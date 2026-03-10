Euromillones: sorteo del martes 10 de marzo

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

El Euromillones se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes, y ofrece la posibilidad de ganar multitud de premios millonarios que se distribuyen dentro de más de diez categorías. Desde su lanzamiento en el año 2004, ha acumulado varios botes importantes y repartido millones de euros a nivel europeo.

Bote Euromillones

Los premios se reparten en un total de 13 categorías, que incluyen desde la principal en la que se deben acertar cinco números más dos estrellas para recibir el premio del bote acumulado a la última categoría, en la que se deben acertar únicamente dos números.

¿Cuáles son los premios?

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

El juego del Euromillones

Para participar, cada apuesta requiere seleccionar cinco números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas del 1 al 12. La elección puede hacerse manualmente o mediante una combinación automática generada por el sistema.

A esto se suma “El Millón”, un sorteo complementario exclusivo para los jugadores de España, mediante el cual un único código puede convertir al ganador en millonario de manera instantánea.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra cada martes y viernes a las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.