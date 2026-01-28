Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
estilo de vida

El temporal de lluvia y nieve en España será más llevadero con estas botas de Skechers impermeables y antideslizantes

Mantén tus pies secos bajo la lluvia con estas botas de invierno, ahora con un 53% de descuento

Botas Skechers impermeables y antideslizantes
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Seguro que hoy la nieve también te ha pillado por sorpresa. Si bien es cierto que esta mañana he salido de casa bien abrigada y con el paraguas en la mano porque estaba lloviendo muchísimo, la verdad es que no esperaba que al llegar a la redacción comenzara a nevar.

Como nos encontramos en la época más fría del año, la lluvia -y ahora también la nieve- acompañan nuestros días. Por eso, para evitar llegar a casa con los pies empapados, es importante usar un calzado impermeable.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado en Amazon estas botas de invierno para mujer de Skechers. Al ser impermeables y antideslizantes, son perfectas para días como hoy. Además, tienen un forro interior de pelitos para mantener los pies cálidos incluso bajo la lluvia.

53% de descuento, ahorra 50 euros.

Botas Skechers impermeables y antideslizantes
Cómodas y calientes para los días más fríos

Las botas Uno Rugged Fall Shimmer Ankel de Skechers están diseñadas para garantizar la máxima comodidad durante horas. Para ello, cuentan con Arch Fit, un soporte en el arco del pie certificado por podólogos. Por tanto, son el calzado ideal si lo que buscas es confort en tu día a día.

Por otro lado, tienen un interior forrado con pelitos para mantener tus pies calientes frente a las bajas temperaturas. Así pues, se convertirán en tu calzado predilecto para salir a la calle o para cuando te vayas de viaje a países con climas más gélidos, como es el caso de esta compradora: “una de las mejores compras que he hecho, cómodas, calentitas y super monas. Me patee Budapest una semana con ellas y siguen en pie y perfectas”.

53% de descuento, ahorra 50 euros.

Botas Skechers impermeables y antideslizantes
Mantienen tus pies secos en los días de lluvia

Confeccionadas con la Breathe Easy Technology de Skechers, son impermeables para mantener tus pies secos en los días de lluvia o nieve. Asimismo, cuentan con un forro transpirable para que tu pie pueda respirar y la humedad y el sudor no se acumulen en su interior, evitando así molestias o rozaduras.

“Estoy muy contenta con estas botas Skechers. Mantienen los pies calientes y secos y son muy cómodas para caminar. La talla es perfecta. Sin duda, las recomiendo. Las volvería a comprar”, comenta con satisfacción una usuaria después de probarlas.

53% de descuento, ahorra 50 euros.

Botas Skechers impermeables y antideslizantes
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

