Ise, el gran santuario sagrado de Japón

Dedicado a la diosa del sol, Amaterasu, es el más importante del país. Esto es todo lo que debes saber antes de realizar tu viaje

¿Estás pensando en conocer la esencia de Japón y quieres incluir en tu itinerario el santuario de Ise? Este enclave permite adentrarse en uno de los lugares más sagrados e importantes para los japoneses. Y, aunque en la bahía de Ise, en el centro de la prefectura de Mie —ubicada en el centro-sur del país— hay mucho por ver y por hacer, esta visita una parada indiscutible en un viaje a Japón. Además, no importa cuantas veces hayas visitado el país: el gran santuario de Ise siempre te sorprenderá. Uno de los motivos es la historia que guarda tras sus paredes, así como su significado espiritual que te explicaremos a continuación.

El gran santuario de Ise es un lugar que invita a estar en paz. Malcolm Fairman (Alamy Stock Photo)

La importancia espiritual de Ise en Japón

Junto al budismo, el sintoísmo es una de las religiones más importantes de Japón. De hecho, es uno de los pocos lugares del mundo donde tiene lugar el sincretismo. Los santuarios sintoístas son los lugares de culto más importantes de los kami, que son los dioses sintoístas que están vinculados a la naturaleza, así pueden ser una montaña, una roca o una cascada. En algunos casos los kami aguardan en las cámaras interiores de los santuarios, escondidos a los visitantes. Los budistas suelen visitarlos para rendirles homenaje y pedir buena fortuna, pero también en momentos especiales del año o para las familias, cuando hay una boda o un nacimiento.

El gran santuario de Ise-Jingu, tal y como explican en su web oficial, está compuesto por 125 santuarios, de los que hay dos que resaltan por encima del resto: Naiku y Geku. Naiku, el santuario interior —también conocido como Kotai Jingu— es el más importante porque consagra a la deidad más venerada del sintoísmo: la diosa del sol Amaterasu Omikami. Se le considera el santuario más sagrado de Japón. Se cree que fue fundado hace 2.000 años y su edificio se asemeja a los graneros de arroz más antiguos del país.

El otro gran santuario, el exterior, también conocido como Toyouke Daijingu, es donde se venera a Toyouke Omikami, la deidad sintoísta y guardiana de la comida, la vivienda y la vestimenta. Toyouke proporciona alimento a la diosa Amaterasu, consagrada en el santuario interior, ubicado a unos cuatro kilómetros. Este suele visitarse antes que el interior. El interior se edificó hace 2.000 años aproximadamente, pero este podría tener 1.500 años. Y, como curiosidad, ambos se reconstruyen cada 20 años desde el siglo VII. La última vez fue en 2013 y la próxima vez será en 2033. Sus estilos arquitectónicos son austeros y nada recargados, aunque, obviamente, con influencias asiáticas.

El puente Ujibashi hecho de madera que cruza el río Isuzugawa. Sean pavone (Alamy Stock Photo)

Cómo visitar Ise

Desde Osaka y Nagoya se puede llegar fácilmente a la zona de la bahía de Ise con el tren Kintetsu. La estación de Ise-shi se encuentra aproximadamente a una hora y cuarenta minutos de Osaka, a dos horas de Kioto y a una hora y media de Nagoya. Ya desde Geku, el centro de la ciudad de Ise, se puede llegar en autobús en pocos minutos al santuario. Si viajas en tren, la estación de Isuzugawa es la más cercana, desde donde salen autobuses con bastante frecuencia que te acercarán en tan solo seis minutos.

Ya dentro del santuario, la visita dura aproximadamente 90 minutos, y suele empezar por el puente Ujibashi, que cruza el río Isuzugawa a la entrada de Naiku. Espiritualmente se cree que separa un reino sagrado del mundo cotidiano. El estilo arquitectónico del puente Ujibashi es puramente japonés y su longitud supera los 100 metros. Al igual que el gran santuario, también se reconstruye cada veinte años como parte del Shikinen Sengu, una transferencia periódica del símbolo divino a un palacio divino. El puente cuenta con dos puertas, una a cada extremo, que son los pilares principales del antiguo santuario.

Un tranquilo bosque ayuda al visitante a entrar en el aura de este lugar sagrado y de esa paz que transmite. La superficie completa del santuario es aproximadamente la misma que la del centro de París, por lo que, si quieres profundizar solo en el santuario, puedes buscar alojamiento para dedicarle un par de días. Anualmente se celebran aquí más de 1.500 rituales para orar por la prosperidad de la familia imperial, la paz mundial y una cosecha abundante. Estos rituales se dividen —a grandes rasgos— en tres: los rituales diarios, los rituales extraordinarios, que se celebran en ocasiones especiales en beneficio de la familia imperial, la nación o Jingu, y los terceros, los rituales para Shikinen Sengu, que se celebran cada veinte años.

En la entrada del santuario exterior se encuentra el Museo Sengukan, que fue inaugurado en 2012 con motivo de la última reconstrucción del santuario. En este museo se explica, especialmente, el proceso de reconstrucción, además de otras exhibiciones como la que muestra el edificio principal del santuario interior en escala 1:1, así como una hermosa maqueta a escala 1:20 del santuario principal. Aunque los visitantes no pueden ver el santuario interior en su totalidad, sí pueden acceder a otros santuarios de los alrededores, como Kazenomiya, dedicado al dios del viento; Tsuchimiya, dedicado al dios de la tierra; y Takanomiya, dedicado al espíritu de Toyouke. El santuario interior y el exterior están comunicados con autobús.

El santuario exterior de Ise. David Cherepuschak (Alamy Stock Photo)

Viaja al gran santuario de Ise con EL PAÍS Viajes

Visitar un santuario japonés cobra mucho más sentido cuando se hace con la ayuda de un guía que puede explicar cada detalle y enseñarte a comportarte en un lugar sagrado, algo muy importante, sobre todo en culturas como la japonesa. En este caso, te proponemos que lo hagas junto a una de las expertas de EL PAÍS Viajes, Patricia Paulo, que además de licenciada en Ciencias de la Comunicación es investigadora de las grandes enseñanzas dadas a la humanidad por filósofos, religiones y escuelas de pensamiento, por lo que cuenta con mucha experiencia en lugares como Japón o la India, donde también realiza varios itinerarios con EL PAÍS Viajes.

En La esencia de Japón, un viaje previsto para el 12 de mayo y que tendrá una duración de 13 días, se viajará al corazón de Japón y a lugares místicos como el este santuario, esencial en la cultura japonesa. El día 8 es el día reservado para esta visita en concreto, en la que, a la salida, habrá tiempo para conocer la calle comercial Okage Yokocho y comprar alguna de las exquisiteces. En el mismo día, se visitará la montaña sagrada de Koyasan, centro del budismo shingon —una de las escuelas budistas más importantes del país, con más de 1.200 años— el templo Kongobuji y la pagoda Konpon Daito. Como broche final, los viajeros podrán dormir en un monasterio budista, una experiencia única para terminar la jornada.

Durante los trece días de viaje habrá muchas otras paradas, entre ciudad, paisajes y templos milenarios. “Comprenderemos las raíces del sintoísmo, la profundidad del budismo, su sincretismo y su presencia viva en cada rincón del país. Participaremos en una ceremonia auténtica en un santuario sintoísta, donde tradición y espiritualidad se entrelazan. Aprenderemos el arte del shodō, la caligrafía japonesa, donde cada trazo es un acto de belleza y concentración y descansaremos en un ryokan, alojamiento tradicional japonés, donde nos deleitaremos con su exquisita gastronomía y los relajantes baños onsen”, explican los organizadores del viaje.

Además, para quienes lo deseen, habrá sesiones de meditación zen, un espacio para el silencio, la introspección y la claridad mental en el marco de un país de contrastes. Sin duda, es un viaje único para descubrir y sentir Japón. En este viaje también está previsto visitar los principales centros turísticos de Japón como Tokio, Nikko, Hakone, Nara o Kyoto.

Japón es uno de los 12 mejores destinos que EL PAÍS Viajes te recomienda visitar este año. ¿Quieres conocer el resto de rutas a este destino que hemos preparado para este año?

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.