Estilo de vida

¿Sin secadora en casa? Este tendedero eléctrico te lo pone fácil en invierno

Este tendedero eléctrico desplegable cuenta con 20 varillas calefactadas dispuestas en una superficie de 12 metros para secar la ropa de forma fácil y rápida

Un hombre tendiendo la ropa en su casa.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ir a los comentarios

Seguro que te ha pasado eso de estar un día tras otro comprobando si la ropa ya está seca en las últimas semanas y ver que, por más que pase el tiempo, no termina de secar del todo. En invierno se combinan dos cosas que hacen que la colada parezca una historia interminable: la ropa de abrigo, como sudaderas con capucha o chaquetas gordas de algodón, y el frío característico de esta época, que ralentiza el secado más de lo esperado. Cuando las prendas tardan tantos días en estar listas, el ambiente en casa se humedece y se carga de ese olor a humedad tan desagradable. Si vives en un piso pequeño, no tienes balcón o simplemente quieres dejar de esperar a que haga un buen día para poner la lavadora, este tendedero plegable es tu aliado perfecto.

Este tendedero eléctrico calefactable está diseñado para que estos meses puedas poner la lavadora y que la ropa se siga secando tan rápido como un día de verano.

Tendedero eléctrico sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,90€ EN AMAZON

Perfecto para secar la ropa sin dañarla

A simple vista es un tendedero plegable de interior normal, pero tiene la ventaja de que sus varillas se calientan para acelerar el secado de forma uniforme y controlada. Sus varillas alcanzan una temperatura de entre 45 y 55 °C, perfecto para que la ropa se seque de forma rápida, pero sin que la alta temperatura llegue a dañar el tejido de nuestras prendas. Es una solución cómoda para evitar radiadores, estufas improvisadas o tener que andar colgando la ropa por toda la casa para intentar que se seque.

Perfecto para usar a diario sin disparar el consumo

La única diferencia que notarás respecto a un tendedero normal es que se tiene que enchufar a la corriente para funcionar. Utilizar la corriente eléctrica del aparato no va a disparar el consumo, así que puedes enchufarlo sin la sensación de estar disparando la factura eléctrica, a diferencia de una secadora. Además, este tendedero no hace ruido y te permite tener la ropa lista en cuestión de horas.

Tendedero eléctrico sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,90€ EN AMAZON

Muy amplio para tender y compacto para ser guardado con facilidad

Con 20 varillas calefactadas y hasta 12 metros de superficie de secado, hay sitio de sobra para hacer y secar una colada bastante completa, incluyendo toallas de ducha o ropa de cama. Además, no tienes que preocuparte si lo llenas por completo, este tendedero está preparado para aguantar grandes cargas. Tiene un gran espacio para extender bien la ropa, con la ventaja de que, al terminar, se pliega y, al guardarlo, no ocupa mucho espacio.

El tendedero con mejor relación calidad-precio de Amazon

Aunque no es el tendedero más económico que vas a encontrar en el mercado, tiene una excelente relación calidad-precio debido a su funcionalidad calefactable. Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas en Amazon, este tendedero eléctrico se está convirtiendo en una inversión muy útil y acertada para esos hogares que no disponen de secadora y cuentan con mucho espacio para poder mantener la ropa tendida durante días.

Tendedero eléctrico sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,90€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Es seguro usarlo en el baño o zonas húmedas?

Este tendedero está preparado para usarse en interiores y resistir salpicaduras de agua, por lo que se puede colocar sin problema en el baño.

¿Hay que montarlo o instalarlo?

No tiene una instalación compleja. Solo tienes que desplegarlo, enchufarlo a cualquier enchufe y tender la ropa, sin necesidad de montajes, herramientas ni configuraciones complicadas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de enero de 2026.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
