12 bebés fueron hospitalizados después de tomar la leche retirada por una toxina

España ha notificado a las autoridades europeas que un total de 41 lactantes han sufrido síntomas gastrointestinales, de los que 12 han tenido que ser hospitalizados, tras consumir alguna de las marcas de leche infantil retirada en una veintena de países por contener la toxina cereulida. Todos los afectados ya han recibido el alta, según publica este jueves un informe de evaluación del riesgo el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC).

El organismo también ha recibido de la sanidad española “10 notificaciones adicionales de lactantes con síntomas compatibles, de los cuales nueve habían consumido lotes desconocidos de leche de fórmula y uno había consumido fórmula de lotes no incluidos en la retirada”. De estos 10 lactantes, “uno fue hospitalizado y ya ha sido dado de alta”, recoge el documento.

Según el ECDC, “la intoxicación por cereulida suele presentarse con síntomas relativamente leves”, aunque en el caso de “neonatos y lactantes de menos de seis meses pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves, además de ser más sensibles a la deshidratación, alteraciones electrolíticas... Por lo tanto, el impacto de la exposición a la toxina se evalúa como de bajo a moderado, dependiendo de la edad del niño”.

Las autoridades europeas consideran que “como consecuencia de la retirada, que aún sigue en curso, la probabilidad actual de exposición se considera baja” entre los lactantes del continente. “No obstante, si los productos objeto de la retirada son conservados por los consumidores en lugar de ser devueltos al punto de venta, todavía pueden constituir un riesgo de exposición y podrían dar lugar a casos adicionales”, añade el ECDC.

En total, el informe del ECDC recoge más de un centenar de casos en siete países europeos, con una treintena de hospitalizaciones, aunque no todos los gobiernos han informado sobre el estado de los bebés afectados. Además de España, los países con más casos en investigación son Francia, con 11 hospitalizados y dos fallecidos, y Reino Unido, con 44 niños con síntomas.

En los dos últimos meses se han sucedido la retirada de marcas de leche infantil, la primera de las cuales tuvo lugar en España el 12 de diciembre.

Varias marcas afectadas

En las últimas semanas, ha habido un goteo de retiradas de leche de fórmula para lactantes en España. El primero fue notificado el pasado 12 de diciembre, cuando Nestlé anunció la retirada de un lote de la marca Nidina 1 por la presencia de esta toxina. Ese problema, que luego ha alcanzado a otras empresas, se inició en Francia, donde las autoridades investigan la muerte de dos bebés.

En las últimas semanas, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ido ampliando la alerta con varias marcas más, entre ellas Lactalis Nutrición, Babybio Caprea 1, Babybio Optima 1, Almiron y Bledina. “Se ha detectado la contaminación por esta toxina en un ingrediente específico para la elaboración de fórmulas infantiles y las marcas están haciendo análisis y retirando los productos donde aparece. En la mayoría de los casos son análisis de autocontrol, por lo que ni siquiera llegan al mercado, con lo que hay que tranquilizar a la población”, señalan fuentes del sector.

Un portavoz de una de esas marcas, Lactalis Nutrición, comentó a EL PAÍS: “La retirada está estrictamente limitada a dos lotes específicos y nuestros sistemas de trazabilidad nos permiten identificar su distribución. En todo caso, hablamos de una posible afectación muy residual, ya que los productos afectados de la marca Damira no alcanzan el 1% de cuota de mercado en España”.

Desde la Aesan piden tranquilidad a los consumidores, dado que la mayoría de los productos se han retirado antes de su llegada al mercado, si bien recuerdan que no se deben consumir los lotes afectados. Y se remiten a la información de su web: “Se han producido varias retiradas de preparados para lactantes asociados a una posible presencia de cereulida. La EFSA ha efectuado una evaluación del riesgo para la cereulida en lactantes y ha determinado las concentraciones de cereulida en los preparados para lactantes y en los preparados de continuación que podían ser preocupantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria”.