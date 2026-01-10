El kit que necesitas para apilar tu lavadora y tu secadora y que queden perfectas por menos de 30€

Este kit es un sistema de apilado ajustable que te permite colocar la secadora sobre la lavadora de forma estable, sin taladros ni instalaciones complicadas

Cuando te mudas o cuando te planteas reorganizar tu casa para ganar espacio, son muchas las piezas del puzle que de un día para otro dejan de encajar. El espacio, sobre todo hoy en día, que las casas cada vez son más pequeñas, no sobra, y tanto las mesas como los sofás o las camas tienen que ser muy bien seleccionados para que hagan la doble función de ser funcionales, a la vez que sirven para almacenar ropa y utensilios de cocina. Cuando nos ponemos a ganar espacio, está claro que hay unos básicos que son innegociables para que nuestra casa siga siendo funcional: todos necesitamos un espacio para cocinar, un espacio para dormir, un hueco para trabajar o estudiar y una zona para lavar la ropa.

Si para lavar la ropa eres de los que tiene la suerte de contar con lavadora y secadora, no necesitas deshacerte de la secadora para ganar espacio, ya que terminarás teniendo un tendedero plegable que seguramente ocupe el mismo o incluso más espacio. Te bastará con dar con el accesorio adecuado para que puedas apilar ambos electrodomésticos y que ocupen el espacio de uno solo. Este kit universal para apilar lavadora y secadora es la solución perfecta para solucionar tus problemas de espacio sin tener que renunciar a tus electrodomésticos.

Compatibilidad universal y muy fácil de montar

Una de las cosas que más dudas suele generar cuando te planteas comprar uno de estos kits es si realmente valen para cualquier lavadora y secadora. Por suerte, este modelo tiene un marco ajustable y compatible con electrodomésticos con un diámetro entre 46 y 66 cm de ancho, que es lo más habitual en los hogares modernos. Da igual si tus electrodomésticos no son de la misma marca o si los compraste en momentos distintos: la gran mayoría de fabricantes parten de medidas estándar. Además, montarlo es bastante fácil; no necesitarás herramientas especiales ni conocimientos técnicos.

Materiales resistentes pensados para el uso diario

Cuando te planteas apilar una secadora sobre una lavadora, lo último que quieres es que se pueda caer debido al centrifugado de la lavadora o con cualquier empujón accidental. Este kit combina plástico resistente, acero inoxidable y una cuerda de trinquete de poliéster que hacen que el sistema sea resistente y seguro para el funcionamiento y ajetreo del día a día. Todo queda bien sujeto, sin que te tengas que preocupar en exceso.

Ahorro de espacio y mayor estabilidad

Además de ahorrar espacio, gracias a las almohadillas de silicona y la cuerda de trinquete ambos electrodomésticos se mantienen en su sitio, reduciendo movimientos y ruidos causados por las vibraciones causadas por los centrifugados. Esto lo suelen agradecer especialmente esas personas que trabajan en casa y no tienen la lavadora cerca de zonas de su escritorio de trabajo.

Una solución económica, eficiente y económica

Con un precio que no supera los 30 euros y una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas después de más de 6.000 reseñas, este kit se ha convertido en un accesorio sencillo, funcional y perfecto para esos hogares que buscan ganar algo de espacio y amplitud. Si buscas una forma segura de apilar tu lavadora y tu secadora sin gastar demasiado en reformas o renunciar a electrodomésticos que son muy útiles, este utensilio es la solución ideal.

Preguntas frecuentes

¿La secadora queda realmente estable encima de la lavadora?

Sí, aunque puedes apilar los electrodomésticos de la forma que mayor sensación de seguridad te produzca, la lavadora sobre la secadora o viceversa.

¿Puedo desmontarlo si me mudo o cambio los electrodomésticos?

Sí, el kit se puede desmontar y volver a montar sin dañar la lavadora ni la secadora, lo que viene bien si cambias de casa o renuevas los electrodomésticos.

