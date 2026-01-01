El Tren Interoceánico triplicó su presupuesto inicial

La muerte el pasado domingo de al menos 13 personas tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico, pone en el foco público sobre el menos escrutado de los sueños ferroviarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto, un ambicioso intento de competir en el transporte de mercancías con el Canal de Panamá, nació con un presupuesto estimado total de 20.000 millones de pesos pero, a la fecha, lleva gastados más del triple: 62.000 millones de pesos. Unos sobrecostos que también pasaron con otras obras insignias de como el Tren Maya o la refinería Olmeca Dos Bocas.

En junio de 2020, López Obrador acudió a Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz, para inaugurar las obras de la línea Z, la misma donde ocurrió el accidente que también dejó un centenar de heridos, algunos todavía de gravedad. El mandatario dio un largo discurso donde repasó la historia de este tramo, que une el océano Atlántico con el Pacífico, desde Coatzacoalcos en Veracruz hasta Salina Cruz en Oaxaca, reflexionando sobre por qué esta ruta no prosperó a principios del siglo XX.

También citó los planes a futuro. “Es una inversión, como se ha dicho, de más de 3.000 millones de pesos para iniciar, en total estamos contemplando invertir en este proyecto alrededor de 20.000 millones de pesos”, aseguró entonces. Esta cifra, con los retrasos y dificultades, fue creciendo. De acuerdo a una solicitud de transparencia realizada en 2025, en la que se preguntó a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por la estimación de cuánto costará finalmente rehabilitar todos las líneas del proyecto, el organismo contesto que serán unos 62.000 millones de pesos.

La línea Z, ruta principal y con 308 kilómetros, supondrá 12.000 millones de pesos, un poco menos que los casi 14.000 millones de pesos para la FA, que, con 330 kilómetros, va de Coatzacoalcos a Palenque en Chiapas y conecta con el Tren Maya. La tercera línea, la K, de 459 kilómetros y que unirá Ixtepec en Oaxaca con Ciudad Hidalgo en la frontera entre Chiapas y Guatemala, se lleva la parte del león: 36.000 millones de pesos.

Los sobrecostos han sido una constante en los proyectos levantados durante la Administración de López Obrador. El Tren Maya, la otra gran obra ferroviaria del sexenio anterior, nació con un presupuesto programado de 150.000 millones de pesos, pero ya lleva gastados más de 500.000 millones de pesos, a los que hay que sumar las adecuaciones para hacer más eficiente el transporte de carga en este lazo ferroviario de más de 1.500 kilómetros de vía por la península de Yucatán.

La refinería Olmeca Dos Bocas, anunciada oficialmente en diciembre de 2018 en un predio de propiedad de Petróleos Mexicanos dentro de la ciudad de Paraíso en Tabasco, se prometió con un costo total de 160.000 millones de pesos y una fecha de inauguración: junio de 2022. Ninguna se cumplió. Un informe reciente de la petrolera ante la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos cifra su presupuesto hasta el momento en 20.959 millones de dólares, más de 400.000 millones de pesos al cambio, y, aunque ya ha sido inaugurada varias veces, su producción no ha logrado llegar al total de su capacidad instalada. El documento dice que la refinería sigue en estado de prueba y que no se descarta tener que inyectar más presupuesto.