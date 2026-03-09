25 zapatillas con descuento en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: Adidas, Skechers y otras marcas top

Arrancamos la semana de ofertas irresistibles del comercio electrónico con una selección de zapatillas para mujer, hombre y también unisex

La primavera es un motivo de celebración: las temperaturas suben, las flores florecen y el mundo se llena de color. Pero esa no es la única razón para celebrar estas fechas; y es que, hasta el 16 de marzo, Amazon ofrece unas rebajas increíbles en un sinfín de productos.

Es el momento perfecto para adquirir todos esos artículos que llevan tiempo en tu cesta de la compra (o para descubrir unos nuevos). En EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de zapatillas con descuento con las que estrenar la primavera. Las hemos dividido en tres secciones: mujer, hombre y unisex, para que te resulte más fácil encontrar las que más te gustan.

MUJER

Zapatillas Skechers

Estas zapatillas están diseñadas para ofrecer comodidad en todo momento: la suela es flexible, ligera y aguanta los golpes; el forro de tela es suave y cuentan con una plantilla acolchada para que tu pie no se resienta. Resultan perfectas para largas caminatas.

46% de descuento, ahorra 28,15 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas Reebok

Las Reebok blancas son unas zapatillas clásicas por una razón: no pasan de moda. El color se mezcla con su diseño tradicional para que puedas combinarlas con todo. Son transpirables y producen una sensación ligera al caminar. Además, la suela de goma es resistente a la abrasión.

51% de descuento, ahorra 46,35 euros.

Zapatillas Reebok. Cortesía de Amazon

Zapatillas Vans

Otro par de zapatillas clásicas son las Vans: su diseño negro con la raya blanca a los lados es inconfundible. Estas están inspiradas en las Vans Classic Old Skool y son unas imprescindibles en todo armario.

57% de descuento, ahorra 43,55 euros.

Zapatillas Vans. Cortesía de Amazon

Zapatillas Adidas

Este par es perfecto si quieres darle un toque de color a tu outfit. Es de piel transpirable y sus suelas de goma vulcanizada las hace especialmente flexibles, a la vez que proporcionan un buen agarre.

36% de descuento, ahorra 25,63 euros.

Zapatillas Adidas. Cortesía de Amazon

Zapatillas Puma

Si lo que buscas es un toque casual y más simple, estas zapatillas Puma son una opción ideal. Son perfectas para el uso diario; gracias a sus suelas amortiguadas, puedes llevarlas a cualquier lado.

39% de descuento, ahorra 21,56 euros.

Zapatillas Puma. Cortesía de Amazon

Zapatillas Geox

Transpiración, amortiguación y ligereza: esas son las tres características que definen a las zapatillas Geox, y estas no son una excepción. La sensación es casi como si no llevaras nada, pero tu pie está protegido. Ideales para caminar durante un largo rato sin cansarte.

48% de descuento, ahorra 48,82 euros.

Zapatillas Geox. Cortesía de Amazon

Zapatillas Fila

Estas zapatillas son una opción perfecta si te gustan las plataformas. Este diseño se ha convertido en un clásico de Fila, que, a su vez, se ha ganado un puesto entre las marcas más queridas. Son modernas pero sin perder ese toque casual que permite que puedan combinarse casi con cualquier tipo de look.

57% de descuento, ahorra 57,43 euros.

Zapatillas Fila. Cortesía de Amazon

Zapatillas Skechers

Siguiendo con las zapatillas modernas, este diseño mezcla dos colores perfectamente combinables (blanco y negro) con la comodidad característica de la marca Skechers. Una elección que no puede fallar.

42% de descuento, ahorra 33,85 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas Puma

Inspiradas en el tenis, estas zapatillas de running ofrecen un muy buen agarre gracias a sus suelas de goma. Un clásico de la moda deportiva, tanto en funcionalidad como en diseño (bonito y elegante).

54% de descuento, ahorra 32,70 euros.

Zapatillas Puma. Cortesía de Amazon

Zapatillas Gioseppo

Para darle un toque de color a tu outfit te proponemos estas zapatillas deportivas de diseño original, cómodas y con buena amortiguación. Sus colores vivos asegurarán que las miradas se vayan a tus pies.

40% de descuento, ahorra 32,50 euros.

Zapatillas Gioseppo. Cortesía de Amazon

HOMBRE

Zapatillas Adidas

Las tres rayas blancas a los lados de las zapatillas de Adidas se han convertido en un símbolo inconfundible de la marca. Estas en específico son de running y se trata de un homenaje al estilo retro de los 70. Tienen un diseño cómodo, flexible y resistente.

38% de descuento, ahorra 26,78 euros.

Zapatillas Adidas. Cortesía de Amazon

Zapatillas Skechers

El confort sin límites es el lema de estas zapatillas: desde el material transpirable hasta su amortiguación de espuma viscoelástica. La comodidad que ofrecen las hace perfectas para el uso casual y el deportivo.

53% de descuento, ahorra 45,55 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas Pepe Jeans

Blancas, bonitas y elegantes; así se definen estas zapatillas de Pepe Jeans. Gracias a su estilo urbano, son aptas para el día a día, ya sea para ir a trabajar o para largas caminatas: están acolchadas para asegurar que tu pie no se resienta.

52% de descuento, ahorra 36,66 euros.

Zapatillas Pepe Jeans. Cortesía de Amazon

Zapatillas Clarks

Con unas plantillas de alta calidad que aseguran duración y una amortiguación adecuada, estas zapatillas prometen comodidad. Además, cuentan con un sistema que absorbe la humedad y elimina el mal olor.

52% de descuento, ahora 36,77 euros.

Zapatillas Clarks. Cortesía de Amazon

Zapatillas Fila

Lo moderno y lo casual se juntan en estas zapatillas de la marca Fila. Están inspiradas en las zapatillas de moda de los años 90 y te las podrás poner con cualquier color. Están acolchadas para una mayor sensación de confort.

45% de descuento, ahorra 45,40 euros.

Zapatillas Fila. Cortesía de Amazon

Zapatillas Geox

Estas zapatillas deportivas son transpirables y resistentes al agua. Ofrecen un look contemporáneo a la vez que la ligereza y amortiguación características de la marca.

48% de descuento, ahorra 48,18 euros.

Zapatillas Geox. Cortesía de Amazon

Zapatillas Skechers

Su color gris hace que estas zapatillas deportivas resulten únicas, una opción ideal si quieres destacar. La marca es conocida por su calzado cómodo: valen para todo, desde un uso más diario y casual a uno más deportivo.

47% de descuento, ahorra 47,75 euros.

Zapatillas Skechers. Cortesía de Amazon

Zapatillas Munich

El color rojo cereza no es lo único que hace destacar a estas zapatillas deportivas: su diseño clásico, inspirado en el old school, combinado con el estilo contemporáneo, hace que se conviertan en un referente urbano. La puntera cuenta con un refuerzo especial para una mayor contundencia y firmeza.

52% de descuento, ahorra 39,38 euros.

Zapatillas Munich. Cortesía de Amazon

Zapatillas Tommy Hilfiger

Los materiales de calidad de estas zapatillas las convierten en un producto a destacar: el material exterior es 100% piel, mientras que el forro interior es de algodón y la suela es de caucho vulcanizado, que garantizan resistencia y durabilidad.

52% de descuento, ahorra 52,50 euros.

Zapatillas Tommy Hilfiger. Cortesía de Amazon

Zapatillas Puma

La marca no es una de las más grandes por nada: la calidad de sus zapatillas está garantizada. Estas en específico cuentan con una suela duradera a la vez que un diseño ligero y cómodo, perfectas para los entrenamientos.

43% de descuento, ahorra 23,66 euros.

Zapatillas Puma. Cortesía de Amazon

UNISEX

Zapatillas Puma

El color azul marino y el acabado mate las hace una opción bonita y elegante. No hay que olvidar, por supuesto, que estas zapatillas deportivas cuentan con tejidos que evitan la humedad y suelas que absorben cualquier impacto y aseguran el máximo agarre.

36% de descuento, ahorra 20,08 euros.

Zapatillas Puma. Cortesía de Amazon

Zapatillas Vans

Diseño clásico con un toque diferente: así son estas zapatillas tradicionales de Vans que, solo por su color, ya destacan. Además de ser bonitas, son cómodas y perfectas para el día a día.

49% de descuento, ahorra 37,20 euros.

Zapatillas Vans. Cortesía de Amazon

Zapatillas Puma

Inspiradas en el diseño retro del baloncesto, son resistentes al agua y cuentan con una plantilla suave que promete un alto nivel de amortiguación. La mezcla entre comodidad y estilo es posible, y este par de zapatillas son el claro ejemplo de ello.

45% de descuento, ahorra 29,27 euros.

Zapatillas Puma. Cortesía de Amazon

Zapatillas Reebok

Las zapatillas blancas son un clásico: no hay prenda con la que no puedas combinarlas. Y si encima son cómodas y duraderas, resultan perfectas. Esto es lo que ocurre con estas Reebok de estilo retro, que, como ya sabemos, está de moda.

51% de descuento, ahorra 36,15 euros.

Zapatillas Reebok. Cortesía de Amazon

Zapatillas Sparco

Seguridad y resistencia: eso prometen estas zapatillas deportivas antideslizantes. También son transpirables y ofrecen seguridad en cualquier superficie gracias a su tacón de agarre y su fibra textil antiperforación.

47% de descuento, ahorra 52,85 euros.

Zapatillas Sparco. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

¿Cuánto dura la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon?

Las ofertas duran desde el 10 hasta el 16 de marzo.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.