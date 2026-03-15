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Baloncesto
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España vuelve a un Mundial femenino de baloncesto ocho años después

La selección dirigida por Miguel Méndez consigue la clasificación tras ganar su tercer partido en el PreMundial de Puerto Rico

Las jugadoras de la selección celebran la clasificación mundialista, en una imagen de la FIBA.
Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
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La selección femenina de baloncesto derribó la puerta sin ningún asomo de duda y jugará en Mundial ocho años después de su última participación. El billete para la cita de este verano, del 4 al 13 de septiembre en Berlín, se lo ha metido en el bolsillo el conjunto entrenado por Miguel Méndez en un PreMundial de Puerto Rico en el que España ha arrasado a sus tres primeros rivales: 99-50 a Nueva Zelanda, 84-51 a Senegal y 91-52 a la anfitriona para sellar la clasificación a falta de los dos últimos encuentros, este mismo domingo sin respiro contra Italia (22.00, Teledeporte) y el martes contra el gigante Estados Unidos en el que ha debutado la estrella Caitlin Clark.

España ha sido un ciclón que ha dejado al equipo contrario en apenas medio centenar de puntos en esas tres primeras paradas. Méndez, también entrenador del Fenerbahçe, ha dispuesto de una plantilla con muchos recursos que mezcla la madurez de jugadoras como Maite Cazorla, María Conde y Raquel Carrera, la triple C, con la juventud arrolladora de mujeres como Iyana Martín y Awa Fam, que han adelantado al presente su prometedor futuro. Todo ello adornado con la nacionalizada Megan Gustafson, una jugadora diferencial que frente a Puerto Rico sumó 21 puntos y seis rebotes. El resultado ha sido un grupo que ha abrochado con firmeza la clasificación para el Mundial y que continúa con éxito un ciclo que mira también a los Juegos de Los Ángeles 2028.

La selección femenina permanece en la élite después de conquistar en este siglo 15 de las 16 medallas de su historia, todas menos el inaugural oro europeo de 1993. Desde entonces el equipo ha sido plata mundial en 2014, triple campeona de Europa (2013, 2017 y 2019), subcampeona continental en las dos últimas ediciones ante Bélgica (2023 y 2025) y plata olímpica en 2016. Ahora regresa por la puerta grande al Mundial con hambre de más gloria.

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