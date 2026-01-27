Salomon rebaja hasta un 36% estas Alphacross 5 con Gore-Tex: las zapatillas que necesitan los amantes del senderismo

Son impermeables para proteger tus pies en días lluviosos y cuentan con una suela de tacos para un agarre seguro en cualquier superficie

Cada vez es más habitual encontrarnos en zonas urbanas a personas con calzado diseñado para ir a la montaña. Generalmente, se debe a que se ha puesto de moda utilizar este tipo de zapatillas también en las ciudades. Sin embargo, con las lluvias que nos acompañan en las últimas semanas, también se trata de una cuestión de utilidad y comodidad.

Lo cierto es que este tipo de zapatillas se suelen caracterizar por ser impermeables y tener una suela con mayor tracción para evitar resbalones. Por eso, aunque vivamos en una ciudad, pueden venirnos bien en los días lluviosos. Este es el caso de las Alphacross 5 de Salomon, actualmente con un 36% de descuento en Amazon, disponibles para hombre y mujer. Estas zapatillas son el calzado ideal tanto para escaparse a la montaña a hacer senderismo, como para moverse estos días por la capital.

Alphacross 5 Gore-Tex de Salomon. Cortesía de Amazon

Suela de goma Contagrip para un agarre eficaz en cualquier superficie

Estas zapatillas proporcionan un agarre potente gracias a su suela de goma Contagrip, que es ideal para todo tipo de superficies, independientemente de que quieras usarlas para correr por la montaña o moverte por zonas urbanas. Asimismo, la suela con tacos está diseñada especialmente para proporcionar una adecuada adhesión al terreno y, a su vez, garantizar la evacuación del barro que pueda haber en el suelo mojado.

Además, están diseñadas para garantizar una comodidad duradera, ya que tienen un forro suave en el interior y son de ajuste amplio para que el pie no esté apretado y pueda moverse con libertad. Igualmente, para un mayor confort de tus pies, cuentan con una entresuela Fuze Foam que amortigua cada paso.

Suela de goma Contagrip. Cortesía de Amazon

Membrana Gore-Tex para que no se te mojen los pies

Gracias a la membrana Gore-Tex son impermeables para protegerte de la lluvia y los climas adversos y, al mismo tiempo, también son transpirables para que el sudor y la humedad no se acumulen. Básicamente, cuentan con una membrana muy fina que evita que el agua del exterior pueda entrar, pero sí permite que el vapor del sudor pueda salir para que el pie respire.

Más de un 70% de valoraciones positivas

Cuentan con 4.4 estrellas sobre 5 y más del 70% de los usuarios de Amazon le dan la máxima puntuación. “Zapatillas para uso continuado e intensivo; muy cómodas y con buen diseño. La elasticidad de la suela es, en mi opinión, la adecuada”, indica un comprador.

La satisfacción con los resultados se repite también en el modelo femenino: “Ya he hecho varias rutas y han aguantado un viaje de unos 18 km diarios, la verdad es que son comodísimas, con buen agarre en la montaña. No pesan nada y calzan genial”.

Membrana Gore-Tex. Cortesía de Amazon

