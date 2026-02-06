Rebajada (por fin) al 50% la chaqueta cortavientos de Columbia que todos están comprando este invierno.

Impenetrable al agua y acabada en poliéster, esta prenda técnica es muy ponible, queda ceñida al cuerpo y no solo protege ante el frío, también ante rachas de viento

Este invierno crudo seguirá acompañándonos durante bastante tiempo y las estadísticas no fallan: enero ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo en España. Por eso, entre los aguaceros, las bajas temperaturas y las rachas de viento que pueden aparecer en cualquier momento, nunca está de más contar en el fondo de armario con el abrigo de marca más versátil que nos pondremos durante esta temporada invernal. En concreto, nos referimos a la chaqueta Columbia para hombre con función de cortavientos incluida, ahora muy rebajada.

Las rebajas de invierno siguen tirando con fuerza los precios hacia abajo en mucha ropa técnica de firmas —como es el caso de los chubasqueros— como Salomon, The North Face o Columbia. Precisamente, de esta última es en la que nos detendremos debido a que su chaqueta más versátil, la que muchos están deseando adquirir, posee un descuento increíble (roza el 50% de su precio original). En Amazon, además, reúne más de 18.000 valoraciones y una nota media excelente.

Vista frontal de la chaqueta Columbia Ascender Softshell para hombre, en oferta. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta cortavientos Columbia: apta para cualquier plan

En todo vestuario siempre hay una prenda a la que cogemos más cariño por ser la más ponible de entre nuestras favoritas. Y esto es algo que sucederá si acabamos comprando la chaqueta Ascender Softshell. No solo por los buenos acabados que siempre transmite la marca Columbia, sino por su capacidad de adaptación. La comodidad para recurrir a ella en el día a día la hace imbatible, así como para ser usada sola o debajo de más capas gruesas. “Tiene un tacto agradable, tanto por dentro como por fuera. La recomiendo”, dice un usuario.

Su resistencia al viento y al agua son toda una garantía y siempre, como no podía ser de otra manera, aportando la calidez justa para protegernos del frío exterior, ya sea haciendo senderismo, practicando running dando una vuelta por las inmediaciones del barrio o practicando deporte. Entre sus características de confección, sobresale su protección para la zona de la barbilla y sus dos bolsillos con cremallera para mantener las manos a una temperatura óptima.

El dobladillo de esta chaqueta Columbia para hombre es fácilmente ajustable. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta cortavientos para hombre: ajuste personalizado al cuerpo

Esta chaqueta para hombre de Columbia cuenta con unos puños bien ceñidos a las muñecas y un corte que, aunque no es muy ceñido, sí incluye la posibilidad de ajustar en mayor o menor grado al tronco del cuerpo mediante el dobladillo de la cintura. Es, además, la prenda técnica ideal para hacer la transición hacia temperaturas más suaves o primaverales.

En cuanto al tallaje, hay que mencionar que en Amazon esta chaqueta Columbia para hombre en oferta en multitud de tallas y en varios colores que combinan con cualquier vaquero, pantalón de trekking o zapatillas de senderismo (o de otro tipo) que decidamos ponernos: desde el clásico negro, pasando por el azul marino o en otros como el gris o, incluso, el verde con una tonalidad piedra muy elegante.

Chaqueta Columbia para hombre confeccionada en poliéster. CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de febrero de 2026.

