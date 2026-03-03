Shia LaBeouf reconoce que su agresividad, que le llevó a ser detenido, es por su “complejo de hombre pequeño”

El actor está acusado de tres cargos por agredir a dos personas durante los carnavales de Nueva Orleans. Ahora él niega tener un problema con el alcohol y considera que la rehabilitación impuesta por la juez no le interesa

El actor Shia LaBeouf (Los Ángeles, 39 años) está protagonizando estas últimas semanas uno de los capítulos públicos más difíciles de su carrera. Se encontraba en los carnavales de Nueva Orleans cuando fue detenido el pasado 17 de febrero; y el pasado fin de semana fue arrestado por segunda vez para añadirle un nuevo cargo por agresión vinculado con ese incidente. En total, está acusado de tres cargos por agredir a dos hombres en el Barrio Francés durante el Mardi Gras. Lejos de intentar pasar desapercibido, el pasado sábado se publicó su primera entrevista tras el suceso. Habló en Channel 5 with Andrew Callaghan: más de una hora de conversación en la que LaBeouf cuenta lo que ocurrió durante los carnavales y cómo afronta el proceso judicial.

El pasado jueves 26 de febrero, la juez de Nueva Orleans ordenó a la exestrella de Disney Channel iniciar un tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias y someterse a pruebas de drogas semanales. “Tengo que lidiar con mi comportamiento. ¿Significa eso que tengo que ir a rehabilitación otra vez? Simplemente, no me interesa. No creo que eso tenga las respuestas”, explicó el actor en la citada conversación.

Aunque LaBeouf reconoció durante la conversación que fue quien empezó con la pelea que terminó con él en el hospital y posteriormente en dependencias policiales —aunque todavía no se ha declarado formalmente culpable de los cargos—, negó que tenga “un problema con la bebida”. Lo que sí tiene, contó, es “complejo de hombre pequeño”, algo parecido al complejo de Napoleón: hombres de baja estatura que compensan su inseguridad física con comportamientos excesivamente agresivos, competitivos y dominantes. “Tiene más que ver con la ira y el ego que con mi problema con la bebida”, explicó.

“No estaba en mis cabales, así que es mi culpa. Dije cosas que no estaban bien. Me equivoqué por lo que hice. Me equivoqué al tocar a alguien”. Según el informe policial, una de las presuntas víctimas recibió un puñetazo en la cara, dislocándole la nariz, después de que el actor le profiriese comentarios homófobos. En otra parte de la entrevista, LaBeouf reconoció que estaba borracho y que, antes de ponerse agresivo, se sintió “invadido”: “Los gays corpulentos me dan miedo”, aseguró. Y añadió que le preocupaba que “tres gays” estuvieran a su lado tocándole la pierna. Posteriormente, se disculpó y reconoció sus comentarios homófobos. “Este es el final de mi declaración sobre toda esta mierda”.

El actor también abordó en la conversación otro de los capítulos por los que ha sido noticia estas últimas semanas: su separación de la actriz Mia Goth. “Estábamos profundamente infelices. Cometí muchos errores al principio, antes de intentar tener un bebé. Había traicionado la confianza de forma terrible. Intentamos arreglarlo y fue imposible. No es bueno ser infeliz con un bebé. Se convirtió en un Tetris bastante extraño”, afirmó, sin querer dar más detalles de la ruptura. “Es una de las mejores chicas que jamás haya existido. Es increíble. Un 10 sobre 10. Estamos en una buena situación. Esto no es nuevo... Llevamos un tiempo así, estamos intentando entender la crianza compartida y estamos bien”. Según cuenta, tras un tiempo de sobriedad, empezó a beber de nuevo cuando su hija Isabel tenía un año (ahora tiene tres).

Inicialmente, el actor fue acusado de dos cargos de agresión por la pelea ocurrida el 17 de febrero y obligado a pagar una fianza de 100.000 dólares; pero el pasado sábado 28 volvió a ser detenido y acusado de un delito menor adicional. Se entregó a las autoridades el sábado y, después de la audiencia judicial, quedó en libertad tras el pago de otra fianza de 5.000 dólares. “Ninguna persona común estaría obligada a pagar una fianza de más de 100.000 dólares y a ser encarcelada dos veces por un mismo delito menor”, ​​declaró su abogada Sarah Chervinsky, según AP. “Así como él no merece un trato preferencial, LaBeouf tampoco merece ser tratado con mayor severidad por la policía y los tribunales solo por ser una figura pública”, añadió.

Una de las víctimas declaró que el enfrentamiento comenzó dentro de un bar del Barrio Francés y asegura que LaBeouf tuvo que ser escoltado fuera del local tras proferirle insultos. El actor regresó al interior y le golpeó a él y a un camarero. “Este acusado no se toma en serio su adicción al alcohol. Este tribunal no cree que comprenda la gravedad de estas acusaciones”, afirmó la juez Simone Levine el pasado jueves. Al intérprete se le ha ordenado mantenerse alejado de las víctimas y del bar donde ocurrieron los hechos; además, se le denegó la solicitud para viajar a Roma para las “celebraciones religiosas” y “el bautismo de su padre”.