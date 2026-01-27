Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ofertas y descuentos

Salomon rebaja hasta un 36% estas Alphacross 5 con Gore-Tex: las zapatillas que necesitan los amantes del senderismo

Son impermeables para proteger tus pies en días lluviosos y cuentan con una suela de tacos para un agarre seguro en cualquier superficie

Zapatillas Alphacross 5 Gore-Tex de Salomon
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Cada vez es más habitual encontrarnos en zonas urbanas a personas con calzado diseñado para ir a la montaña. Generalmente, se debe a que se ha puesto de moda utilizar este tipo de zapatillas también en las ciudades. Sin embargo, con las lluvias que nos acompañan en las últimas semanas, también se trata de una cuestión de utilidad y comodidad.

Lo cierto es que este tipo de zapatillas se suelen caracterizar por ser impermeables y tener una suela con mayor tracción para evitar resbalones. Por eso, aunque vivamos en una ciudad, pueden venirnos bien en los días lluviosos. Este es el caso de las Alphacross 5 de Salomon, actualmente con un 36% de descuento en Amazon, disponibles para hombre y mujer. Estas zapatillas son el calzado ideal tanto para escaparse a la montaña a hacer senderismo, como para moverse estos días por la capital.

Zapatillas Alphacross 5 Gore-Tex de Salomon
COMPRA POR 82,95€ PARA HOMBRE
COMPRA POR 84,95€ PARA MUJER

Suela de goma Contagrip para un agarre eficaz en cualquier superficie

Estas zapatillas proporcionan un agarre potente gracias a su suela de goma Contagrip, que es ideal para todo tipo de superficies, independientemente de que quieras usarlas para correr por la montaña o moverte por zonas urbanas. Asimismo, la suela con tacos está diseñada especialmente para proporcionar una adecuada adhesión al terreno y, a su vez, garantizar la evacuación del barro que pueda haber en el suelo mojado.

Además, están diseñadas para garantizar una comodidad duradera, ya que tienen un forro suave en el interior y son de ajuste amplio para que el pie no esté apretado y pueda moverse con libertad. Igualmente, para un mayor confort de tus pies, cuentan con una entresuela Fuze Foam que amortigua cada paso.

Zapatillas Alphacross 5 Gore-Tex de Salomon
COMPRA POR 82,95€ PARA HOMBRE
COMPRA POR 84,95€ PARA MUJER

Membrana Gore-Tex para que no se te mojen los pies

Gracias a la membrana Gore-Tex son impermeables para protegerte de la lluvia y los climas adversos y, al mismo tiempo, también son transpirables para que el sudor y la humedad no se acumulen. Básicamente, cuentan con una membrana muy fina que evita que el agua del exterior pueda entrar, pero sí permite que el vapor del sudor pueda salir para que el pie respire.

Más de un 70% de valoraciones positivas

Cuentan con 4.4 estrellas sobre 5 y más del 70% de los usuarios de Amazon le dan la máxima puntuación. “Zapatillas para uso continuado e intensivo; muy cómodas y con buen diseño. La elasticidad de la suela es, en mi opinión, la adecuada”, indica un comprador.

La satisfacción con los resultados se repite también en el modelo femenino: “Ya he hecho varias rutas y han aguantado un viaje de unos 18 km diarios, la verdad es que son comodísimas, con buen agarre en la montaña. No pesan nada y calzan genial”.

Zapatillas Alphacross 5 Gore-Tex de Salomon
COMPRA POR 82,95€ PARA HOMBRE
COMPRA POR 84,95€ PARA MUJER

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Destornillador eléctrico con luz LED y empuñadura de goma. COMPRA POR 12,12€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Parches de ojos para reducir bolsas y ojeras (24 pares). COMPRA POR 17,09€ (22% DE DESCUENTO)
escaparate
Set de 4 portaembutidos. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. COMPRA POR 9,93€
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_