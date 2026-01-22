Los mejores chollos de la semana con hasta un 72% de descuento para decir adiós a la cuesta de enero

La oportunidad para hacerse con los superventas más deseados desde la Navidad es ahora: ahorra al máximo y no esperes hasta febrero para hacerte con ellos

Enero va pasando de forma inexorable y, para muchos, eso es sinónimo de dejar atrás la tan temida cuesta de enero. Para todos aquellos que piensen que no se puede ahorrar en un mes de tantos gastos como enero, que sepan que siempre quedan oasis de buenos descuentos y precios que aprovechar. Como es el caso de las mejores ofertas de la semana en Amazon. En este caso, en EL PAÍS Escaparate hemos reunido una selección de productos superventas, con la mejor relación calidad-precio, para intentar ahorrar al máximo en lo que resta de mes. Hay descuentos que, en algún caso, llegan hasta el 72%.

Lote de cuatro delantales impermeables con doble bolsillo

Di adiós a las manchas cada vez que cocinas frente a los fogones o los fines de semana ante la barbacoa portátil con un set de delantales de primera calidad como los de la imagen. Cuentan con dos bolsillos frontales de gran capacidad y se venden en varios colores.

32% de descuento, ahorra 9 euros.

Funda de exterior para cubrir hasta tres bicicletas

El mal tiempo o una climatología extrema no perdonan y es algo que acaba repercutiendo en los objetos expuestos al aire libre, como sucede con las bicicletas. Por eso mismo, destacamos esta lona de gran tamaño para proteger hasta tres de ellas a la vez. Su recubrimiento es impermeable y viene equipada con un agujero para insertar un candado en caso de ser necesario.

24% de descuento, ahorra 6 euros.

Mochila de cabina con bolsillo antirrobo

Con más de 10.000 valoraciones, esta mochila de cabina es la más deseada en Amazon en estos momentos. Se vende en múltiples colores y tiene la capacidad de abrirse hasta 180 grados, similar a una maleta, para almacenar los objetos de forma más cómoda. Dispone de una capacidad total de 20 litros.

52% de descuento, ahorra 24,61 euros. Precio mínimo histórico.

Gorro de lana merina Danish Endurance

Las bajas temperaturas siguen haciendo de las suyas en un invierno más frío de lo habitual. Por eso, es importante dar con el gorro que nos cubra la cabeza y nos aporte el confort deseado. El de la imagen, que se vende en varios colores, está confeccionado en talla única y presenta un forro polar interior de poliéster. Reúne más de 3.000 valoraciones.

52% de descuento, ahorra 26 euros.

Baliza V16 homologada con geolocalización 3.0

Si todavía no te has hecho con una luz de emergencia para el coche, ahora es el momento. Las rebajas de invierno en Amazon han bajado el precio de uno de los modelos más vendidos del momento. Se activa en tan solo 10 segundos, emite destellos de alta potencia (de hasta 1.8080 K) e incluye indicador inteligente de batería. Viene con tres pilas alcalinas.

28% de descuento, ahorra 13 euros.

Auriculares inalámbricos deportivos con 50 horas de autonomía

Ver descuentos tan sobresalientes en auriculares deportivos de gama media-alta no suele pasar todos los días. Por eso, elegimos este modelo con la nota media más alta posible. Presentan cancelación de ruido y una resistencia al agua muy elevada. Se venden en siete colores.

71% de descuento, ahorra 64 euros.

Lote de almohadas viscoelásticas, de Pikolin

Estas almohadas confortables se venden en múltiples tamaños y cuentan con una firmeza media. Son transpirables y suaves, y se adaptan genial a la forma del cuello. Cuentan, además, con una función hipoalergénica avanzada.

47% de descuento, ahorra 37,25 euros.

Extractor de leche materna eléctrico y sin BPA

Los primeros meses de lactancia son fundamentales para la crianza de un recién nacido. Y su alimentación lo es todavía más. Por eso, elegir un sacaleches apropiado hará la vida más fácil a las mamás. El modelo que proponemos cuenta con tres modos de uso y doce niveles. Además, está fabricado con un nuevo material de doble sellado para evitar fugas.

72% de descuento, ahorra 107,25 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Lote de dos estanterías modulares

Este set de estanterías para colocar en el garaje o el trastero están revestidas de una superficie antihumedad de larga duración. Su sólida estructura de acero puede soportar hasta 875 kilogramos. En cuanto a sus dimensiones, tienen una altura máxima de 180 centímetros. Su montaje es sencillo y se hace por inserción de sus piezas (sin usar clavos ni tornillos).

22% de descuento, ahorra 12,84 euros. Precio mínimo histórico.

Zapatillas Puma Caven de estética unisex

Se trata de una de las zapatillas que más se parecen a otras legendarias de la marca Nike. Estas Puma reúnen más de 6.000 valoraciones en Amazon, presentan una suela elevada de tracción fiable y una entresuela de goma. Su diseño es unisex y versátil, y son adecuadas para un uso diario y de tipo casual. Se venden en numerosos patrones de color.

50% de descuento, ahorra 32,47 euros.

Silla de malla giratoria con reposapiés regulable

Esta variante de silla de escritorio es ideal para rincones con no mucho espacio disponible o estrechos. No cuenta con reposabrazos, pero sí incorpora un cómodo reposapiés. Su asiento, ergonómico, presenta un acolchado de alta densidad y la silla puede girar sobre sí misma con facilidad. Su altura se puede ajustar hasta 20 cm.

34% de descuento, ahorra 39,50 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Freidora de aire Philips con 6,2 litros de capacidad

Las freidoras de aire han llegado para quedarse y cada vez están más evolucionadas. Es el caso de este modelo de la marca Philips con más de diez opciones de cocción y una pantalla táctil digital de gran precisión. Su ventana transparente nos permite ver los alimentos en todo momento y tiene un tamaño compacto.

27% de descuento, ahorra 30 euros.

Aspiradora sin cable inalámbrica 6 en 1

En la actualidad, es la aspiradora escoba más vendida de Amazon con más de 3.800 valoraciones. Entre sus grandes ventajas, presenta un modo económico que prolonga su autonomía más de 30 minutos. Además, su tecnología de luz verde incluida en el cabezal de limpieza permite ver mejor los residuos de polvo y otras impurezas del suelo.

48% de descuento, ahorra 76,25 euros.

Reloj analógico Fossil Grant para hombre

Su correa está revestida en piel y el resto de su caja está fabricada en acero inoxidable: así es este reloj analógico de una marca que registra una valoración positiva en Amazon superior al 90%. Además, su esfera presenta un color crema muy elegante y el producto es resistente al agua hasta 50 metros.

35% de descuento, ahorra 59,05 euros.

Bicicleta estática con resistencia ajustable

Comienza el año entrenando sin salir de casa y sin renunciar a una bicicleta estática de calidad. La que destacamos cuenta con una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas, un cómodo cojín en su asiento, un práctico monitor LCD y una resistencia regulable en 100 niveles. Además, su manillar es antideslizante y su estructura de acero soporta hasta 160 kg.

45% de descuento, ahorra 140 euros. Precio mínimo histórico.

