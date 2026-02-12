Las chaquetas más icónicas de Columbia caen hasta un 60%: últimas unidades en liquidación

Con una calidad excepcional, ofrecen protección y calidez en los días más fríos de la temporada

Aunque los dos primeros meses del año han llegado cargados de lluvia —e incluso nieve— y esos días grises que invitan a quedarse en casa, traemos buenas noticias: rebajas irresistibles en una de las marcas más deseadas de la moda masculina, Columbia. Cuando el frío marca la temperatura, hay dos prendas que se vuelven imprescindibles: abrigos y chaquetas.

La firma lleva la calidad en el ADN, por lo que es el mejor momento para hacerse con sus prendas más vendidas al mejor precio. Desde cortavientos hasta abrigos acolchados, hemos seleccionado cuatro chaquetas Columbia para la lluvia y el frío para hombre que arrasan en Amazon y que ahora alcanzan descuentos de hasta el 60% (de esos que no aparecen todos los días).

Cortavientos Ascender Softshell

El más codiciado de su categoría. Se caracteriza por un tejido resistente al agua y al viento, junto con un diseño elástico y cuello alto para mayor protección. Es ideal tanto como prenda principal como capa interior debajo de una prenda más gruesa. Además, su bajo con dobladillo ofrece un ajuste personalizado.

45% de descuento, ahorra 45,01 euros.

Chaqueta cortavientos Ascender Softshell Columbia. AMAZON

Chaqueta acolchada Powder Lite 2

Aislamiento térmico, tecnología Omni-Heat y tejido impermeable: esta abrigo de Columbia tiene todo lo que se busca en una chaqueta de invierno. Con detalles prácticos como bolsillos y puños elásticos, ofrece máxima protección y calidez frente a los climas más adversos.

60% de descuento, ahorra 71,41 euros.

Chaqueta acolchada Powder Lite 2 Columbia. AMAZON

Forro polar Klamath Range™ II Half Zip

Disponible en más de diez colores, destaca por su comodidad, ligereza y capacidad térmica. Garantiza libertad de movimiento y aporta esa calidez perfecta para el día a día. Un éxito de ventas indiscutible: es un básico que siempre cumple con lo que promete (y que nunca sobra en el armario).

37% de descuento, ahorra 14,80 euros.

Forro polar Klamath Range™ II Half Zip Columbia. AMAZON

Chaqueta impermeable Watertight™ II

Ideal para senderismo, running o cualquier plan al aire libre. En otras palabras: un auténtico todoterreno. Es impermeable, transpirable y cuenta con costuras completamente selladas. Su diseño ligero y plegable facilita guardarla en la mochila sin ocupar apenas espacio.

38% de descuento, ahorra 34,57 euros.

Chaqueta impermeable Watertight™ II Columbia. AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de febrero de 2026.

