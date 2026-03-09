Ofertas de primavera de Amazon: los 20 mejores chollos en belleza

Una lista que incluye sérums, cremas, planchas de pelo, rizadores y mucho más.

El cambio de estación, además de días soleados y temperaturas más suaves, trae uno de los eventos más esperados de los primeros meses del año en cuestión de rebajas: la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon. Desde hoy y durante toda la semana, el comercio electrónico coloca el cartel de descuentos en gran parte de su catálogo: desde moda con grandes chollos en zapatillas hasta hogar.

Belleza es otra de las categorías con rebajas interesantes. Desde EL PAÍS Escaparate hemos fichado 20 productos que van desde cosméticos hasta herramientas capilares y que merecen un hueco en la cesta.

Crema reparadora Weleda

La crema favorita de Victoria Beckham alcanza su precio mínimo histórico. Su fórmula reparadora nutre e hidrata las pieles secas, agrietadas o dañadas.

55% de descuento, ahorra 5,93 euros.

Gel limpiador facial Neutrogena

Superventas con más de 14.000 valoraciones. ¿El porqué de su éxito? Desarrollado por dermatólogos, limpia en profundidad y mantiene la hidratación durante todo el día gracias a su fórmula con ácido hialurónico.

54% de descuento, ahorra 7,01 euros.

Sérum Age Perfect Le Duo L’Oréal

Vicky Martín Berrocal y Carmen Lomana son algunas de las múltiples celebridades que han convertido este cosmético en un imprescindible de su rutina. Con acción regeneradora y antiedad, combate hasta 10 signos de la edad gracias a dos fórmulas en un mismo envase con péptidos de colágeno y vitamina B3. El resultado: una piel más suave, luminosa y uniforme.

51% de descuento, ahorra 14,41 euros.

Pack de lociones hidratantes corporales Neutrogena

Un salvavidas para las pieles secas. La combinación de glicerina y centella asiática ayuda a reparar la barrera cutánea, reforzarla y aportar alivio inmediato desde el primer uso. Además, el lote de dos unidades garantiza un cuidado duradero.

50% de descuento, ahorra 12,51 euros.

Pack de seis desodorantes Rexona

Con tecnología antimanchas, su formato en aerosol ofrece hasta 48 horas de protección antitranspirante sin dejar marcas en la ropa. Su lote ofrece una excelente relación calidad-precio.

49% de descuento, ahorra 8,92 euros.

Sérum antimanchas Garnier

Ideal para combatir manchas oscuras. Ayuda a reducir el aspecto apagado de la piel, unifica el tono y aporta luminosidad. Lo consigue a través de una fórmula con vitamina C, niacinamida, ácido salicílico y melasyl.

45% de descuento, ahorra 3,96 euros.

Kit de brochas Real Techniques

Para conseguir una técnica de maquillaje como una verdadera profesional. Este set arrasa en ventas con más de 53.000 reseñas por su calidad y versatilidad. Incluye cuatro brochas y una esponja.

43% de descuento, ahorra 9,59 euros.

Crema de noche Revitalift Filler L’Oréal

Destaca por su triple acción antiedad: reduce arrugas, redensifica y redefine el rostro. Con un uso constante, la piel se percibe más hidratada, suave y tonificada. ¿A quién hay que darle las gracias? A un trío de ingredientes compuesto por retinol, ácido hialurónico y vitamina C.

41% de descuento, ahorra 9,17 euros.

Pack de dos cremas de día y de noche Olay

Uno de los sets que siempre arrasa. Ofrece un cuidado diario completo: por la mañana hidratación y protección solar; por la noche, un tratamiento renovador. El objetivo: una piel nutrida, sedosa y luminosa.

40% de descuento, ahorra 20 euros.

Pack de dos cremas hidratantes Hydro Boost Neutrogena

La loción más popular de la marca, ahora por partida doble. Su fórmula proporciona hasta 72 horas de hidratación para una piel más elástica, suave y revitalizada.

40% de descuento, ahorra 12,84 euros.

Corrector Maybelline

Su apodo de “goma de borrar” entre las expertas de belleza lo dice todo. Difumina ojeras y bolsas, corrige imperfecciones e ilumina. Destaca por su cobertura modulable y un acabado hidratado de hasta 12 horas que no se cuartea.

36% de descuento, ahorra 4,19 euros.

Brillo de labios Kiko

Un icono de la marca por su efecto 3D, su fórmula hidratante y su acabado jugoso. Más de 3.000 valoraciones respaldan su éxito.

32% de descuento, ahorra 4,23 euros.

Crema antiestrías Trofolastin

Su mezcla de activos protagonizada por centella asiática, colágeno y elastina refuerza la estructura de la piel, mejora su resistencia y aporta hidratación y elasticidad. Dos datos que hablan por sí solos: previene y reduce las estrías en un 89% y el 82% de quienes la prueban le otorgan cinco estrellas sobre cinco,

26% de descuento, ahorra 10,98 euros.

Colorete en polvo Nyx

Fenómeno viral en TikTok por su pigmentación intensa, con duración de hasta 12 horas sin transferirse, y una textura que se funde al instante con la piel como si fuera mantequilla.

25% de descuento, ahorra 2,51 euros.

Aparatos electrónicos

Rizador Remington

Revestimiento cerámico avanzado, tecnología inteligente de calor Omni-Heat, diámetro de 25-38 milímetros y temperatura ajustable: este rizador reúne todo lo necesario para conseguir ondas de peluquería en casa.

55% de descuento, ahorra 33 euros.

Recortadora todo en uno Braun

Cuidado de cabeza a pies gracias a sus 13 accesorios para diferentes necesidades. Incorpora una lámina de corte ultrafina que garantiza máxima precisión y un protector corporal que ayuda a minimizar los cortes.

50% de descuento, ahorra 40 euros.

Plancha de pelo Rowenta

Con 11 ajustes de temperatura, permite un alisado rápido y eficaz en una sola pasada. Además, el revestimiento cerámico ayuda a reducir el encrespamiento y aporta brillo al cabello.

45% de descuento, ahorra 16 euros.

Depiladora corporal eléctrica Braun

Esta herramienta es capaz de atrapar el vello hasta tres veces más corto que la depilación de cera y dejar una piel suave durante semanas desde la comodidad de casa. Su cabezal completamente flexible llega hasta las zonas más difíciles de acceder. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado.

45% de descuento, ahorra 110 euros.

Plancha de pelo GHD

Acumula más de 12.000 valoraciones por su calidad y resultados. Deja el cabello suave y liso al instante, con una tecnología dual-zone que mantiene la temperatura óptima y protege la fibra capilar.

41% de descuento, ahorra 104,01 euros.

Herramienta capilar cinco en uno Revlon

Seca, alisa, riza, da forma y aporta volumen con un solo dispositivo. Su versatilidad permite crear distintos estilos gracias a sus cabezales intercambiables. Una opción perfecta para ahorrar tiempo y dinero.

38% de descuento, ahorra 35 euros.

Preguntas frecuentes sobre la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon

¿Cuánto dura la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon?

Desde hoy, 10 de marzo, hasta el próximo lunes 16 de marzo. Seis días para aprovechar algunos de los mejores descuentos de la temporada.

