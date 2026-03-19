La Guardia Urbana halló el teléfono de James Gracey en posesión de un ladrón habitual de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra siguen buscando en el mar de la zona del puerto olímpico de Barcelona a James Gracey, el joven estadounidense de 20 años que llevaba unos días de vacaciones en la ciudad, visitando a unos amigos, y al que se le perdió el rastro la madrugada del martes. La policía trabaja con la hipótesis de que hubiese podido caer al mar, y desde el miércoles le buscan en la zona, con los buzos, el helicóptero y la policía marítima. Durante el dispositivo, los agentes han encontrado la cartera del joven en el agua, lo que afianza más aún sus sospechas. Hasta el momento, la investigación descarta cualquier móvil criminal.

La policía recibió una denuncia el miércoles de los amigos del joven. Paralelamente, su madre hizo difusión de la desaparición de su hijo a través de Facebook. Ambos explicaban que Gracey estaba de vacaciones en Barcelona, que le vieron por última vez de madrugada, en la zona de la discoteca Shoko, en la Vila Olímpica, donde había estado con sus amigos, de los que se separó un poco después. Ese mismo martes, la Guardia Urbana encontró también el teléfono del joven, que estaba en manos de un ladrón habitual de la zona de la playa. Los agentes lo identificaron, y el hombre explicó que se había encontrado el teléfono, por lo que acabó denunciado. Fuentes policiales aseguran que desconocen si Gracey perdió el móvil o se lo robaron, pero, en todo caso, restan trascendencia a la vinculación del hallazgo del teléfono con su desaparición.

James Gracey, el joven de Chicago desaparecido en Barcelona.

La familia de Gracey está al corriente de la investigación de la policía catalana y los esfuerzos por dar con el joven, que tenía alquilado un apartamento a través de Airbnb, en el que ya no pernoctó. El padre mantiene línea directa con los investigadores, según fuentes policiales. El joven, estudiante en la universidad de Alabama, y originario de Chicago, tenía previsto regresar a Estados Unidos el sábado, según contó su tío a la CNN, donde trabaja. En el momento de su desaparición vestía con una camiseta blanca y pantalones oscuros.