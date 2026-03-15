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La carrera del GP de China en directo, el Mundial de F1 en vivo
Ferrari, tras conseguir el segundo y el tercer puesto en la ‘sprint’, intenta dar caza a Mercedes
Este domingo se está disputando la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de China. Los dos McLaren no han salido del pit lane, al igual que Albon y Bortoleto. Este fin de semana ha sido el primero con formato sprint, donde George Russell se impuso por delante de los dos pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton, segundo y tercero, respectivamente. Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes, fue quinto, pero obtuvo la pole para salir primero en la carrera de este domingo. Ferrari es el único equipo que está compitiendo a Mercedes en este inicio de temporada y trata de darles caza en este segundo asalto del campeonato.
Superamos el ecuador de la carrera y Russell se pega a Leclerc. Ahora esto favorece a Hamilton para acercarse.
Arvid Lindblad se ha salido de la pista y ha vuelto a carrera
¡Russell aprovecha la pelea entre los dos Ferrari para meter el morro y entra en podio!
¡RUSSELL ADELANTA A HAMILTON!
¡NUEVA PELEA ENTRE LECLERC Y HAMILTON! ¡El monegasco aprovecha y se queda por delante devolviendo el adelantamiento!
La pelea de los dos Ferrari y Russell beneficia sobre todo a Antonelli, que ya está a casi cinco segundos por delante.
¡LECLERC Y HAMILTON SE PELEAN! ¡Se devuelven los adelantamientos y el monegasco se pone por delante! ¡Russell se acerca para aprovecharse!
Empieza la gestión de neumático en busca de poder aguantar un stint más. Hay tres carreras diferenciadas: los cuatro primeros, muy lejos del resto, la zona de la clase media, con mucha pelea, y Aston Martin y Cadillac muy por detrás.
Antonelli empieza a abrir hueco con Hamilton y son casi dos segundos de diferencia.
¡Bearman y Verstappen pasan a Colapinto!
¡Defensa numantina de Leclerc! ¡Aguanta todo el rato las acometidas de un Russell que no encuentra el camino para hacerle el sorpasso al monegasco!
¡Verstappen acaba pasando a Ocon!
¡Verstappen pasa a Ocon, pero el Haas se defiende y se recupera! ¡Colapinto aguanta las embestidas de Bearman!
¡RUSSELL SE PEGA A LECLERC!
Los Mercedes vuelven a ser los más rápidos. Russell trata de acercarse a Leclerc. Por detrás, batalla interesante entre los dos Alpine y los dos Haas. Verstappen, por detrás, peleando con Gasly.
Vuelta rápida de George Russell con un tiempo de 1:36,313
¡Antonelli ya no es tan vlmerable! ¡Russell también aprieta!
Parece que les costó meter el neumático duro en temperatura y Antonelli aprieta. Hamilton está en modo overtake, pero no termina de alcanzar al italiano. Seguirá probando.
Vuelta rápida de Kimi Antonelli con un tiempo de 1:36,604
¡No va bien el neumático duro en Mercedes! ¡HAMILTON SE PEGA A ANTONELLI!
¡Hamilton se escapa y adelanta a Ocon para entrar en zona de podio! ¡Russell sigue perdiendo y le pasa Leclerc!
¡HAMILTON PASA A RUSSELL!
¡SE REANUDA LA CARRERA! ¡Antonelli tira en primera posición! ¡Russell, a pelear para recuperar la segunda posición!
¡Se marcha el safety car! Mandará Antonelli en la reanudación...
Todos los que comenzaron con duros, siguen en pista, salvo Pérez, que mantiene los medios. Antonelli se mantiene en primera posición. Colapinto y Ocon, sin parar, se meten en situación de podio.
¡VENTANA ABIERTA A BOXES PARA LOS DE DELANTE! ¡Malísima suerte para los que entraron en la vuelta anterior!
¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡STROLL PARADO EN CURVA 2!
¡Muchos pilotos a boxes!
Terrible comienzo de temporada para McLaren, y en especial para Piastri. No ha participado en ninguna de las dos primeras carreras.
Muchos pilotos tendrán que hacer carrera a dos paradas con la degradación que están teniendo. Verstappen, uno de ellos.
El neumático duro empieza a dar mejor ritmo en situación de tráfico. El medio empieza a decaer, salvo en los cinco de arriba, que van solos sin presión.
Muchísima degradación en el neumático delantero izquierdo de Verstappen.
Situación complicada para Verstappen. Tras volverse a quedar clavado en salida como la semana pasada, empieza a sufrir para adelantar. Los neumáticos blandos comienzan a bajar.
Los Mercedes se alejan de la zona de overtake y veremos si dejan que haya pelea entre compañeros de equipo, tanto de Ferrari como de la escudería alemana.
Verstappen, poco a poco, sigue avanzando posiciones mientras los Aston Martin y los Cadillac se vienen abajo, como de costumbre en este inicio de temporada.
Vuelta rápida de George Russell con un tiempo de 1:37,093
Los Meredes gestionan mejor el asunto de la batería y han evitado que los Ferrari puedan pelear.
¡RUSSELL ADELANTA A HAMILTON! ¡Se pone segundo! ¡Veremos si hay pelea entre compañeros!
Vuelta rápida de Kimi Antonelli con un tiempo de 1:38,013
¡Se activa el modo overtake! ¡Antonelli ataca a Hamilton y recupera el liderato! ¡Russell hace lo propio con Leclerc!
¡HADJAR A BOXES! ¡Se salió de la pista y puede tener algún daño!
¡Mal inicio de Verstappen, que está 12º!
¡ALONSO, 9º!
¡ALBON, PIASTRI Y NORRIS NO SALEN! ¡Cuatro bajas antes de empezar!
¡GRAN SALIDA DE FERRARI! ¡Leclerc se mete, pero Antonelli recupera la segunda posición! ¡Russell se va cuarto!
¡HAMILTON SE PONE PRIMERO!
¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA!
¡BORTOLETO NO SALE!
Ha comenzado la vuelta de reconocimiento
¡Ruedan los monoplazas! ¡Arranca la vuelta de formación!
Variedad total de neumáticos. Los Mercedes y los Ferrari empiezan con medio. Los do Red Bull, como Bottas, con blandos. Gasly, Bearman, Lawson, Sainz y Pérez, con medios. El resto, con duros.
¡PIASTRI TAMBIÉN SALDRÁ DEL PIT LANE!
¡Bortoleto también saldrá del pit lane! ¡También se ven problemas de alerón en Verstappen y Russell! Mucho trabajo entre bambalinas antes de la carrera...
¡20 minutos para que arranque la carrera del Gran Premio de China! ¡Todo listo en Shanghái! ¡56 vueltas por delante! ¿Seguiremos viendo el dominio de Mercedes? ¿Ferrari plantará pelea? ¿Saldrá Lando Norris? ¡Les esperamos para contárselo!
Se abre el Pit Lane
¡PROBLEMAS PARA LANDO NORRIS! ¡El británico tiene un serio problema en el monoplaza, se ha cerrado el pit lane y se ha quedado en el box! ¡Veremos si le da tiempo a salir, aunque sea desde el pit lane!
Esteban Ocon (Haas) ha disputado 182 grandes premios en la Fórmula 1, todos ellos sin una sola pole position. En China, el piloto francés se ha convertido en el que más grandes premios ha disputado en la historia de la competición sin comenzar nunca en la primera posición superando a Romain Grosjean (181).
Fernando Alonso (Aston Martin) sufrió en el pasado Gran Premio de Australia su abandono número 83 en la Fórmula 1. Se encuentra a uno más de igualar a Eddie Chever y Derek Warwick en el 11º puesto de pilotos con más abandonos en la historia de la competición.
Max Verstappen (Red Bull) ha logrado 37 vueltas rápidas en su carrera en la Fórmula 1. El piloto neerlandés se encuentra a una más de igualar a Sebastian Vettel (38) como el 5º piloto que más ha conseguido en la historia de la competición.
Charles Leclerc va a disputar su Gran Premio número 152 en la Fórmula 1, superando a Kimi Raikkonen tanto como el 2º piloto con más grandes premios con Ferrari como en el 5º entre todos los pilotos de la historia de la competición con un mismo equipo.
Kimi Antonelli (Mercedes) tiene la oportunidad de convertirse en el 15º piloto italiano con 5 o más podios en la historia de la Fórmula 1. El último italiano en subir al podio en las dos primeras carreras del año fue Ricardo Patrese en 1992 (en los tres primeros).
George Russell ha disputado 153 grandes premios en su carrera en la Fórmula 1. Ha finalizado cada uno de los últimos 35 que ha disputado en la competición, siendo la mejor racha actual y la cuarta más larga en la historia superando una de 34 de Daniel Ricciardo entre Estiria 2020 y Ciudad de México 2021.
El ganador en el circuito de Shanghái ha salido de la pole position en 11 de las 18 ocasiones anteriores, un 61.1% del total. Entre los circuitos en disputar al menos 15 carreras en toda la historia de la Fórmula 1, solo tres tienen un porcentaje superior de victorias desde la pole: Singapur (68.7%), Yas Marina (70.6%) y Barcelona (71.4%).
El Gran Premio de China se va a celebrar por 19ª vez en la Fórmula 1, igualando al de Malasia como el 22º gran premio que más veces se ha disputado en la historia de la competición.
¡Buenos días a todos y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡TOCA LA CARRERA! ¡Todo listo en Shanghái para vivir la gran fiesta del automovilismo!
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