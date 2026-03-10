La guerra arancelaria pasa factura al grupo Volkswagen y su beneficio cae casi a la mitad

El gigante automotriz alemán Volkswagen no consigue dejar atrás la senda de malos resultados. Los costes millonarios derivados de los aranceles de Estados Unidos, la dura competencia con países como China y los problemas que atraviesa Porsche, que ha decidido cambiar de estrategia y prolongar la vida útil de los motores de combustión, lastraron sus resultados el pasado año.

Las ganancias del grupo VW se redujeron casi a la mitad el año pasado. En comparación con el año anterior, el beneficio en 2025 se redujo en torno a un 44%, pasando de 12.400 millones de euros a 6.900 millones, según informó este martes el mayor fabricante de automóviles de Europa en Wolfsburgo. Mientras, la facturación se redujo un 0,8%, hasta alcanzar casi 322.000 millones de euros.

Además, el CEO del grupo, Oliver Blume, ha anunciado en una carta a los accionistas que se suprimirán unos 50.000 puestos de trabajo hasta 2030. La cifra se refiere a todas las marcas y divisiones de VW. A finales de 2024, ya había acordado con los sindicatos la supresión de 35.000 puestos de trabajo en Alemania hasta 2030, principalmente en la marca principal VW. Según el informe anual, a finales de 2024 trabajaban en todo el grupo VW alrededor de 293.000 empleados en Alemania.

“El año 2025 se caracterizó por las tensiones geopolíticas, los aranceles y la alta intensidad de la competencia”, afirmó su director financiero, Arno Antlitz, en un comunicado donde destacó que a pesar del “difícil panorama”, lograron reforzar la “solidez del grupo VW” con el lanzamiento al mercado de 30 nuevos modelos, avances en la reestructuración y un flujo de caja neto mejor de lo esperado, aunque reconoció que “el nivel actual de resultados, ajustado al 4,6% antes de la reestructuración, no es suficiente a largo plazo”.

En cuanto a las ventas, el grupo cayó en 2025 por debajo de la marca de los nueve millones. A nivel mundial, el grupo entregó 8,98 millones de vehículos de todas las marcas del grupo, un 0,5 % menos que el año anterior. En Europa, el grupo incluso creció un 5%, y en Sudamérica hasta un 10%, pero esto no pudo compensar las caídas en China (6%) y Norteamérica (12%). El dividendo, de 5,26 euros por acción preferente, será un 17% inferior al del año anterior.

Hay que tener en cuenta, además, que ya registró malos resultados en 2024 cuando el grupo obtuvo entonces un beneficio de 12.400 millones de euros, casi un 30,6 % menos que en 2023. Sus responsables atribuyeron esta caída al aumento de los costes y al descenso de las cifras de ventas en China. Ahora, a esos problemas se suma la guerra comercial con Estados Unidos que despierta una gran incertidumbre. Desde Bruselas piden que se respete el acuerdo comercial firmado en verano de 2025 por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que Bruselas aceptó un arancel del 15% para los productos europeos mientras bajaba el gravamen a algunos estadounidenses.

Para el importante mercado estadounidense, la política arancelaria de Trump supone una carga para la automotriz. A esto se suman las condiciones más difíciles para los coches eléctricos ya que el mandatario estadounidense ha modificado, entre otras cosas, las normas sobre emisiones y ha eliminado las subvenciones para los coches eléctricos, lo que ha obligado a los gigantes automovilísticos estadounidenses a amortizar decenas de miles de millones. Por eso, la nueva planta prevista para las camionetas -pickups- eléctricas de la marca Scout del grupo también se enfrenta a problemas en ese mercado.

Los problemas de Porsche

Asimismo, el grupo VW se ha visto afectado especialmente por la evolución de su filial Porsche. La debacle en el negocio en China donde han caído sus ventas y los costes millonarios derivados del cambio de estrategia, así como el aumento de los aranceles estadounidenses, han provocado una caída masiva de los beneficios del fabricante de coches deportivos el año pasado. Según ha comunicado su empresa matriz, el resultado operativo de Porsche en 2025 ascendió a 90 millones de euros, frente a los casi 5.300 millones de euros del año anterior. Incluyendo los servicios financieros, el fabricante de coches deportivos obtuvo 413 millones de euros, mientras que en 2024 las ganancias aún se situaban en 5.600 millones de euros. Porsche decidió cambiar de estrategia y volver a centrarse en los modelos de propulsión convencional después de ver que los aficionados a los coches deportivos siguen apegados al motor de combustión.

En este contexto, el grupo VW planea reducir aún más sus costes. De acuerdo con informaciones filtradas a la prensa en las últimas semanas, los costes se reducirán en un 20% en todo el grupo para finales de 2028. Esto correspondería a un volumen de alrededor de 60.000 millones de euros.

En un comunicado a los empleados, el comité de empresa se refirió al resultado más débil desde la caída que sufrieron por el escándalo de la manipulación de los motores diésel en 2015/2016. El comité señaló que el año pasado casi 9.000 millones de euros en efectos extraordinarios habían reducido los beneficios y detalló que solo la reestructuración de Porsche ascendió a 5.000 millones de euros, y los aranceles estadounidenses costaron alrededor de 3.000 millones de euros.

A esto se suman los programas de reestructuración de Volkswagen, Audi y la filial de software Cariad. “Sin la disciplina de costes y el programa de ahorro, la situación sería aún más dramática”, explicó la presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo.

Para el año en curso, la empresa de Wolfsburgo espera un aumento de las ventas de hasta un 3%. También se prevé que el rendimiento operativo aumente hasta un 5,5%, lo que supondría una mejora significativa con respecto al 2,8% del año pasado.