Camina ‘descalzo’ con estas botas de invierno barefoot, diseñadas para mantener tus pies calientes

Botas barefoot con puntera ancha para que los pies se muevan libremente.

Su puntera ancha permite que los dedos se muevan libremente, mientras que la suela antideslizante distribuye de forma uniforme la presión bajo los pies

Con el invierno en pleno esplendor y un frío especialmente intenso en los últimos días, en los que incluso hemos visto nevar, es fundamental elegir un calzado adecuado para mantener calientes nuestros pies. Desde EL PAÍS Escaparate destacamos unas botas de invierno que, además de ser muy cálidas, son barefoot.

¿Qué es el calzado barefoot?

Se trata de un tipo de calzado diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo. Se caracteriza por su suela flexible, puntera ancha y una buena amortiguación.

Al permitir que el pie se mueva de forma natural, las botas barefoot pueden contribuir a mejorar el equilibrio, la postura y fortalecer la musculatura del pie. Por tanto, estas botas de invierno barefoot, combinan la comodidad de caminar descalzo con la funcionalidad de los zapatos de invierno.

Diseño de puntera ancha

Estas botas barefoot están diseñadas con una puntera ancha para que los dedos de los pies se muevan libremente, a diferencia de las botas normales, en las que los dedos suelen estar juntos y apretados.

Asimismo, la planta del pie no se aplasta, lo que ofrece una experiencia de uso cómoda y adaptada a todas las formas de pie. Igualmente, consigue que cada paso sea ligero y confortable. Por otro lado, su diseño de caña alta proporciona una mejor sujeción y protección del tobillo.

Diseñadas con una puntera ancha. Cortesía de Amazon

Muy cálidas para que no pases frío en los pies

Se acabó tener los pies fríos durante todo el día. Estas botas altas están diseñadas para entornos con nieve, por lo que son extremadamente cálidas. Están equipadas con un forro polar esponjoso, suave y acogedor, que va desde los dedos hasta el tobillo, y una plantilla térmica extraíble que proporciona un calor completo.

Además, la parte superior está confeccionada con materiales de alta calidad. Se trata de una combinación de cuero transpirable y tela Oxford, que mantiene los pies calientes incluso a bajas temperaturas. Por tanto, son resistentes al viento, al frío y a ligeras gotas de agua y, también, al desgaste y las manchas.

Forro de felpa para mantener el calor. Cortesía de Amazon

Suela antideslizante con diseño ‘Zero-Drop’

La suela de goma con la forma de los cinco dedos está fabricada con material TPR antideslizante, combinada con un patrón de tracción profundo y un diseño especial Zero-Drop.

El diseño Zero-Drop proporciona una estructura amortiguadora, que distribuye uniformemente la presión bajo los pies, para una carga reducida. De esta forma se consigue que cada paso al caminar sea estable, ligero y seguro.

Suela antideslizante con un diseño especial Zero-Drop. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas botas ‘barefoot’

¿Estas botas son cómodas para caminar?

Sí, son cómodas para caminar. Además, la sensación de caminar descalzo proporciona un mayor confort.

¿Son impermeables?

Aunque son muy cálidas y mantendrán tus pies calientes, no son impermeables. Son resistentes a ligeras gotas de agua, por lo que, si se pretende caminar bajo la lluvia, es mejor optar por otros modelos.

¿Se pueden utilizar para caminar sobre hielo?

Sí, son adecuadas para usarse en condiciones de hielo, ya que cuentan con una suela antideslizante que proporciona un buen agarre en superficies resbaladizas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque estas características mejoran la tracción, no garantizan una protección total frente a resbalones en condiciones de hielo.

¿Son unisex?

Sí, estas botas barefoot son para hombre y mujer y están disponibles en cuatro colores distintos: negro, rosa, morado y verde claro.

