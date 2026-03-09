5 mocasines sin cordones que todo hombre busca para ir elegante esta primavera

Estos cinco mocasines sin cordones para hombre están arrasando en Amazon.

Una lista con modelos cómodos, versátiles, con estilo y muy fáciles de poner gracias a su diseño ‘slip-on’

En cuestión de moda masculina, apostar por unos mocasines siempre es una inversión segura. Frente a tendencias que van y vienen, este calzado se mantiene como un básico atemporal que resiste temporada tras temporada y aporta un carácter elegante sin esfuerzo. Además, ahora que la agenda primaveral empieza a llenarse de eventos, es el momento perfecto para hacerse con un par.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado cinco mocasines sin cordones para hombre muy versátiles, con estilo y perfectos para próximas celebraciones como bodas o comuniones. Al tratarse de zapatos slip-on, se ponen y se quitan con facilidad: basta con deslizar el pie y listo, casi como si fueran calcetines. El resultado es un calzado práctico que garantiza comodidad durante todo el día.

Disponibles en tres modelos, de Bruno Marc

4,4 estrellas sobre 5

Más de 8.000 valoraciones

Una opción ideal para los más clásicos gracias a su aire sobrio y elegante. Este modelo destaca por tres diseños muy fáciles de combinar: negro brillante, negro mate y marrón. Tres alternativas que se adaptan a distintos estilos.

El diseño incorpora punta cuadrada, paneles elásticos laterales que facilitan el ajuste y una plantilla confortable que aporta comodidad durante horas.

Mocasín sin cordones para hombre disponible en tres estilos diferentes. AMAZON

Diseño clásico, de Geox

4,3 estrellas sobre 5

Más de 2.000 valoraciones

Cuando se piensa en un mocasín, se suele venir este diseño a la mente. Representa un Cuando se piensa en un mocasín, este suele ser el diseño que aparece en la mente. Representa un auténtico icono atemporal con alma clásica, perfecto para cualquier fondo de armario.

Su estética aporta un toque refinado a cualquier look y sus prestaciones completan el conjunto: gran amortiguación, suela transpirable característica de la marca y plantilla extraíble. Además, está disponible en negro y marrón, dos tonos neutros que facilitan cualquier combinación.

Mocasín sin cordones para hombre, de Geox. AMAZON

Confort absoluto, de Clarks

4,4 estrellas sobre 5

Más de 2.000 valoraciones

Clarks destaca por su equilibrio entre diseño, confort y tradición. Este modelo apuesta por un estilo más relajado y prioriza la comodidad. El secreto se encuentra en sus tecnologías de plantilla Contoured Comfort y espuma de rebote Cushion Plus. Se suma una suela ligera que proporciona gran amortiguación y soporte.

Un comprador lo define así: “¿sabéis esa sensación cuando llegas a casa después del trabajo y te pones las zapatillas y tus pies dicen ‘¡guau, ahora sí!’? Pues eso es lo que he sentido al probar estos zapatos. Confort total”.

Mocasín sin cordones para hombre, de Clarks. AMAZON

De ante

4,1 estrellas sobre 5

Más de 2.000 valoraciones

Un mocasín ya es una señal de estilo, pero si además cuenta con un diseño de ante, se forma la combinación ganadora. Este material aporta elegancia y no pasa de moda. El diseño incorpora un detalle de hebilla y acabados impecables.

Otro de sus grandes atractivos es su amplia gama de opciones: está disponible en más de 20 colores, lo que permite adaptarse a distintos gustos.

Mocasín sin cordones para hombre con diseño de ante. AMAZON

Los más frescos, de Bruno Marc

4,4 estrellas sobre 5

Más de 16.000 valoraciones

Para los que buscan un look más desenfadado, esta opción es la ideal. Su diseño ligero lo convierte en una buena elección para los días más calurosos como mocasines de verano: la parte superior de punto elástico ofrece una alta transpirabilidad.

El diseño se completa con una plantilla de EVA que mejora la absorción de impactos y una entresuela de espuma que refuerza la sensación de comodidad. Basta con ajustar los nudos laterales y listo.

Mocasín sin cordones para hombre con diseño ligero. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los mocasines sin cordones para hombre

¿Son mejores los mocasines sin cordones que los que llevan cordones?

No se pueden clasificar como mejores o peores, todo depende del resultado que se busque. Los mocasines sin cordones destacan por su comodidad, practicidad y un ajuste más holgado. En cambio, los modelos con cordones permiten un ajuste más preciso y proporcionan una mayor sensación de sujeción.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

