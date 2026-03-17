La cenicienta ártica se deshiela en Lisboa: 5-0 del Sporting Portugal al Bodo Glimt

Una inesperada cenicienta se puso el zapato de la Champions League hasta que el reloj llegó a la medianoche. Ocurrió en Lisboa y en una prórroga que le dio el triunfo al Sporting (5-0 tras el 3-0 en contra de la ida) ante el equipo más septentrional que jamás ha jugado competición europea y representa a una villa pesquera de poco más de 50.000 habitantes ubicada más allá del Círculo Polar Ártico, frente a las míticas islas Lofoten. Bodo es el nombre de la ciudad, Glimt, el apelativo que en noruego significa rayo. Mil kilómetros al norte de Oslo lucen las auroras boreales, pero no hay estrellas futbolísticas. Tampoco se conocen prohombres que destinen millonadas a muscular proyectos destinados a competir contra los mejores equipos del planeta, pero ahí está el Bodo Glimt, que estuvo a punto de ser el segundo equipo noruego en jugar los cuartos de final de la Champions. En 1997 lo hizo el Rosenborg, eliminado por la Juventus. El equipo de Trondheim miró durante algo más de una década a los ojos entre los grandes de Europa tras dominar la competición doméstica durante años. El Bodo Glimt ganó la Liga en 2020, 2021, 2022 y 2024. Fueron las cuatro únicas de una historia más que centenaria. Hace 13 años jugaba en Segunda División y hace 16 bordeó la desaparición.

SPL Sp. Portugal 5 Rui Silva, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma (Zeno Debast, min. 63), Iván Fresneda, Maxi Araújo (Ousmane Diomande, min. 109), Hidemasa Morita (Daniel Bragança, min. 67), Morten Hjulmand, Trincão (Souleymane Faye, min. 109), Geny Catamo, Pote (Nuno Santos, min. 67) y Luis Suárez (Rafael Nel, min. 115) BG Bodø/Glimt 0 Nikita Haikin, Jostein Gundersen (Haitam Aleesami, min. 105), Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold, Sondre Fet (Sondre Auklend, min. 90), Patrick Berg, Håkon Evjen (Daniel Bassi, min. 83), Jens Petter Hauge (Ulrik Saltnes, min. 78), Kasper Høgh (Andreas Helmersen, min. 78) y Ole Didrik Blomberg (Isak Määttä, min. 84) Goles 1-0 min. 33: Gonçalo Inácio. 2-0 min. 60: Pedro Goncalves. 3-0 min. 77: Luis Suárez . 4-0 min. 91: Maximiliano Araujo. 5-0 min. 120: Rafael Nel Arbitro Sandro Schärer

Tarjetas amarillas Ole Didrik Blomberg (min. 5), Morten Hjulmand (min. 45), Kasper Høgh (min. 67), Iván Fresneda (min. 73), Nuno Santos (min. 103), Daniel Bassi (min. 107), Ulrik Saltnes (min. 117)

Ya habían avisado. En 2022 llegaron a los cuartos de final de la Conference League tras eliminar a Celtic y AZ y ganarle dos veces a la Roma entrenada por Mourinho. Seis goles le metieron en la fase de grupos a los romanos ante el estupor del técnico luso, que se quejó por tener que jugar sobre un helado césped artificial. Al final venció el cuadro italiano, de camino hacia el título que alzó ante el Feyenoord. Pero el Bodo Glimt ya había dejado credenciales, los de un equipo alejado de los cánones del fútbol escandinavo, combinativo y de buen pie, dicen que bien adiestrado no solo por un técnico al uso sino también por un coach mental, Bjorn Mannsverk, un expiloto de la fuerza aérea noruega que sabe lo que es entrar en combate en destinos como Libia o Afganistán.

La épica acompaña al equipo, semifinalista la pasada campaña en la Europa League, de la que fue apeado por el Tottenham. Con unos 60 millones de euros de presupuesto, nadie le esperaba en esta Champions diseñada para los equipos de las grandes Ligas: 22 de los 36 equipos que entraron en la fase de grupos son de España, Inglaterra, Alemania, Italia o Francia. Dos de los tres supervivientes a esta altura se cruzaron en la vibrante eliminatoria de octavos de final que este martes se definió en Lisboa. El Sporting superó al Bodo Glimt en una remontada tan memorable que solo tuvo parangón una vez en su historia. Tres goles de ventaja habían logrado los noruegos en la ida, una rémora que el equipo portugués apenas levantó una vez en su vida. Ocurrió hace 62 años contra el Manchester United de los Busby Babes en una Recopa que acabó en las vitrinas de los verdiblancos, el único título internacional de su historia. Ahora el equipo vuelve a los cuartos de final de la máxima competición europea, una cumbre que apenas pisó en otra ocasión cuando en 1983 cayeron ante la Real Sociedad.

Ganó el Sporting, que jugó en un perenne estado de excitación, descontó su desventaja apenas pasada la media hora con un gol del central Inácio, se ilusionaron con un tanto de Pedro mediada la segunda parte y forzaron la prórroga tras embocar un penalti el colombiano Luis Suárez, fichado del Almería el pasado verano por 25 millones de euros, y al que ahora colocarían en la Premier por no menos del triple. El uruguayo Maxi Araujo puso al Sporting en ventaja nada más empezar la segunda parte de la prolongación. Redondeó Nel, un casi debutante, sobre la hora y el zapato de hielo de la cenicienta del Ártico se diluyó en una lluviosa noche portuguesa.