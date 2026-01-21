Adiós a las regletas de toda la vida: este dispositivo carga hasta siete dispositivos a la vez y ocupa menos

Tiene diseño escalonado y un sensor LED que se enciende automáticamente, así es este ladrón de enchufe que triunfa en Amazon

No cabe duda de que las regletas son uno de esos dispositivos estrella que todos tenemos en casa para conectar múltiples aparatos. A pesar de cumplir bien con su función principal, lo cierto es que pueden representar un problema si hablamos de orden. Normalmente sobresalen y cuentan con un cable largo que hay que saber cómo poner para que no se convierta en un obstáculo en el camino.

Por esa razón, un ladrón de enchufe puede ser la mejor alternativa al caos que ocasionan los cables. Este tipo de gadget se conecta directamente al enchufe, suele ocupar mucho menos espacio y es muy útil si se necesita llevar de viaje. Hoy te presentamos uno de los modelos que está arrasando en Amazon, tanto por sus prestaciones como por su precio: no supera los 13 euros.

Este ladrón de enchufe cuenta con más de 900 reseñas en Amazon. © Amazon

El adaptador 7 en 1 que lo hace todo más sencillo

Empezamos por una de sus características más llamativas: una luz que se enciende automáticamente cuando detecta la oscuridad. Esta luz inteligente es suave y se puede activar o desactivar mediante un pequeño interruptor lateral.

Aunque se suele recomendar los ladrones de enchufes cuando se necesitan conectar solo unos cuantos dispositivos más, la opción de la que te hablamos hoy permite cargar hasta siete aparatos a la vez. Cuenta con cuatro tomas CA y tres puertos USB (uno de ellos de tipo USB-C).

Adiós al desorden de los cables

El adaptador incorpora un diseño compacto y escalonado, en el que los enchufes están ubicados estratégicamente para que los cables de carga no interfieran entre sí. No solamente se puede usar para nuestro día a día en el hogar, sino que gracias a sus dimensiones, se puede transportar a la oficina o cualquier otro sitio donde se requiera.

Este enchufe múltiple cuenta con una luz que se enciende automáticamente. © Amazon

Un ladrón de enchufe seguro de usar

Aunque su precio sea bastante asequible, este adaptador múltiple cumple con todas las normas de seguridad para que se pueda utilizar tranquilamente. Por tal motivo, incorpora una protección especial contra el sobrecalentamiento.

Por otro lado, queremos destacar la bandeja superior de apoyo con la que cuenta. Este soporte es opcional, se puede desplegar o no, pero es de gran ayuda para dejar ahí cualquier dispositivo que tengas conectado: los auriculares inalámbricos, el teléfono, etc.

Un enchufe múltiple que empieza a arrasar en Amazon

Esto es lo que se puede comprobar en la ficha del producto, ya que tiene más de 900 reseñas y ostenta una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas. Los comentarios destacan principalmente su tamaño reducido, los diferentes puertos de carga que tiene (se pueden conectar hasta siete dispositivos al mismo tiempo) y la calidad de sus materiales de fabricación.

“El ladrón es pequeñito para todo lo que tiene (cosa que se agradece). Es muy completo. Tiene cuatro tomas para enchufe, dos puertos USB y uno tipo C, además de la bandeja superior que es muy útil”, comenta uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

En conclusión, esta puede ser una de las mejores inversiones que puedes hacer para que digas adiós a las regletas de toda la vida. Podrás disfrutar de una especie de centro de carga múltiple que ocupa menos y se puede transportar a todas partes.

En este ladrón de enchufe se pueden conectar hasta siete dispositivos a la vez. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este ladrón de enchufe

¿Tiene interruptor de encendido?

Sí. El enchufe múltiple cuenta con interruptor de encendido y apagado.

¿Cuál es su potencia nominal?

4000 vatios (máximo 16 A).

¿Se puede usar con un enchufe de pared estándar?

Sí. El pequeño dispositivo se puede usar con este tipo de enchufes sin ningún problema.

¿Es compatible con dispositivos con puerto USB-C?

Sí. El enchufe incorpora cuatro tomas CA y tres puertos USB (uno de ellos de tipo USB-C).

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.