Renfe restablece el AVE directo entre Barcelona y Sevilla, cortado desde el accidente de Adamuz

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el accidente de Adamúz.

Renfe ha restablecido desde ayer lunes el servicio directo de Alta Velocidad AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras su interrupción. La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio vuelve a estar operativo desde este lunes, recuperando así la conexión entre ambas ciudades.

“Desde ayer, 9 de marzo, vuelve a estar operativo el servicio directo de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla, en ambos sentidos”, ha señalado Renfe en un mensaje difundido en la red social X.

Con el restablecimiento de esta conexión, los viajeros vuelven a disponer de un servicio directo de AVE entre las estaciones de Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa, una de las rutas de larga distancia que conecta Cataluña con Andalucía.

El servicio permanecía cortado desde el accidente de Adamuz, donde el pasado 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en el siniestro ferroviario.