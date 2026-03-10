La Generalitat intentará conectar Cercanías en Albal con el metro en horarios de ‘mascletà’ tras los cambios pedidos por València

La Generalitat plantea reforzar —“Vamos a intentar hacer lo posible”, ha prevenido este martes el vicepresidente y consejero de Infraestructuras de la Generalitat, Vicente Martínez Mus— los autobuses interurbanos entre el municipio de Albal y la estación de metro de Torrent Avinguda durante el horario de las mascletaes falleras para hacer posible que los pasajeros de las líneas 1 y 2 de Cercanías de Renfe puedan llegar hasta la capital. Lo tendrá que hacer de 13 a 15 horas desde el 13 al 19 de marzo, después de que el Ministerio de Transportes haya decidido, a petición del Ayuntamiento de València y por motivos de seguridad, que esas dos líneas acaben el trayecto en la localidad de Albal, situada a 15 kilómetros de la capital, en lugar de en la Estación del Norte, en pleno centro de la capital. Transportes insiste en que Albal era la estación término más segura en caso de evacuación de pasajeros para los cambios solicitados por el consistorio.

La alcaldesa de València, María José Catalá, planteó en la pasada junta de seguridad de Fallas, que implica a varias administraciones, que se evitara la llegada de cientos de viajeros entre la una y las tres de la tarde en Fallas porque durante esas horas las inmediaciones de la Estación del Norte, donde llegan y parten los trenes de Cercanías, se colapsa por la concentración de miles de personas que esperan el disparo de la mascletà a las dos de la tarde desde el 1 de marzo.

La compañía ferroviaria atendió la solicitud y anunció la pasada semana una modificación de las Cercanías. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán a partir del próximo viernes el trayecto en la estación de Albal, situada a 15 kilómetros de la ciudad de València y sin conexión de metro. Los trenes de la C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en las estaciones de Cabanyal y Font de Sant Lluís.

A días de ponerse en marcha esta reordenación temporal, estalló el rifirrafe entre la alcaldesa de València y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. Catalá se mostró sorprendida por que Renfe no hubiera previsto otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad desde Albal. “Sinceramente esperaba que no los dejaran [a los pasajeros] en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe”, señaló ayer Catalá.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, defendió horas después a Renfe y consideró las afirmaciones de Catalá como “una deslealtad a la colaboración institucional” e insistió en que esta reorganización de los trenes se tomó siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València. Rodríguez precisó que el recurso a los autobuses no serviría porque cada tren puede llevar a 1.400 personas, por lo que serían necesarios cerca de 200 autobuses diarios, “una situación imposible de asumir”, añadió.

Hoy martes, el portavoz municipal socialista Borja Sanjuan ha advertido que la petición que hizo Catalá a Renfe pone de manifiesto la saturación turística, la ausencia de una verdadera visión metropolitana y la falta de coordinación con los municipios del entorno. “No tiene ningún sentido que una semana después de anunciar un supuesto plan director del área metropolitana se tome una decisión como esta sin consultar a ninguno de los ayuntamientos del área metropolitana”, ha denunciado Sanjuan.

Compromís ha terciado en la polémica y ha pedido que no “se torture aún más” a los usuarios de Cercanías. “Ya sufren bastante con el lamentable servicio que vienen prestando los sucesivos gobiernos del Estado durante las últimas décadas como para que ahora Catalá y [el presidente de la Generalitat Juanfran] Pérez Llorca les sometan a la tortura añadida de un transbordo a unos autobuses que nadie sabe, ni dónde van a llegar, ni cuánto van a tardar”, ha manifestado el grupo municipal.

En medio de este rifirrafe entre Ayuntamiento y Gobierno de España, el vicepresidente de Infraestructuras Martínez Mus ha hecho hincapié en que él se enteró ayer de la polémica y que su departamento no tenía previsto en principio ningún servicio porque era algo que “corresponde a Renfe”. “Pero si tenemos que salir a cubrir las deficiencias de Renfe, lo haremos”, ha afirmado el número tres de la Generalitat. “Venía hablando con el alcalde de Albal, preocupado porque van a llegar muchos pasajeros a la estación del municipio”, ha dicho en referencia a Renfe. La elección de la estación de Albal de término durante los cambios temporales se basó en motivos de seguridad-

Dispositivo especial de transporte en Fallas

Martínez Mus ha explicado que el dispositivo especial por Fallas de Metrovalencia prestará servicio ininterrumpido durante 168 horas los días de fiesta. Será a partir del 13 de marzo y hasta la madrugada del viernes 20, tras la noche de la Cremà. Metrobus, servicio de buses interurbanos del área metropolitana ofrecerá el fin de semana horario nocturno y a partir del 16 de marzo activará un refuerzo de líneas de sus cuatro corredores.

“La previsión de viajeros en estas siete jornadas es de tres millones de desplazamientos, lo que obliga a poner en circulación la práctica totalidad de metros y tranvías disponibles y contar con un gran dispositivo en las áreas de atención al cliente, circulación, mantenimiento, limpieza y seguridad”, ha explicado el vicepresidente tercero y consejero de Infraestructuras.

Con este dispositivo se pretende mejorar la frecuencia de paso en determinados momentos de las fiestas, como las mascletaes, castillos de fuegos artificiales u ofrenda, al mismo tiempo que se prolonga el servicio durante las noches de esos días.

Respecto a los paros convocados por el sindicato de maquinistas Semaf durante las jornadas de Fallas en Valencia y también el Tram de Alicante, la Generalitat ha previsto unos servicios mínimos del 75% en los días previos y del 80% entre el 15 y el 19 de mayo. Según Martínez Mus, Semaf es una organización minoritaria en el comité de empresa de Metrovalencia y su convocatoria es de carácter estatal por lo que el interlocutor en la negociación no es la comunidad autónoma.