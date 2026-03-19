Crece la tensión política por la falta de alternativas para la ruta de Renfe entre Madrid y Málaga a partir del 24 de marzo

La discusión alrededor de la interrupción de la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid sigue aumentando su volumen. Tras las críticas de empresarios y Junta de Andalucía, este jueves ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha querido explicar en detalle lo ocurrido desde el pasado 4 de febrero, cuando las lluvias provocaron la caída de un talud a la altura de la localidad malagueña de Álora, impidiendo desde entonces el paso de los trenes. “Las posibilidades son las que son: están limitadas por la física”, ha indicado Puente en un vídeo subido a X y distribuido a los medios de comunicación, en el que ha subrayado que en el lugar de trabajo no hay más espacio para las 75 personas y 23 máquinas que trabajan las 24 horas del día para solucionar el problema. “Es una cuestión de seguridad”, subrayaba el miércoles el gestor de la infraestructura, Adif, tras las quejas recibidas por retrasar la apertura de la línea hasta finales de abril. Los autobuses que ahora cubren el tramo ferroviario afectado (entre Antequera y Málaga) no están de momento disponibles a partir del día 24.

La crispación en Málaga ha ido creciendo con el paso de los días. El sector turístico fue el primero en preocuparse cuando, tras el paso del tren de borrascas que golpeó durante a las infraestructuras de Andalucía —los daños en carreteras, por ejemplo, fueron valorados en 535 millones por la administración andaluza— Adif dijo que la conexión directa con Madrid se retomaría el 28 de febrero. Su inquietud creció al conocer que pasaba al 24 de marzo y avivó el debate político. Este lunes, cuando el presidente del gestor, Pedro Marco de la Peña, llevó la fecha hasta el próximo mes, todo se desbocó. Esa mañana, José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), recordó que los cálculos estimaban 300 millones de euros de pérdidas directas por la ausencia de tren directo durante Semana Santa, cifra que crecía hasta los 1.300 millones de euros indirectos. La asociación no desglosa las partidas para obtener ese resultado. La patronal de la hostelería y la de viviendas turísticas también han mostrado sus quejas estos días.

Para evitar la “ruina” a Málaga —como dijo la consejera de Economía, Carolina España— Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, ha pedido la creación de un puente aéreo “con precio tasado” entre ambas ciudades; que las líneas aéreas pongan aviones con mayor capacidad y la eliminación provisional del peaje en las autopistas malagueñas. Según el Ministerio de Transportes, el año pasado se subieron a un AVE desde Madrid camino de Málaga 66.656 personas del 13 al 20 de abril, fecha de la festividad religiosa.

Los 1.300 millones de euros se han convertido en el mantra de la Junta de Andalucía. El propio presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, los repitió este miércoles durante una intervención en Huelva. Son controvertidos porque, por ejemplo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, cifró en 500 millones el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía. Y un informe de la Universidad de Málaga situó en 394 millones el impacto directo e indirecto de estos días en la capital malagueña.

En el cruce de declaraciones, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, llamó a los dirigentes populares “carroñeros” por querer sacar rédito político de una circunstancia “de fuerza mayor” causada por el tren de borrascas, según explicó. Moreno Bonilla le pidió mesura, sensatez y respeto. Y luego se preguntó: “¿Qué pasaría si esta misma situación que está viviendo Andalucía y Málaga sucediera con el AVE a Barcelona?”. La guinda la ponía Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol y la Diputación Provincial de Málaga, cuando afirmaba este jueves, a pesar de la situación vivida por esta industria durante la pandemia, que “la Costa del Sol se enfrenta a la mayor crisis de su historia con el aislamiento ferroviario” y, a la vez, destacaba la fortaleza de un sector que vive, paralelamente, el mejor momento de su historia.

Los límites de la física

Este jueves, Puente ha subido un vídeo de casi cinco minutos a X para asegurar que se están empleando “todos los medios posibles” para solucionar lo ocurrido en Álora. “Cuando nos pusimos manos a la obra para reponer la infraestructura, vimos que el alcance de los daños era muy grave y que no bastaba con quitar parte de la tierra y tratar de reponer el muro, porque lo que quedaba no iba a aguantar”, sostiene el ministro, que destaca la complejidad de las labores porque más arriba hay otro muro que sostiene una torre eléctrica “que obviamente tiene que pervivir”. “Nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud, sacar toda la tierra que tiene y desmontar también el muro para dar una solución definitiva y segura a la línea”, ha relatado. El PP, ha dicho, “quiere que la línea de alta velocidad no se pueda cortar ni se corte nunca, pero la realidad es que las posibilidades en este momento son las que son: están limitadas por la física. No podemos meter más máquinas en ese talud, ni meter más trabajadores ni podemos trabajar más horas”, ha destacado el ministro, que recordaba que la Junta tardó siete meses en arreglar la carretera a Ronda el año pasado y no obtuvo la misma fiscalización mediática ni política.

Horas antes, Puente cargó en X contra la “sobreactuación de la derecha andaluza y sus plataformas mediáticas”, criticó a varios medios de comunicación malagueños, señalando especialmente a algunos periodistas, lo que le ha valido las críticas de la Asociación de la Prensa de Málaga, que ha emitido un comunicado. “Resulta preocupante que el máximo responsable de un ministerio recurra a la descalificación en lugar de fomentar un clima de respeto”, dice el texto.

Sin billetes a partir del 24

La bronca política y la guerra de cifras han desplazado el foco de quienes son los principales afectados de la situación: los viajeros. Con Ouigo e Iryo fuera de juego —no retomarán sus viajes hasta que las vías estén listas— Renfe mantiene hasta el día 23 el plan alternativo de transporte para las 14 conexiones diarias —siete por sentido— entre Madrid y Málaga (es decir, tren hasta Antequera y desde allí en autobús, siempre con más de cuatro horas). Pero más allá de las procesiones, los días festivos y los turistas, los clientes de la alta velocidad —por motivos laborales o personales— todavía no pueden comprar billetes para el trayecto entre Madrid y Málaga a partir del día 24. “En este momento está bloqueada la venta de billetes de conexiones con este plan alternativo de transporte”, confirman desde Renfe, donde explican que están dando prioridad a reubicar a todos los viajeros que habían adquirido ya billetes desde esa fecha.

La compañía, mientras tanto, asegura estar “trabajando en la reorganización y reubicación de todos los viajeros que habían adquirido billetes para viajar a partir del 23 de marzo”. Por eso, de momento, la web solo ofrece tres opciones hacia el sur desde ese día: una a las 9.35 cuyos billetes no están a la venta, otra a las 14.00 y otra a las 16.25, pero ambas con enlace al tren de Media Distancia desde Sevilla alargando el viaje a siete horas en un caso y ocho en otro. Desde la capital malagueña a la madrileña solo hay dos conexiones diarias en trenes Avant y Alvia: una que no tiene billetes a la venta y otra que está completa o directamente tampoco tiene opción de compra. ¿Cuándo saldrán más billetes a la venta? “En cuanto tengamos posible refuerzo de este servicio alternativo de transporte y se ponga a la venta, lo comunicaremos oportunamente”, concluyen en Renfe para apaciguar los ánimos.