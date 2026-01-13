El aparato que arrasa en ventas para conectar por cable varios dispositivos en casa y compartir internet

Se trata de un ‘switch’ con cinco puertos que ayuda a ampliar la conexión y a mejorar la transferencia de archivos de gran tamaño

Aunque existen repetidores wifi que ayudan a amplificar la señal en casa, el cable sigue siendo el medio más fiable y estable para conectar los dispositivos electrónicos. Esto se debe a que evita los cortes abruptos y ofrece una respuesta casi inmediata, lo que es ideal para aquellas personas que en su día a día trabajan con archivos digitales de gran tamaño.

Puedes usar el router que tienes en el hogar para conectar algún aparato, pero lo cierto es que cuando quieres hacerlo con varios, la tarea se complica. Por tal motivo, existe una solución práctica y efectiva que te ayuda a que esto sea más sencillo: un switch de red.

Se trata de un pequeño aparato que, es importante aclarar, no funciona como repetidor, sino como si fuera un centro en el que se pueden conectar diferentes dispositivos (tablets, ordenadores, etc.) para compartir internet y la misma red local. A continuación te contamos sus principales beneficios y te enseñamos el modelo que arrasa en Amazon. Podrá ser tuyo por menos de 11 euros, gracias a su oferta del 46 %.

Este conmutador de red supera es uno de los más vendidos en Amazon. © Amazon

Qué es un switch

Es un pequeño dispositivo que sirve para ampliar las conexiones Ethernet cableadas en una red local, favoreciendo una mayor estabilidad y velocidad de transferencia de información.

Cuáles son los beneficios de tener un switch en casa

A continuación resumimos los puntos más importantes por los que compensa contar con uno de estos gadgets en el hogar.

Conecta más dispositivos a tu red local: es ideal si tu router tiene pocos puertos y quieres conectar más aparatos por cable.

Mejor transferencia de datos: promete una mayor velocidad de carga y transferencia de archivos de gran tamaño.

Fácil instalación: normalmente solo se debe conectar al router y después a los dispositivos en los que se desee compartir la señal.

Red más estable y segura: cada puerto funciona de forma independiente y, al enviar datos solo al destinatario, ayuda a proteger la información de la red interna.

El conmutador de red cuenta con cinco puertos. © Amazon

Este es el switch que arrasa en Amazon

Basta con mirar la ficha del producto para comprobar que es todo un éxito en ventas. Actualmente cuenta con más de 124.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,7 sobre 5 estrellas. “Calidad inmejorable, yo ya he comprado dos y después de años funcionan perfectamente”, comenta uno de los clientes satisfechos de la plataforma de comercio electrónico.

Es de la conocida marca TP-Link, integra cinco puertos con detección automática de velocidad y su instalación no puede ser más sencilla. Se tiene que enchufar a un tomacorriente o regleta, después se debe conectar al router mediante un cable Ethernet, y por último se podrá vincular un dispositivo en cualquiera de sus puertos.

Cada una de las interfaces permite la transferencia de archivos que consumen un gran ancho de banda, de forma instantánea y sin interferencias. Por si fuera poco, incorpora una tecnología especial que promete un ahorro máximo de energía.

Por último queremos destacar su diseño, ya que está fabricado con una carcasa de metal bastante resistente. Se podrá usar como un equipo de sobremesa o montar en la pared de forma segura, sin que se caliente apenas.

Este conmutador de red posee una tecnología de bajo consumo energético. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este switch de red TP-Link

¿Es compatible con fibra óptica?

Sí.

¿Cuántos dispositivos se pueden conectar?

Cinco. Lo importante es que cada puerto es independiente, por lo que se garantiza una transferencia de datos superior.

¿Si tienes un router necesitas un switch?

Depende. Es un dispositivo muy útil cuando quieres conectar diferentes aparatos de una forma segura.

¿Incluye algún cable?

No.

