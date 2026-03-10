Un hombre resulta herido en una agresión a la salida de una mezquita en Tetuán

Los policías trabajan a las puertas de la mezquita en la que ha tenido lugar la agresión a uno de sus asistentes.

Un hombre de 40 años ha resultado herido tras una agresión a la salida de un rezo en una mezquita del distrito de Tetuán, en Madrid, en la madrugada de este martes. Según las primeras investigaciones, dos varones han abordado a la víctima cuando estaba a punto de abandonar el edificio y le han herido en el abdomen. Los dos atacantes iban armados con una pistola y un cuchillo. Los médicos que le han atendido no han podido confirmar cuál de las dos armas había provocado las heridas que ha sufrido la víctima.

Sobre las cinco de la mañana, el hombre agredido, argelino de 40 años, estaba a punto de salir del centro cultural árabe de la calle Geranios, en cuyo interior hay una mezquita, cuando han accedido al local otros dos individuos. Uno llevaba un arma de fuego y el otro un arma blanca. Lo han acorralado y atacado durante unos segundos y después han huido del lugar a la carrera. La víctima ha asegurado que ha recibido un balazo en el abdomen, pero fuentes de emergencias han señalado que no pueden afirmar que ninguna de las tres heridas que presentaba en el abdomen hubiese sido producida por un arma de fuego, a la espera de una valoración más profunda en el hospital.

El Samur le ha atendido en el lugar y lo ha trasladado a un centro hospitalario con pronóstico reservado, que es el término que se usa cuando, en principio, el paciente puede evolucionar bien con tratamiento si no surge ninguna dificultad inesperada. El hombre ha estado consciente en todo momento y ha sido él quien ha asegurado que ha recibido un balazo. Los agentes han encontrado un proyectil en una primera inspección de la escena.

La policía ha tomado declaración a los numerosos testigos que esta madrugada habían acudido a ese mismo rezo en la mezquita. Una de las hipótesis es que se trate de algún tipo de ajuste de cuentas porque la víctima fue detenida recientemente por un altercado cerca de donde este martes ha sido agredido.