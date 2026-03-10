El monumento de Baquedano vuelve a Plaza Italia a horas del cambio de mando

La obra casi centenaria regresa tras cinco años desde su remoción debido a los graves daños sufrido durante el estallido social de 2019, donde se convirtió en un símbolo de disputa

En el descuento para que el Gobierno de Gabriel Boric deje La Moneda, el monumento al general Manuel Baquedano ha sido reinstalado la madrugada de este martes en la plaza que lleva su nombre en el centro de Santiago, cinco años después de su remoción producto de los severos daños sufridos en el marco del estallido social de 2019. Tras el delicado operativo, Santiago amanecerá con la icónica obra elaborada en bronce por el artista chileno Virginio Arias (1855-1941), un día antes de que el presidente de izquierda, Gabriel Boric, termine su mandato y arranque el cuatrienio del republicano José Antonio Kast.

Las esculturas fueron un símbolo de las revueltas: algunas fueron arrancadas, otras deformadas y la mayoría de las obras ubicadas en el centro de la capital desaparecieron debajo de rayados y proclamas. Una de las más afectadas fue la del militar del siglo XIX, considerado por la mayoría de los chilenos un héroe de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú entre 1879 y 1884. Por esto, la carga emocional que supone el regreso de la obra elaborada en bronce por el artista chileno Virginio Arias (1855-1941) en el ocaso de la Administración de izquierda, que apoyó el estallido, es mayúscula.

Durante años, el qué hacer con la escultura de Baquedano fue casi un tema tabú, pero a medida que se enfrió el apoyo al estallido social, las derechas levantaron la voz para que regresara a la Plaza Italia y marcara “la última derrota del octubrismo”, como se conoce el espíritu de las revueltas por quienes las rechazaron por los violentos episodios que se produjeron.

En un momento, el Gobierno de Boric se abrió a reubicarla en otro sitio, pero tras un alud de críticas finalmente apoyó la idea de su retorno al centro de la ciudad. La escultura se levanta donde colindan los municipios de Providencia y Santiago, convertido en un espacio con vocación de encuentro para celebraciones deportivas o marchas. Restando los cinco años que estuvo el pedestal sin jinete, lleva casi un siglo en el punto neurálgico de la ciudad, siendo una postal icónica.

Cuando el 8 de marzo de 2021 un grupo de vándalos logró desestabilizar el 50% de las patas del caballo sobre el que posa Baquedano, una obra de 4.000 kilos, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió sacarla el día 12 de ese mes y le encargó al taller de escultura Montes Becker retirar y reparar. Era una hazaña llena de complejidades, pero el riesgo de que se cayera en medio de las masivas protestas podía tener consecuencias catastróficas.

En el trabajo de restauración de la obra, que duró seis meses, los escultores descubrieron que tras la costra de pintura de los distintos rayados había un corte profundo en el cuello del jinete, también el escudo nacional en la montura, en el cinturón, los ornamentos de la chaqueta, entre otros delicados detalles hechos a mano. Con el propósito de dejar un testimonio histórico de lo vivido durante el estallido, Luis Montes Becker y Luis Montes Rojas, según contaron a EL PAÍS, dejaron intactas cuatro áreas pequeñas y casi imperceptibles. Una entre las orejas del caballo y otra en la parte delantera de la montura.

Desde que finalizaron su trabajo en 2022, la obra se había ubicado en el Museo Histórico y Militar, abierta al público, hasta esta madrugada.

Hace apenas unos días se inauguró el proyecto Nueva Alameda Providencia, que incluyó la remodelación de la Plaza Italia. Lo hizo con un monumento a la premio Nobel Gabriela Mistral, pero sin el jinete y su caballo Diamante. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, de la derecha tradicional, fue el principal impulsor de que la escultura retornara antes de que el Gobierno de Boric dejase el poder. “Debe tener toda la legitimidad transversal para su restitución”, argumentó. “Esta ha sido y debe seguir siendo una zona de encuentro para Chile, para todos los chilenos, sin distinción política, social, económica o geográfica”, planteó en la inauguración, que contó con la presencia del mandatario saliente.

El interés de Bellolio porque Baquedano volviese a su sitio antes de que asuma la Administración del republicano José Antonio Kast este miércoles, fue cuestionado por Iván Poduje, el futuro ministro de Vivienda, que llegó a decir que no estaba listo. Su idea era que retornara ya en la Administración de Kast. Pero el monumento sí estaba listo y por eso, tras las gestiones de la Municipalidad de Providencia, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó de forma unánime a finales de febrero que regresase a su sitio.

Para hacer posible el retorno de la escultura se reforzó el pedestal en donde se posa el caballo, para garantizar un anclaje de mayor estándar, y también se gestionó un plan de seguridad. Estas medidas responden a las aprensiones de que en futuras protestas la escultura pueda verse nuevamente afectada.