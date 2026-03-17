Un incendio en la refinería de Dos Bocas deja cinco personas muertas

Pemex informa de que uno de los fallecidos es una trabajadora de la empresa. La petrolera continúa con las investigaciones para evaluar las causas de las llamas, que fueron sofocadas esta mañana

Al menos cinco personas han fallecido este martes en un incendio en la refinería Dos Bocas, en Tabasco, según ha informado Petróleos Mexicanos (Pemex) en un comunicado. “Lamentablemente, cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex“, ha expuesto la empresa petrolera, que no ha dado detalles de las otras cuatro víctimas. La compañía ha asegurado que el fuego ya ha sido controlado y que “no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores”.

Las llamas se encendieron cerca de las seis de la mañana en una zona de almacenamiento de hidrocarburos. Los bomberos lograron sofocar el fuego horas más tarde. “Las instalaciones de almacenamiento de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales“, expuso la petrolera en una nota informativa previa. Pemex informó entonces que las primeras evaluaciones relacionaban el suceso a una acumulación de residuos de hidrocarburos, derivada de las lluvias e inundaciones registradas en el territorio.

El escrito más reciente de la petrolera indica que el desborde de aguas aceitosas al exterior de la refinería, causado por las fuertes lluvias, dejó un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación. “Personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente”, ha añadido Pemex en el comunicado.

Las imágenes difundidas en redes muestran a uno de los cuerpos y un vehículo calcinados afuera de la instalación petrolera, que desprende el humo negro del incendio. El suelo del lugar queda inundado por una gran capa de agua. Pemex ha expresado sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las personas fallecidas; y han asegurado que ya atienden a las personas lesionadas junto a las autoridades “garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento”.

Las llamas han ocurrido en la refinería Olmeca, una de las instalaciones ubicadas en Dos Bocas. La gran planta industrial fue uno de los ambiciosos proyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con un desembolso de alrededor de 21.000 millones de dólares. El exmandatario puso la construcción de esas instalaciones como un emblema energético de su Administración, algo que no evitó algunos tropiezos durante el desarrollo del proyecto. López Obrador prometió la construcción en un tiempo récord de tres años, poniendo el 2022 como una fecha de plena producción. Su inicio formal de operaciones ocurrió algo más tarde, en 2024.