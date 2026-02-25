Almeida desoye a la Justicia y autoriza construir una residencia estudiantil en un jardín protegido

Los jardines del antiguo convento de las Damas Apostólicas, en el distrito Chamartín, están a un paso de desaparecer y de convertirse en una residencia de estudiantes. El Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida se ha quedado solo este martes en el Ayuntamiento de Madrid a la hora de aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, un trámite que permitirá según el Ejecutivo municipal “la catalogación de las edificaciones y jardín de interés existentes”, y que la empresa Global Alchiba SL construya 11 edificios en los terrenos. El recinto fue declarado BIP (Bien de Interés Patrimonial) por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2018, aunque entonces solo se incluyeron el propio convento y la parte sur y oeste del jardín. Una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señaló que se debía proteger todo el conjunto, un criterio que ahora el Consisorio desoye para dar luz verde a la construcción justo en esa zona de una residencia de estudiantes con 850 habitaciones.

El plan de Global Alchiba SL despertó la polémica en junio de 2017. Entonces, la empresa propietaria comenzó a derribar parte del convento de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús, un edificio neomudéjar de 1929, pese a que, según la normativa autonómica, este tipo de bienes anteriores a 1936 tiene protección bajo la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

La demolición se inició mediante una declaración responsable presentada por la propiedad y autorizada por el Ayuntamiento de Madrid, aunque la parcela no estaba actualizada en el catálogo municipal de bienes protegidos. Al día siguiente, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización del derribo, tras detectar que el convento sí estaba protegido por la ley regional y que no deberían haberse iniciado el derrumbe sin un procedimiento específico de protección. Vecinos y asociaciones denunciaron los hechos ante las administraciones y la Fiscalía de Medio Ambiente abrió una investigación sobre lo ocurrido.

El debate sobre la protección del inmueble llevó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a declarar el conjunto —incluidos edificios y jardines— como Bien de Interés Patrimonial (BIP) mediante un acto administrativo de noviembre de 2018. Esto extendió la protección no solo a las construcciones originales sino también a los espacios libres alrededor del noviciado, que se consideraron inseparables de su valor histórico y arquitectónico.

El 19 de enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió una sentencia firme contra un recurso presentado por Global Alchiba SL contra la declaración de protección integral. El TSJM desestimó el recurso de la propiedad y respaldó la declaración de BIP del conjunto completo —incluyendo tanto el edificio del convento como los jardines y zonas libres de la parcela—. La sentencia subrayó que no se podía concebir el noviciado sin las tierras que lo rodean y que, aunque el Ayuntamiento hubiera dado permiso para la demolición en 2006 y la propiedad alegara que no había reconocimiento previo de valor, eso no impedía el posterior reconocimiento legal de protección patrimonial.

El proyecto para transformar la histórica finca del Noviciado de las Damas Apostólicas en el distrito Chamartín en una gran residencia de estudiantes va a suponer una transformación muy visual del lugar. Sobre una parcela arbolada de 16.848 metros cuadrados, el Consistorio ha aprobado reconstruir el edificio principal de estilo neomudéjar —con patios interiores y zonas comunes— como núcleo central del campus, y alrededor levantar 11 nuevos edificios de dos o tres plantas con cubiertas planas ajardinadas, que servirán de dormitorios y espacios de vida estudiantil. Esas construcciones se levantarán entre pequeños corredores verdes donde ahora hay huertas y jardines protegidos.

Para poder ejecutar ese plan urbanístico será necesario talar más de 200 árboles que ocupan hoy en día el terreno donde se proyectan esas construcciones, lo que ha generado críticas entre asociaciones como Ecologistas en Acción, ya que transforma una parte importante del arbolado histórico en un conjunto de edificios con tejados cubiertos por vegetación destinados a albergar hasta 850 habitaciones.

“Se trata de una operación especulativa que contempla levantar construcciones en un conjunto protegido, dañando su valor arquitectónico y ambiental, con la tala de unos 200 árboles y un fuerte impacto negativo, mientras que el Ayuntamiento incumple su obligación de defender el patrimonio frente a intereses privados”, se queja Luis Suárez, arquitecto y colaborador de Ecologistas en Acción, al mismo tiempo que critica que “reducir la protección de los jardines del norte y del este es una interpretación interesada e indefendible”, puesto que el recinto es “un conjunto unitario y las recreaciones del proyecto muestran claramente que las nuevas construcciones se encajan con calzador en un espacio que tenía sentido como conjunto”.

Coincide en la misma idea Alberto Tellería, arquitecto y vocal técnico de la asociación Madrid, Ciudad y Patrimonio, y añade que “es un disparate construir en un edificio protegido cuya esencia histórica eran sus huertas”, fundamentales para el funcionamiento de los antiguos conventos. “Perder esos terrenos es eliminar un elemento clave para entender su carácter y funcionamiento, y supone una agresión total al patrimonio y a su propia declaración de protección”, se despide.

Simulación del aspecto final que tendrá el convento de las Damas Apostólicas, en Chamartín (Madrid), tras su transformación. Ayuntamiento de Madrid

Un portavoz municipal defiende que “la Modificación del Plan General es plenamente conforme” con el pronunciamiento judicial. “Como se justifica en la Memoria de la MPG, la catalogación, las normas de protección y la ordenación pormenorizada propuesta permiten compatibilizar la edificación prevista en las zonas norte y este con los valores cuya protección persigue la Declaración BIP 2021, al garantizar que el resultado respete la remembranza histórica del conjunto a través de exigencias arquitectónicas, espaciales y botánicas”, agrega.

Después de que estallase el conflicto, los grupos municipales de la oposición se manifestaron en contra del proyecto y presentaron alegaciones a la iniciativa para que el Ayuntamiento rectificase su postura inicial y respetase el criterio del TSJM, alegaciones que el Gobierno popular tumbó el martes en el Pleno.

Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del grupo municipal socialista, considera que la propuesta del Consistorio da la espalda a la sentencia del TSJM: “Lo que trae ahora el Gobierno de Almeida se hace totalmente al margen de lo que ha dicho la sentencia y no está cumpliendo con la legalidad”. El también concejal socialista añade que hay un informe del propio Ayuntamiento, antes de las elecciones de 2023, que decía que la propuesta sobre la modificación del PGOUM “no era viable” con la con la protección que había indicado la sentencia. “Misteriosamente, después de las elecciones de 2023, un nuevo informe del Consistorio dice que ahora sí, que es exactamente lo mismo que había antes, pero que ahora sí que es compatible”, desconfía Giraldo.

La proposición del Gobierno municipal tampoco va a contar con el apoyo de Más Madrid. José Luis Nieto, concejal y portavoz de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del partido, asegura que el Ayuntamiento “retuerce el lenguaje y los argumentos para justificar lo injustificable”. Eso sí, añade Nieto, para que “desde el aire” se pueda rememorar la antigua huerta conventual, “el PP exige que se hagan cubiertas verdes y pone condiciones de transparencia en las fachadas de las nuevas edificaciones”. En Más Madrid reclaman la adquisición pública de la finca para convertirla “en un espacio verde y un equipamiento ciudadano”, y el partido de Rita Maestre vaticina que el plan acabará “en los juzgados”.