* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
ofertas y descuentos

Chollo en Amazon: 5 modelos de zapatillas Adidas para mujer por menos de 40 euros

Aprovecha las rebajas de invierno para conseguir las zapatillas Adidas que siempre has querido, hasta con un 55% de descuento

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Las zapatillas son un calzado versátil: tan pronto las combinamos con unos vaqueros o un vestido, como que podemos usarlas para ir al gimnasio o salir a correr. Por eso, es habitual tener varios pares en nuestro armario para darles diferentes usos, según las necesidades de nuestro día a día.

Aprovechando las rebajas de invierno, desde EL PAÍS Escaparate hemos echado un vistazo a los mejores descuentos. Como resultado, hemos encontrado estos chollos en Amazon: cinco modelos de zapatillas Adidas para mujer rebajadas hasta un 55% de descuento. A continuación, te contamos todo sobre ellas para que elijas el modelo que más te guste.

Adidas VL Court Bold

Zapatillas con el icónico diseño de tres rayas de Adidas: un toque clásico para un estilo atemporal. Aunque son de perfil bajo, se fijan en una plataforma alta que eleva su aspecto, tanto literal como en el estilo. La suela es de goma flexible, que ofrece flexibilidad y una tracción fiable en cada pisada.

Por tanto, una parte superior de cuero, forro textil y suela de goma duradera se unen para aportarte comodidad diaria, junto a una amortiguación ligera, que absorbe los pasos y te mantiene ligera de pies.

55% de descuento, ahorra 44,23 euros.

COMPRA POR 35,77€ EN AMAZON

Adidas Run 70s 2.0

Las Adidas Run 70s rinden homenaje al estilo retro del running de los 70. En el caso de estas zapatillas, el estilo retro se fusiona con la comodidad contemporánea para que tus pies luzcan a la última moda.

Elegantes y atemporales, tienen una parte superior textil con refuerzos de ante, que es suave, flexible, cómoda y resistente. Por otro lado, la suela de goma de perfil bajo proporciona mayor agarre y estilo. Asimismo, cuentan con amortiguación Cloudfoam, que garantiza comodidad durante todo el día.

50% de descuento, ahorra 35 euros.

COMPRA POR 35€ EN AMAZON

Adidas Grand Court

Se trata de un calzado informal con un estilo atemporal que puedes llevar en cualquier época del año. Asimismo, los detalles pespunteados en las tres bandas clásicas y la etiqueta cosida aportan un toque sofisticado que elevará tus looks.

Por otro lado, su suela de goma de gran agarre te permite llevarlas durante toda la jornada sin sentir molestias en los pies al llegar a casa. Aunque la oferta actual es solo para las zapatillas de color blanco nube platino metalizado, también están disponibles en una amplia gama de colores.

47% de descuento, ahorra 35 euros.

COMPRA POR 40€ EN AMAZON

Adidas Run 60s 4.0

Estas zapatillas, con una mediasuela elevada y una suela de gran agarre, están inspiradas en el estilo del running, pero adaptado a tu día a día. De hecho, su silueta versátil es perfecta para salir a la calle o, simplemente, relajarte en casa.

En cuanto a su diseño, la puntera, el talón y los ojales de ante sintético suave le aportan un toque texturizado. Si te gusta aportar color a tus outfits a partir de accesorios y complementos coloridos, estas zapatillas verdes, con las tres míticas rayas de Adidas en color rosa, se convertirán en tus favoritas.

39% de descuento, ahorra 23,40 euros.

COMPRA POR 36,60€ EN AMAZON

Adidas Hoops 3.0

Caracterizadas por un estilo deportivo, fresco y desenfadado, no dejes escapar la oportunidad de conseguir estas zapatillas Adidas básicas blancas, que te combinarán fácilmente con cualquier prenda.

Están diseñadas con una suela de goma de inspiración retro, que aporta agarre y comodidad a cada paso, así como su mediasuela con amortiguación, que también proporciona una pisada más confortable y suave.

38% de descuento, ahorra 25 euros.

COMPRA POR 39,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre estas zapatillas Adidas para mujer

¿Qué tipo de cierre tienen?

Todas estas zapatillas cuentan con cierre de cordones para que puedas ajustarlas según la sujeción que necesites.

¿Cuáles son los beneficios de la suela de goma de estas zapatillas Adidas?

Los beneficios principales son la durabilidad, flexibilidad y tracción. La suela de goma proporciona un buen agarre en diversas superficies, lo que la hace ideal para actividades deportivas y uso diario.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de enero de 2026.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de enero de 2026.

