documentos confidenciales relacionados con el golpe de Estado del 23-F es otra treta del presidente del Gobierno. “No hay un interés por la transparencia”, ha asegurado, y ha repetido algunas de las elucubraciones que viene empleando para atacar al Ejecutivo central: “No sabemos qué ha sucedido con los accidentes de los trenes, qué ha sucedido con los apagones, no sabemos por qué tenemos un pacto con Bildu por el que se están soltando presos por votos, como para que nos den información sobre el 23-F”. La presidenta está convencida de que el Gobierno del PSOE quiere llevar a España a una situación de “monarquía o república”. La posición de Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha sido exactamente la misma. “Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que el 23-F lo paró usted”, le ha dicho el secretario general del PP a Sánchez.